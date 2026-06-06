Trẻ mồ côi do Covid-19 ấm lòng, vui tươi trong ngày hội sức khỏe

Chăm lo vật chất lẫn sức khỏe, tinh thần

Được phát động từ giữa tháng 9.2021, Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã trở thành cầu nối những tấm lòng nhân ái với hàng trăm em nhỏ mất cha mẹ do đại dịch. Bên cạnh việc bảo trợ lâu dài về vật chất, chương trình còn chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các em.

Các trẻ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám vào sáng 6.6.2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có mặt từ sáng sớm, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 với 5 bác sĩ (gồm 4 bác sĩ khoa nội và 1 bác sĩ khoa ngoại) cùng các điều dưỡng, nhân viên đã sắp xếp, chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho buổi thăm khám. Đại diện đoàn, bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 2 dẫn đầu đội ngũ chuyên môn, mang theo sự tận tâm và chuyên nghiệp đến với các em.

Theo kế hoạch, chương trình khám sức khỏe bắt đầu từ 8 giờ, nhưng trước đó, hội trường lầu 3 trụ sở Báo Thanh Niên đã rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ và phụ huynh. Các em rất háo hức khi đến với chương trình, vì với các em, được trở về mái nhà Thanh Niên như là trở về ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đây, các em được gặp lại các cô chú thực hiện chương trình, được ăn món bánh yêu thích và đặc biệt, bao giờ các em cũng có quà.

Niềm vui của các em thiếu nhi khi nhận quà từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Để đến Báo Thanh Niên tham gia khám sức khỏe, nhiều gia đình đã phải vượt những quãng đường xa xôi. Chị Lê Thị Hồng Đào (39 tuổi) phải vượt đoạn đường gần 35 km từ phường Bình Chuẩn (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM lên tòa soạn. Chị chở hai con gái là Nguyễn Lê Tường Vy (14 tuổi) và Nguyễn Lê Tường An (6 tuổi) bằng xe máy.

Chị Đào chia sẻ, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi lần con bị bệnh, chị chỉ ra quầy thuốc gần nhà khai bệnh rồi mua thuốc về uống. Cơ hội được các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 thăm khám là điều vô cùng quý giá. Chị kể lại: "Có một lần bé Tường An bị sốt lâu ngày, mua thuốc uống không khỏi nên mới chở đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám một lần và nhanh chóng khỏi bệnh. Khi biết được thông tin chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám sức khỏe cho các bé, tôi thu xếp đưa hai bé đi khám, kiểm tra tổng quát cho yên tâm". Sự tin tưởng tuyệt đối vào chuyên môn y tế đã thôi thúc chị Đào vượt qua quãng đường xa xôi.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 2 trao quà cho các trẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoạt động khám bệnh, phát thuốc là một phần trong chuỗi hỗ trợ toàn diện, kéo dài suốt nhiều năm của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Chương trình không chỉ xoa dịu nỗi đau mà còn góp phần xây đắp tương lai các em bằng sự bảo trợ lâu dài. Đối với các gia đình, sự đồng hành này còn là động lực tinh thần to lớn, giúp họ kiên cường vượt qua khó khăn, tai ương do đại dịch.

Em Nguyễn Hoàng Khang (6 tuổi, P.Phú Định) bị ho nhưng mẹ bận đi làm, nên bà ngoại là bà Dương Thị Mai Thảo (54 tuổi) dẫn bé đến khám. Bà Dương Thị Mai Thảo chia sẻ: "Các bác sĩ ở đây khám rất kỹ, hỏi han tận tình nên bé Khang rất thích".

Sau khi thăm khám, bé Khang được chẩn đoán bị viêm tiểu phế quản. Bác sĩ đã cấp thuốc uống 5 ngày cùng với thuốc bổ và thuốc xổ giun định kỳ. "Sự chăm sóc chu đáo này không chỉ giải quyết vấn đề sức khỏe cấp bách cho cháu mà còn mang ý nghĩa chăm sóc dự phòng lâu dài cho cháu tôi. Tôi cảm ơn Báo Thanh Niên rất nhiều. Báo không chỉ kết nối, giúp cháu được bảo trợ lâu dài mà còn chăm lo cho cháu về sức khỏe, thăm hỏi thường xuyên, chúng tôi rất cảm động", bà Thảo nói thêm.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên và đại diện nhóm thiện nguyện Gieo Nắng trao quà cho các trẻ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Quà nhiều quá cô chú ơi!"

