Tấm lòng của nhà bảo trợ dành cho trẻ mồ côi dự thi tốt nghiệp THPT

Những dòng tin nhắn của anh Trần Thiện Phương và Loan Phụng ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cầm trên tay bịch đậu phụng, socola, nước uống, anh Trần Thiện Phương ân cần thăm hỏi, động viên Loan Phụng : "Con ăn đậu để thi cho đậu, sô cô la ăn giữa buổi thi cho có sức vì môn Văn làm khá lâu", anh Phương nói với Loan Phụng.

Để đón "con gái", anh Trần Thiện Phương nhà ở phường Cầu Ông Lãnh cũng phải dậy sớm, hòa vào dòng phụ huynh hối hả đưa con đi thi để đến điểm trường Loan Phụng dự thi, gửi đến con lời động viên, quà... để con có động lực.

Anh Trần Thiện Phương trao tiền bảo trợ hằng tháng cho Loan Phụng ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Không chỉ sáng nay, tối trước đó, anh Phương cũng đã nhắn tin thăm hỏi, động viên Loan Phụng giữ bình tĩnh để đạt kết quả thi tốt.

Loan Phụng không may mồ côi cha trong đại dịch Covid-19. Ba em là điểm tựa cho cả gia đình. Ba mất, mẹ của Phụng làm công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận nuôi Loan Phụng và chị gái bị bệnh thiểu năng, cuộc sống gia đình khó khăn.

"May nhờ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên kết nối để anh Trần Thiện Phương nhận bảo trợ hằng tháng cho cháu Phụng nên gia đình cũng đỡ vất vả, cháu có được kinh phí để học tập. Không chỉ bảo trợ hằng tháng, anh Phương còn hay tặng quà dịp lễ tết, động viên tinh thần cháu, gia đình biết ơn anh và chương trình rất nhiều", chị Trần Thị Thúy Điều, là mẹ bé Loan Phụng, chia sẻ.

Loan Phụng tại lễ tri ân và trưởng thành ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Sau khi kết thúc môn Văn sáng nay, Trần Thị Loan Phụng hồ hởi khoe làm bài tốt. Nguyện vọng của Phụng là trúng tuyển vào Khoa Báo chí – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Loan Phụng đã vào trường để dự thi, anh Trần Thiện Phương còn nán lại nhìn theo và ghi lại tấm hình điểm thi mà Loan Phụng dự thi ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Tấm lòng của nhà bảo trợ Trần Thiện Phương dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 khiến chúng tôi - những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời rất xúc động và ấm áp. Chúc em Trần Thị Loan Phụng nói riêng và các em trong chương trình dự kỳ thi lần này đạt được thành tích cao, đạt được nguyện vọng của mình trên con đường học tập phía trước.