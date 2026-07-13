‘Vũ khí’ tối thượng để Tây Ban Nha ngăn hàng công khủng khiếp của Pháp

'Sóng thần' Pháp đe dọa Tây Ban Nha

Cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Pháp (bán kết World Cup 2026, 2 giờ ngày 15.7) là trận chiến được mong đợi bậc nhất giải. Trong khi Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ tốt nhất (1 bàn thua từ đầu giải), Pháp lại có hàng công mạnh nhất, với 16 bàn đã ghi sau 6 trận.

Đội tuyển Pháp đã mang tới World Cup tuyến tấn công mạnh hiếm thế trong lịch sử. "Gà trống Gô-loa" ghi trung bình 2,67 bàn mỗi trận, thắng tất cả các trận trong vòng 90 phút và tung ra 110 cú sút, trong đó 47 cú sút trúng đích. Không đội nào tấn công và ghi bàn đều đặn đến thế. Chỉ có 1 trận từ đầu giải, Pháp ghi ít hơn 2 bàn, đó là cuộc so tài Paraguay, khi đối thủ chọn cách chơi phòng ngự tiêu cực, đầy rẫy tiểu xảo mà không nhiều đội có thể sao chép.

Pháp quá mạnh và đồng đều ẢNH: REUTERS

Pháp bùng nổ nhờ bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Trong khi Mbappe ghi 8 bàn, dẫn đầu danh sách vua phá lưới, đương kim Quả bóng vàng Dembele có 5 bàn. Cả hai ghi tổng cộng 13/16 bàn của Pháp, vượt xa tổng bàn thắng của hầu hết các đội khác, trong đó có chính Tây Ban Nha (11 bàn).

Phong độ của Pháp không ngẫu nhiên xuất hiện, mà được tạo nên từ cấu trúc tấn công xuất sắc từ cá nhân đến hệ thống. Mbappe, Dembele, Olise, Doue, Barcola và Mateta đến World Cup với khoảng 150 bàn ở cấp CLB trong mùa giải 2025 - 2026. Cộng thêm số bàn thắng ghi được tại World Cup, tổng bàn lên tới gần 165. Tính cả số pha kiến tạo, 6 cầu thủ này vượt qua mốc 200 in dấu giày bàn thắng trong cả mùa giải. Thống kê này minh họa rõ nhất độ khó mà các đối thủ của Pháp phải đương đầu.

Pháp không chỉ có những cầu thủ giỏi săn bàn, mà còn sở hữu những cầu thủ có khả năng ghi bàn, kiến tạo, tạo cơ hội và làm được điều đó ở nhiều vị trí khác nhau. HLV Didier Deschamps có thể bố trí Mbappe đá tiền đạo cắm hoặc chơi bên cánh trái; sử dụng Dembele như một tiền vệ cánh, tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo ảo; cho Olise tự do di chuyển vào trong; tấn công vào khoảng trống với Barcola, tận dụng sự sáng tạo của Doue, hoặc hoàn toàn thay đổi cục diện trận đấu bằng cách tung vào sân cầu thủ cao 1,92 m như Mateta.

Pháp có 5/6 trận ghi 2 bàn trở lên tại World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Với băng ghế dự bị dồi dào, HLV Deschamps có quá nhiều giải pháp thay đổi cục diện, như cái cách dùng Barcola và Mateta khiến Ma Rốc "run rẩy" đến những phút cuối. Tây Ban Nha phải chống đỡ sức ép khủng khiếp ở trận bán kết, trong bối cảnh, Pháp lúc này đã khác xa thời điểm thua Tây Ban Nha ở bán kết EURO 2024 (1-2) và bán kết Nations League 2025 (4-5).

Kiểm soát bóng là vũ khí tối thượng

Tây Ban Nha phải chống đỡ Pháp bằng bản sắc nguyên thủy nhất: khả năng kiểm soát bóng, nhuần nhuyễn đến mức không cho đối thủ chơi bóng.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã tiến vào bán kết với sự kỷ luật và đồng nhất chưa từng có. Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới 1 bàn từ đầu giải, với cú đánh đầu của De Ketelaere trong trận gặp Bỉ. 5 đối thủ còn lại đều không ghi bàn, không thể tạo ra bất kỳ sức ép nào đáng kể trước khung thành của Unai Simon.

Áo, Bồ Đào Nha và các đội khác đã bất lực trước tuyến tiền vệ đan lát, cầm bóng quá tốt. Tây Ban Nha không thủ bằng "bức tường người" co cụm ở sân nhà, mà tuyến phòng ngự đầu tiên của học trò De La Fuente chính là kiểm soát bóng.

Tây Ban Nha (áo đỏ) có tuyến tiền vệ biến ảo ẢNH: REUTERS

Với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 59% (cao nhất World Cup) và tỷ lệ chuyền bóng chính xác 91%, Tây Ban Nha bảo vệ khung thành bằng cách kiểm soát trận đấu. Càng có nhiều thời gian giữ bóng, họ càng ít tạo cơ hội cho đối phương phản công. Khi mất quyền kiểm soát, Rodri cùng đồng đội lập tức gây áp lực giành lại bóng, tránh những kịch bản mà vốn dĩ Pháp luôn nguy hiểm nhất.

Sự kết hợp giữa ưu thế kỹ thuật vượt trội, khả năng gây sức ép sau khi mất bóng và tinh thần đồng đội giải thích tại sao Tây Ban Nha hiếm khi để đối phương tạo ra cơ hội.

Gặp Pháp, kế hoạch của Tây Ban Nha sẽ không thay đổ . Cách tốt nhất để phòng ngự trước đế chế ghi bàn mạnh nhất World Cup không phải lùi về co cụm bảo vệ cầu môn Unai Simon, mà là khiến Mbappe và các đồng đội dành nhiều thời gian đuổi theo bóng hơn là tấn công.

Tây Ban Nha đã khóa chặt hàng công Pháp ở bán kết EURO bằng những pha đập nhả, đan lát "bóng ma" chuẩn chỉ. Giờ là lúc, tấm lưới kiểm soát được giăng ra để bảo vệ tấm vé vào chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi.