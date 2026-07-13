Quan chức Liên đoàn Bóng đá Anh khẳng định Bellingham và HLV Tuchel không mâu thuẫn, nội bộ 'vẫn ổn'

Nội bộ đội tuyển Anh vẫn ổn

Jude Bellingham là ngôi sao sáng nhất trên đường vào bán kết World Cup 2026 của đội tuyển Anh. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ghi 6 bàn, trong đó, có 2 cú đúp trong hai trận gần nhất gặp Mexico và Na Uy.

Ở trận gặp Na Uy, Bellingham gỡ hòa 1-1 cho Anh bằng pha đỡ bóng gọn gàng sau đường chuyền của Anthony Gordon, rồi mở tốc loại bỏ trung vệ đối thủ, dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Orjan Nyland. Sang đến hiệp phụ, Bellingham xuất hiện đúng lúc đúng chỗ đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho Anh, sau khi bóng bật ra khỏi tay thủ môn Nylan từ quả sút xa uy lực của Morgan Rogers.

Bellingham ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất cho Anh ẢNH: REUTERS

Sau trận gặp Na Uy, HLV Thomas Tuchel khẳng định đội tuyển Anh "thắng may mắn". Bellingham lập tức phản bác: "Ông ấy nói vậy sao, tốt thôi, thế nào cũng được. Tuchel không hiểu cảm giác phải đối đầu với Erling Haaland, Martin Odegaard trong điều kiện như vậy đâu".

Theo báo chí Anh, dù xảy ra xung đột trong giao tiếp, nhưng mối quan hệ giữa HLV Tuchel và Bellingham vẫn ổn. Trong bài viết trên nhật báo Daily Mail, cựu tiền đạo Michael Owen cho rằng cả hai chỉ muốn tốt cho đội tuyển Anh.

"HLV Tuchel có ý tốt, khi luôn nhấn mạnh vào tinh thần thi đấu và ý chí nỗ lực của cầu thủ. Tuchel luôn Anh đá hay hơn, điều đó hoàn toàn đúng. Ý của Tuchel là, các cậu hoàn toàn có thể chơi tốt hơn nữa. Còn Bellingham vẫn luôn là ngôi sao số một đội tuyển Anh", Owen phân tích.

Bellingham cùng Harry Kane đang trở thành những ngọn hải đăng soi đường cho đội tuyển Anh. Bellingham đã ghi 6 bàn, còn Kane có 5 pha lập công. Tiền vệ của Real Madrid được giao áo số 10, nhưng không đá trong vai trò kiến thiết, mà nhô cao, chơi tự do để săn tìm khoảng trống. Kỹ năng dứt điểm, chạy chỗ và cá tính thượng thừa giúp Bellingham giải quyết bài toán ghi bàn, dù "Tam Sư" chưa định hình hệ thống tấn công nhuần nhuyễn.

HLV Tuchel giảng hòa với học trò ẢNH: REUTERS

Các quan chức Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tỏ ra bình thản về tình hình và cho rằng "không có vấn đề gì" giữa hai người. Quan điểm trong nội bộ là, như thường lệ ngay sau một trận đấu căng thẳng, cảm xúc dâng cao trong khi thời gian lại có hạn, nên việc xung đột không phải lỗi của ai cả. Nhất là khi, Bellingham đã không được biết đầy đủ bối cảnh những bình luận của HLV Tuchel.

Ngay sau khi biết bình luận của Bellingham, HLV Tuchel cũng xoa dịu tình hình khi nhấn mạnh: "Tôi ấn tượng với sự thay đổi mà họ đã thể hiện, từ nỗ lực, tinh thần đến niềm tin vượt qua nghịch cảnh. Tinh thần chiến đấu kiên cường và tìm mọi cách để thắng là điều vô cùng đáng khen ngợi.

Họ xứng đáng nhận nhiều lời tán dương. Nhưng tôi cũng là một HLV, và tôi nghĩ chúng ta có thể chơi tốt hơn".

Lời khuyên của mẹ

Đội tuyển Anh không chỉ vui vì Bellingham ghi bàn, mà còn... thở phào khi anh không phải nhận thẻ vàng ở cuộc đấu thể lực và sức mạnh khốc liệt với Na Uy, qua đó tránh nguy cơ bị treo giò ở bán kết. Theo Bellingham, chính lời khuyên từ mẹ, bà Denise Bellingham, đã giúp anh giữ cái đầu lạnh trước áp lực của đối thủ.

"Cả tuần qua, mẹ luôn dặn dò tôi phải chú ý lời nói, cẩn trọng từng pha tắc bóng, tập trung vào nét mặt và cảm xúc của mình", Bellingham chia sẻ. Ở trận gặp CHDC Congo, Bellingham từng nhận thẻ vàng vì vào bóng thô bạo. "Chắc cũng vì thế, mẹ liên tục nhắc tôi phải cẩn thận với thẻ vàng".

Bellingham gây ấn tượng qua từng trận ẢNH: REUTERS

Bà Denise Bellingham đóng vai trò quan trọng trên con đường bóng đá của hai anh em Jude và Jode Bellingham. Trưởng thành từ học viện bóng đá quê hương Birmingham City (Anh), Jude Bellingham vụt sáng với vị thế ngôi sao số một từ khi còn rất trẻ.

Tiền vệ sinh năm 2003 chuyển tới Borussia Dortmund, trở thành trụ cột, rồi khoác áo Real Madrid. Bà Denise Bellingham vừa hỗ trợ con định hình tính cách, vừa theo sát hành trình và dặn con phải giữ sự tập trung, bình tĩnh, không sống dựa theo cảm xúc đơn thuần để tránh cạm bẫy.

Với Bellingham, bà Denise vừa là nữ hoàng, vừa vui tính và gần gũi. Ở World Cup 2022, Bellingham khẳng định mẹ là người dọn giường cho mình. Bà Denise cũng giúp đỡ Bellingham khi con trai bỏ quên hộ chiếu, trong chuyến đi Tây Ban Nha cùng CLB cũ Dortmund.



