Messi lần đầu tiên trong đời đấu trí đội tuyển Anh, Argentina đề đạt nguyện vọng đặc biệt với FIFA

Không có cầu thủ nào bị chấn thương

Toàn bộ 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina đều khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận bán kết. Các cầu thủ chủ chốt như Paredes và Cristian Romero bị thay ra ở hiệp phụ trận gặp Thụy Sĩ được cho là có khả năng bị ảnh hưởng chấn thương, nhưng qua kiểm tra, họ đều ổn và sẽ trở lại tập luyện ngay, Gaston Edul cho biết ngày 13.7 thông qua tài khoản mạng xã hội X.

Các cầu thủ đội tuyển Argentina trở lại tập luyện ngày 13.7 sau trận tứ kết thắng Thụy Sĩ tỷ số 3-1 ở hiệp phụ Ảnh: Reuters

Đội tuyển Argentina sẽ tiếp tục tập luyện tại trại huấn luyện của mình ở Kansas City trong 2 buổi với ưu tiên lớn nhất là phục hồi thể lực, sau 3 trận ở vòng knock-out tiêu hao rất nhiều sức lực. Gồm trận vòng 32 đội trước Cabo Verde (sau hiệp phụ), trận gặp Ai Cập vòng 16 đội nghẹt thở đến những phút bù giờ, và trận thắng Thụy Sĩ tỷ số 3-1 mới đây ở tứ kết cũng trải qua 120 phút căng thẳng.

Nhọc nhằn vào bán kết, đội tuyển Argentina còn đủ sức bảo vệ ngôi vương

Sau đó, đội tuyển Argentina sẽ di chuyển đến Atlanta vào ngày 15.7, họ tập luyện tại đây khoảng 1 buổi ngay trước trận bán kết gặp đội tuyển Anh trên sân Mercedes-Benz. Đây là trận thứ hai đội tuyển Argentina thi đấu tại sân này sau trận thắng đội Ai Cập với tỷ số 3-2 ở vòng 16 đội.

Tương tự, đội tuyển Anh cũng có trận thứ hai tại World Cup 2026 thi đấu trên sân Mercedes-Benz hiện đại bậc nhất tại nước Mỹ, sau trận thắng CHDC Congo với tỷ số 2-1 ở vòng 32 đội.

Sân Mercedes-Benz có sức chứa 73.019 chỗ ngồi, và đã bán hết vé cho trận Anh - Argentina từ lâu. Đến nay, FIFA chỉ còn mở bán các vé phút chót cho trận chung kết, với giá vé hạng 1 có sẵn (với số lượng rất ít) ở các khu vực gần sân, có mức giá hơn 30.000 USD (khoảng 788 triệu đồng), cho giấc mơ được xem trận chung kết World Cup 2026.

Vì sao đội tuyển Argentina yêu cầu được mặc áo màu xanh ở bán kết?

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) chính thức đề nghị FIFA cho đội tuyển nước này được sử dụng trang phục sân khách (màu xanh) khi thi đấu với đội tuyển Anh ở bán kết. Đội tuyển Anh sẽ thi đấu trong trang phục sân nhà (màu trắng) quen thuộc của họ.

Đội tuyển Argentina muốn sử dụng trang phục sân khách (màu xanh), như 2 lần đã đánh bại đội tuyển Anh ở World Cup 1986 và 1998 Ảnh: Reuters

Sở dĩ AFA yêu cầu, vì họ cần đảm bảo về trang phục thi đấu và sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào vào giờ chót. Trên thực tế, sau vòng tứ kết khép lại và như phân chia lịch thi đấu của FIFA, đội tuyển Argentina đã được xem là đội khách ở trận bán kết gặp đội tuyển Anh.

Trong lịch sử, đội tuyển Argentina có 2 trận thắng trước đội tuyển Anh ở World Cup gồm năm 1986 và 1998, đều là khi họ ra sân được mặc trang phục sân khách màu xanh. Vì vậy, AFA không muốn có bất cứ sự thay đổi nào về điều này, nên họ đã chính thức có đề nghị sớm với FIFA.

Vào ngày 14.7, FIFA sẽ chính thức thông báo về thông tin trận bán kết giữa Anh - Argentina, sau khi có xác nhận về đội hình thi đấu của 2 đội tại Atlanta, cũng như màu áo 2 đội thi đấu.

Với trận bán kết gặp đội tuyển Anh, Messi đã chia sẻ: "Đối đầu với Anh sẽ rất đặc biệt! Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu với đội tuyển Anh. Tôi đã từng đối đầu với hầu hết các đội bóng khác ngoại trừ họ. Họ là một đội bóng tuyệt vời, một cường quốc bóng đá, luôn luôn thú vị khi đối đầu với những đối thủ như vậy".