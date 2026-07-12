FIFA cân nhắc mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội: Bóng đá Việt Nam đừng để lỡ giấc mơ

Mở rộng World Cup, ý tưởng táo bạo của FIFA

World Cup 2026 đi vào lịch sử, khi trở thành kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội hiện diện tại vòng chung kết, nhiều gấp rưỡi con số 32 đội ở các vòng chung kết truyền thống trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đó chưa phải con số khiến FIFA hài lòng.

World Cup 2030 sẽ trở thành kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử, khi được tổ chức tại 6 quốc gia thuộc 3 châu lục. Uruguay, nước chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, Argentina, nhà vô địch World Cup 2022, và Paraguay, nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), mỗi nước được giao đăng cai một trận đấu mở màn World Cup.

Toàn bộ 101 trận còn lại của giải đấu 48 đội sẽ được tổ chức tại Ma Rốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha (áo đỏ) là một trong những đồng chủ nhà World Cup 2030 ẢNH: REUTERS

Trước đó, từ tháng 9.2025, FIFA đã bắt đầu thảo luận về khả năng mở rộng giải đấu từ 48 lên 64 đội, sau khi nhận được đề xuất chính thức từ một nhóm lãnh đạo bóng đá Nam Mỹ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận vấn đề này sẽ được đưa ra xem xét sau khi World Cup 2026 khép lại. "World Cup 64 đội chắc chắn là một trong những chủ đề được ủy ban chuyên môn của FIFA thảo luận sau giải đấu mùa hè này," ông Infantino chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Thụy Sĩ Bluewin.

Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh, World Cup là sân chơi của toàn thế giới chứ không chỉ dành cho các cường quốc bóng đá. "World Cup thuộc về toàn thế giới, không chỉ châu Âu hay Nam Mỹ. Mọi quốc gia đều xứng đáng được nuôi dưỡng giấc mơ góp mặt tại giải đấu. Chất lượng bóng đá trên toàn cầu đang ngày càng được nâng cao. Nếu không trao cơ hội cho các nền bóng đá nhỏ hơn, họ sẽ mất đi động lực để tiếp tục phát triển".

Chủ tịch FIFA Infantino cũng bảo vệ quyết định trước đó khi nâng số đội tham dự World Cup 2026 từ 32 lên 48, khẳng định đây là "thành công 100%".

Tuy nhiên, quan điểm này không nhận được sự đồng tình từ tất cả. Trước đó, HLV Carlos Queiroz của Ghana từng chỉ trích việc mở rộng giải đấu đã làm giảm giá trị của vòng loại World Cup và khiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên "thô tục và tầm thường".

Chủ tịch FIFA Infantino muốn thảo luận nghiêm túc về World Cup 64 đội ẢNH: REUTERS

"Đây không phải lần đầu FIFA cân nhắc thay đổi quy mô giải đấu. Trước đó, FIFA từng tiến hành nghiên cứu khả thi về việc tổ chức World Cup hai năm một lần thay vì chu kỳ bốn năm, nhưng sau đó đã tạm gác kế hoạch", New York Times nhận định.

Ý tưởng tranh cãi

New York Times phân tích, ý tưởng World Cup 64 đội lần đầu tiên được đề xuất bởi quan chức bóng đá người Uruguay, Ignacio Alonso, tại cuộc họp của Hội đồng FIFA vào tháng 3 năm 2025.

Sau đó, vào tháng 11.2025, Alejandro Dominguez, chủ tịch CONMEBOL và phó chủ tịch FIFA, đã mô tả giải đấu 64 đội vào năm 2030 là "giấc mơ" của ông. Ông tuyên bố rằng việc mở rộng như vậy sẽ "đoàn kết thế giới, dù chỉ một lần".

Nếu World Cup 2030 tăng lên 64 đội (mở rộng thêm 16 suất so với hiện tại), châu Á sẽ có thêm tối thiểu 2 đến 3 suất nữa, so với con số 8,5 suất (8 suất chính thức và 1 suất play-off) như hiện nay. Với khoảng 11,5-12 suất dự World Cup, cơ hội cho những nền bóng đá như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia sẽ rộng mở.

Đội tuyển Việt Nam có quyền mơ về World Cup 2030 ẢNH: MINH TÚ

Tại châu Á, 5 đội tuyển mạnh nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Úc, Ả Rập Xê Út vẫn là "cột trụ" tại World Cup, gần như chắc chắn có vé. Ở tầm thấp hơn đôi chút, Jordan, Uzbekistan và Qatar sẽ chiếm ưu thế nhờ kinh nghiệm tích lũy ở các sân chơi lớn. Nếu châu Á có 11,5 suất và 8 suất gần như có chủ, vẫn còn tới 3,5 suất nằm trong vùng cạnh tranh, để những nền bóng đá hạng hai, hạng ba châu Á có quyền mơ mộng.

Đội tuyển Việt Nam từng lọt tới vòng loại thứ ba World Cup 2022, đồng nghĩa tốp 12 châu Á, vị trí hoàn toàn có thể tương đương vé dự World Cup 2030.

Tuy nhiên, FIFA phải đấu tranh để ý tưởng được thông qua. Và đến khi con số 64 đội thành hiện thực, cuộc đua dự World Cup 2030 sẽ rất khốc liệt khi các đội mạnh như UAE, Oman, Indonesia, Iraq, Kyrgyzstan... sẽ đầu tư bài bản để hưởng bầu không khí World Cup.