Để động viên tinh thần của các em sau một năm học tập, trong dịp khám bệnh phát thuốc miễn phí này, các đơn vị gồm Bệnh viện Nhi Đồng 2, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt - Ngân hàng Bắc Á, Công ty Thiên Long và Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng, cũng dành tặng cho các em những phần quà. Tuy giá trị vật chất của phần quà không lớn nhưng đây là tấm lòng của các đơn vị gửi đến các em. Món quà là lời chúc mừng các em đã kết thúc một năm học với nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, cũng như chúc các em có một kỳ nghỉ hè thật vui.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên cùng nhà báo Châu Bùi Nữ Vương, Bí Thư Đoàn Thanh niên Báo Thanh Niên và ông Võ Nguyễn Phương Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM trao quà cho các em ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau phần trao thư cảm ơn của Báo Thanh Niên đến các đơn vị đã đồng hành và tài trợ, đại diện đơn vị đồng hành, ông Võ Nguyễn Phương Duy (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Cầu Ông Lãnh), Nhóm thiện nguyện Gieo Nắng đã cùng đại diện Báo Thanh Niên đã trao những phần quà ý nghĩa đến các em.

Giữa nhiều trẻ đến khám bệnh và nhận quà, có lẽ em Phan Ngọc Tú Anh (7 tuổi, xã Hóc Môn, TP.HCM) là vui nhất. Với thành tích xuất sắc cả năm học, em hồ hởi khoe: "Con không có bị bệnh gì cả, hôm nay phần con mong chờ nhất là được nhận quà thôi. Vì con đạt được học sinh xuất sắc cả năm học, ba con hứa tặng quà mà chưa có thời gian rảnh để mua nên hôm nay con tới đây coi như là nhận quà cuối năm học. Mà đúng thật, hôm nay con vui quá, con nhận nhiều quà quá cô chú ơi!"

Câu chuyện của Tú Anh đã cho thấy giá trị của chương trình không chỉ nằm ở vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, là món quà công nhận cho những nỗ lực học tập của các em.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên trao thư cảm ơn cho bà Phạm Cẩm Vi, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Đồng 2 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng Ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên (bìa phải) trao thư cảm ơn cho Đoàn Thanh niên phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM và nhà báo Châu Bùi Nữ Vương, Bí Thư Đoàn Thanh niên Báo Thanh Niên (bìa trái) trao thư cảm ơn cho đại diện nhóm thiện nguyện Gieo Nắng. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, Đoàn Thanh niên của Bệnh viện đã hỗ trợ chương trình, thăm khám sức khỏe cho các em dù phải thực hiện công tác này trong ngày nghỉ cuối tuần. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn còn nhắn gửi đến các trẻ tham gia khám bệnh về việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, đồng thời, cảm ơn các đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ đã chung tay với Báo Thanh Niên thực hiện thành công chương trình nhiều ý nghĩa này.

Gặp lại cậu bé mồ côi mẹ từ khi mới 6 ngày tuổi Tại buổi khám bệnh, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên đã rất vui và xúc động khi gặp lại em Huỳnh Minh Khôi, sinh tháng 9.2021. Khi dịch Covid-19 bùng phát căng thẳng, mẹ của Khôi bị nhiễm Covid-19 lúc mang thai Khôi tháng thứ 7. Khi bệnh trở nặng, bác sĩ buộc phải cho mẹ sinh mổ nhằm cứu mẹ. Nhưng thật đau lòng, sau khi sinh mổ 6 ngày thì mẹ của Khôi qua đời. Cách đây gần 4 năm, ngày 26.7.2022, tại tòa soạn Báo Thanh Niên đã diễn ra lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho Khôi đến năm 18 tuổi. Nhận bảo trợ cho Khôi là một cặp vợ chồng luật sư. Bức ảnh nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ẵm thiên thần nhỏ ngày hôm đó tại tòa soạn đã trở thành một ký ức thật đẹp. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng cháu Huỳnh Minh Khôi ngày trước... ẢNH: NGỌC DƯƠNG ... và bây giờ ẢNH: NGỌC DƯƠNG Do Khôi còn quá nhỏ nên những năm qua chưa thể thường xuyên tham gia các hoạt động của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, vì vậy nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn ít có dịp gặp gỡ cháu như nhiều em nhỏ khác trong chương trình. Hôm nay, gặp lại nhau, Khôi đã lớn hơn nhưng vẫn đáng yêu và đẹp trai như ngày nào. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn vui mừng khi cháu nhận được kết quả khám bệnh khỏe mạnh. Hai bác cháu lại cùng nhau lưu giữ một khoảnh khắc mới - bức ảnh của sự lớn khôn, kiên cường và tình yêu thương.







