Báo Thanh Niên phát động cuộc thi Lá thư tâm sự lần 2

Sau sự thành công và hiệu quả của chuyên mục Lá thư tâm sự lần 1 được tổ chức vào giữa cuối năm 2023, để hướng đến chặng đường 5 năm của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên quyết định mở cuộc thi với chủ đề chuyên mục Lá thư tâm sự lần 2, để tiếp nhận những lá thư bày tỏ ước muốn, nguyện vọng cũng như những góp ý chân thành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đồng thời để đánh dấu hành trình 5 năm cố gắng, nỗ lực của các em và các gia đình từng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các tác giả đoạt giải cuộc thi Lá thư tâm sự lần 1 - chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong lễ tổng kết, trao thưởng Ảnh: Nhật Thịnh

5 năm qua, những người thực hiện chương trình của Báo Thanh Niên nhận thấy, với sự chung tay góp sức của cộng đồng, xã hội cùng với bạn đọc gần xa, các nhà bảo trợ, tài trợ thông qua Báo Thanh Niên đã nâng đỡ, dắt dìu trẻ mồ côi do dịch Covid-19 về mặt tinh thần lẫn vật chất, nhằm giúp các em từng bước trưởng thành hơn. Đó là điều đáng mừng giữa bối cảnh kinh tế sau đại dịch còn nhiều khó khăn. Đây cũng là dịp nhằm giúp những người thực hiện chương trình thấu rõ, chia sẻ những tâm tư của các em, để chương trình ngày càng nâng cao chất lượng, đồng cảm và phục vụ các em tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Bức tranh vẽ về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đính kèm bài dự thi của em Trần Ngọc Kim Ngân trong cuộc thi Lá thư tâm sự lần 1 đã khiến những người làm chương trình bất ngờ và xúc động Ảnh: D.K

- Đối tượng: Là học sinh hoặc sinh viên năm thứ 1 hoặc năm thứ 2 đang ngụ tại TP.HCM có người thân không may qua đời trong đại dịch Covid-19, đã được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời bảo trợ hoặc tài trợ học bổng.

- Hình thức: Các em viết thư về cho chương trình, có thể viết tay hoặc đánh máy với độ dài khoảng 1.000 chữ trở lại, cùng hình ảnh gửi kèm.

- Nội dung: Giới thiệu bản thân và nói về tâm trạng hiện tại, bản thân và gia đình đã vượt qua nghịch cảnh do đại dịch Covid-19 ra sao, khát khao vươn tới để học tập và kết quả đạt được. Cảm nghĩ về chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời và tâm sự của mình về hành trình sắp tới trên con đường học vấn.

- Thời gian nhận thư: Từ 10.7.2026 đến 15.8.2026.

- Quà thưởng: Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ đọc và thẩm định những lá thư hay, chân thật, xúc động để trao thưởng. Phần thưởng có giá trị như sau:

1 giải nhất chung cho cuộc thi: 10 triệu đồng

1 giải nhì chung cho cuộc thi: 7 triệu đồng

2 giải ba chia cho các bậc học (sinh viên ĐH - THPT và tiểu học - THCS): 5 triệu đồng/giải

10 giải khuyến khích cho các bậc học, mỗi bậc học 5 giải (sinh viên ĐH - THPT và tiểu học - THCS): 3 triệu đồng/giải

Các em có thể gửi thư qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về: Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM.

Thư đánh máy có thể gửi đến email: thanhdongtn@gmail.com hoặc phuong221076@gmail.com

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ tiếp nhận thư, thẩm định ban đầu và lựa chọn những lá thư hay, ấn tượng, hàm chứa nhiều tâm sự để Ban biên tập Báo Thanh Niên trao quà thưởng trong dịp hướng tới sự kiện "5 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Nhìn lại và bước tới" vào tháng 9.2026.

Những lá thư hay sẽ được trích đăng hoặc đăng toàn bộ trên mục Lá thư tâm sự lần 2, chuyên mục Bạn đọc của báo in hoặc thanhnien.vn.