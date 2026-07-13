Argentina đặt quá nhiều gánh nặng lên vai Messi: Thiên tài cũng có lúc mệt!

Chất chứa kỳ vọng trên vai Messi

World Cup 2022 có thể chưa phải kỳ World Cup hay nhất sự nghiệp Lionel Messi, bởi sau 4 năm, tiền vệ 39 tuổi còn đang gánh trọng trách nặng nề và vĩ đại hơn thế.

Messi đã đưa Argentina trở lại bán kết World Cup sau chiến thắng 3-1 trong hiệp phụ trước Thụy Sĩ. Đường đến ngai vàng chỉ còn hai chướng ngại, đầu tiên là màn thư hùng với Anh ở bán kết, diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7.

Điều dễ thấy nhất trên hành trình vào bán kết của Argentina, là những trận đấu đậm tính... điện ảnh trước Cabo Verde, Ấn Độ, Thụy Sĩ, bên cạnh sự phụ thuộc vào Messi.

Ở tuổi 39, Messi vẫn gánh Argentina ẢNH: REUTERS

Thiên tài người Argentina đã ghi 8 bàn từ đầu giải (dẫn đầu danh sách ghi bàn World Cup 2026), sở hữu 3 kiến tạo. Anh là người ghi bàn nhiều nhất, kiến tạo nhiều nhất Argentina. Số bàn của Messi chiếm 47,1% tổng bàn thắng của đội nhà. Cộng với cả kiến tạo, con số góp công của tiền đạo Inter Miami là 64,7%. Tại World Cup, chỉ có Kylian Mbappe và Erling Haaland là sánh vai với Messi trong hàm lượng bàn thắng đóng góp.

Dù vậy, nếu như Pháp phân định rõ ràng vai trò ghi bàn cho Mbappe, rê dắt quấy phá và mở khoảnh trống cho Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, còn Michael Olise là người châm bóng kiến tạo, thì Messi phải... gánh hết ở Argentina.

Tiền vệ sinh năm 1987 là người tạo ra nhiều cơ hội nhất Argentina, với 21 lần dọn cỗ cho đồng đội, trong đó có 7 tình huống tạo ra cơ hội ăn bàn rõ rệt. Messi cũng là người rê bóng thành công nhiều nhất, bị phạm lỗi nhiều nhất.

Tất nhiên, Argentina cũng tạo ra không gian để thủ quân thỏa sức sáng tạo. Cho đến trước vòng 16 đội, Messi không cần chạy nhiều. Anh là cầu thủ di chuyển ít nhất World Cup (chỉ khoảng 8 km/90 phút), có quãng đường đi bộ dài nhất.

Việc mà 10 cầu thủ còn lại của Argentina phải làm là thu hồi quả bóng, chuyền đến chân của Messi, rồi chờ đợi anh tạo nên nhiệm màu nhờ nhãn quan và đôi chân thiên tài.

Messi đảm đương mọi khía cạnh tấn công của Argentina ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, khi đến những đội bóng như Ai Cập, Thụy Sĩ cũng bắt bài được cách chơi này, Messi đã phải chạy nhiều hơn. Ở trận gặp Ai Cập, Messi dạt cánh phải trong 20 phút và ngay lập tức châm ngòi nên màn ngược dòng kỳ diệu, với 3 bàn trong 13 phút. Trước Thụy Sĩ, Messi cũng bị vào bóng rát, cô lập tầm ảnh hưởng ở tuyến giữa. Anh sang cánh phải, rồi rút cạn sinh lực đối thủ bằng các pha rê cắt vào trong.

Hầu hết đường bóng nguy hiểm phải qua chân Messi. Anh là nhạc trưởng chỉ huy nhịp độ, tiết tấu của dàn nhạc Argentina. Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez hay Alexis MacAllister đều nhìn vào chuyển động của Messi để chơi bóng.

Ở tuổi 39, Messi vẫn đang chơi ở tầm vóc vĩ đại. Đó là kỳ quan bóng đá, mà khoa học chỉ có thể chiêm ngưỡng, chứ chưa lý giải được.

HLV Scaloni cần nhiều hơn thế

Argentina càng phụ thuộc Messi, càng đối mặt rủi ro. Khi thủ quân bị phong tỏa, học trò HLV Lionel Scaloni làm gì?

Ở trận gặp Thụy Sĩ, Argentina bị dồn ép nghẹt thở, trước khi Breel Embolo tạo ra bước ngoặt với tấm thẻ đỏ... ngớ ngẩn: ngã giả vờ dù đã bị 1 thẻ vàng trước đó. Messi cùng đồng đội bị dồn vào chân tường, khi anh bị phong tỏa toàn diện, rồi vùng lên nhờ đối thủ sai sót.

Messi cần được san sẻ nhiều hơn ẢNH: REUTERS

Khoảnh khắc Alvarez cứa lòng chân phải hạ gục thủ môn Gregor Kobel trong hiệp phụ đã mang đến cho HLV Scaloni gợi ý. Một trong không nhiều tình huống, Argentina ghi bàn mà không cần "phép thuật" Messi. Đó là tố chất Argentina phải có: những phương án dự phòng khi số 10 bị khóa chặt.

Đội tuyển Anh rất khác Thụy Sĩ. "Tam Sư" không khoan nhượng, đá rắn hơn, và có sức tấn công ấn tượng với Harry Kane và Jude Bellingham trên tuyến đầu, cùng những mũi công biên như Bukayo Saka, Anthony Gordon sẵn sàng khoan thủng hai cánh vốn dĩ đang phòng ngự rất tệ của Argentina (5 bàn thua gần nhất đều đến từ biên). Nếu Thụy Sĩ, Ai Cập hay Cabo Verde còn có những lúc dồn ép Argentina, thì Anh càng có thể. Messi sẽ bị theo rất sát bởi những tiền vệ giỏi pressing, giàu thể lực. Argentina có nguy cơ... không có bóng để chơi.

Khi ấy, những gì Argentina cần là giải phóng áp lực cho thủ quân. Messi xuất sắc, nhưng thiên tài cũng có lúc mệt. Hàng công Argentina cần san sẻ, hoặc ít nhất, là không "dí" bóng cho Messi lúc bế tắc, mà có mảng miếng khác để thủ quân Argentina tiết kiệm năng lượng cho những pha xâm nhập, ghi bàn.

Argentina cần mảng miếng và kiểm soát trận đấu, nhiều hơn chỉ đốt cháy năng lượng bằng tinh thần thi đấu thuần túy. Không đội bóng nào có thể tiến xa, nếu chỉ biết tự đẩy mình vào thế bất lợi rồi mới vùng lên.