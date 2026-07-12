Đội bóng Bắc Âu thậm chí còn tạo ra bất ngờ khi Andreas Schjelderup mở tỷ số trong hiệp 1. Sau bàn thua, đội tuyển Anh rơi vào thế bị động và nhiều thời điểm phải chống đỡ sức ép từ đối thủ. Dẫu vậy, đúng lúc đội tuyển Anh cần một cá nhân tạo ra khác biệt, Bellingham đã lên tiếng. Tiền vệ của Real Madrid ghi bàn gỡ hòa trước khi tiếp tục xuất hiện đúng lúc ở đầu hiệp phụ để đá bồi thành công sau khi thủ môn Orjan Haskjold Nyland không thể bắt dính cú sút của Morgan Rogers.

Bellingham tiếp tục là điểm tựa của đội tuyển Anh

Với 2 bàn thắng vào lưới Đội tuyển Na Uy, Bellingham đã có 6 pha lập công tại World Cup 2026, tiếp tục góp mặt trong cuộc đua Vua phá lưới. Quan trọng hơn, anh một lần nữa chứng minh vì sao được xem là đầu tàu của đội tuyển Anh ở giải đấu năm nay.

Bellingham xuất sắc đưa đội tuyển Anh đi tiếp, HLV Tuchel vẫn còn bài toán phải giải

Chiến thắng này cũng phản ánh thực tế rằng đội tuyển Anh vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào khả năng tạo đột biến của các ngôi sao. Dưới thời Tuchel, "Tam sư" chưa tạo ra được lối chơi thật sự áp đảo ở những trận đấu lớn. Trước Na Uy, họ nhiều thời điểm lép vế về thế trận, đặc biệt trong hiệp 2 khi Martin Odegaard cùng các đồng đội liên tục gây sức ép. Nếu các chân sút Na Uy tận dụng cơ hội tốt hơn, kết quả hoàn toàn có thể khác.

Tuy nhiên, một ứng viên vô địch luôn cần những cầu thủ biết tạo ra khác biệt ở thời khắc quyết định và Bellingham đang làm rất tốt vai trò đó. Tiền vệ 23 tuổi không chỉ ghi bàn mà còn là trung tâm trong hầu hết những tình huống tấn công nguy hiểm của đội tuyển Anh.

Đội tuyển Anh còn nhiều điều phải cải thiện

Đội tuyển Na Uy cũng xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, thầy trò HLV Stale Solbakken không hề lép vế trước một ứng viên vô địch. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, phản công sắc bén và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Việc hạn chế được Erling Haaland là điểm sáng của hàng phòng ngự đội tuyển Anh, nhưng Na Uy vẫn cho thấy họ không phụ thuộc hoàn toàn vào tiền đạo của Manchester City khi Schjelderup, Odegaard hay Alexander Sorloth đều biết cách tạo ra sức ép.

Bellingham đã có trận đấu quá xuất thần ẢNH: REUTERS

Một yếu tố khác ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn là điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Trận đấu diễn ra trong nền nhiệt khoảng 33 độ C cùng độ ẩm cao, khiến thể lực của cầu thủ 2 đội bị bào mòn rõ rệt. Đội tuyển Anh, vốn thi đấu trong điều kiện mát mẻ hơn ở các vòng trước, cũng gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cường độ.

Tấm vé vào bán kết là điều quan trọng nhất với đội tuyển Anh, nhưng màn trình diễn trước Na Uy cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo. Nếu muốn tiến thêm một bước tới chức vô địch World Cup 2026, thầy trò HLV Tuchel sẽ cần cải thiện sự gắn kết trong lối chơi và hạn chế những thời điểm mất kiểm soát. Trước các đối thủ mạnh hơn ở vòng bán kết, chỉ dựa vào sự tỏa sáng của Bellingham có thể sẽ không còn là lời giải đủ để đưa "Tam sư" đến ngôi vương.