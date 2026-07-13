Muốn vào chung kết World Cup, Pháp và Tây Ban Nha phải thắng ở những chỉ số này

Kiểm soát thế trận và chuyển trạng thái

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào bán kết với lối chơi kiểm soát bóng đã thành thương hiệu dưới thời HLV Luis de la Fuente. Ở tứ kết gặp đội tuyển Bỉ, La Roja tung ra 17 cú sút, trong khi đối thủ chỉ có 5 lần dứt điểm trước khi Mikel Merino ghi bàn quyết định ở phút 88.

Con số đầu tiên đáng chú ý là tỷ lệ kiểm soát bóng. Khi Rodri và Fabian Ruiz làm chủ khu trung tuyến, Tây Ban Nha có thể ép đối thủ lùi sâu, tạo nhiều khoảng trống hơn cho Lamine Yamal, Dani Olmo hay Nico Williams. Ngược lại, nếu không duy trì được thế trận, La Roja sẽ phải đối mặt với thứ vũ khí nguy hiểm nhất của đội tuyển Pháp là phản công tốc độ.

Chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một pha xử lý chính xác ở khu trung tuyến cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, sau trận thắng Ma Rốc, đội tuyển Pháp đã ghi 16 bàn tại World Cup 2026, trong đó Mbappe có 8 bàn và Dembele ghi 5 bàn. Vì vậy, con số thứ hai là số lần chuyển trạng thái thành công. Chỉ cần cắt được bóng ở giữa sân, đội tuyển Pháp có thể đưa Mbappe vào tình huống đối mặt khung thành chỉ sau vài đường chuyền. Ngược lại, nếu Rodri hạn chế được những pha phản công ấy, Tây Ban Nha sẽ có nhiều cơ hội áp đặt lối chơi.

Con số nào sẽ quyết định trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha

Hiệu quả dứt điểm

Ở vòng knock-out, cơ hội thường không nhiều nên hiệu quả dứt điểm sẽ là chỉ số đáng chú ý. Trước đội tuyển Bỉ, Tây Ban Nha cầm bóng vượt trội, tung ra 17 cú sút với tổng xG 2,08, nhưng chỉ ghi 2 bàn và phải chờ đến phút 88 mới định đoạt trận đấu nhờ pha đá bồi của Mikel Merino.

Lamine Yamal (số 19) được kỳ vọng tạo đột biến cho đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng sẽ cần nhiều sự hỗ trợ từ tuyến giữa ẢNH: REUTERS

Kylian Mbappe (phải) vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội tuyển Pháp với khả năng bứt tốc và dứt điểm trong các pha chuyển trạng thái ẢNH: REUTERS





Trong khi đó, đội tuyển Pháp lại cho thấy sự sắc bén khi đánh bại đội tuyển Ma Rốc 2-0 với 22 cú sút, 8 lần đưa bóng trúng đích, ghi cả 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút của hiệp 2 nhờ Mbappe và Dembele. Những thống kê này cho thấy ở các trận đấu lớn, đội tạo ra nhiều cơ hội hơn chưa chắc sẽ chiến thắng, nhưng đội tận dụng tốt những thời điểm quyết định thường sẽ giành lợi thế. Bán kết có thể được phân định chỉ từ một vài pha dứt điểm chính xác.

Khác biệt từ ghế dự bị

Bên cạnh 3 con số trên, ghế dự bị cũng có thể tạo nên bước ngoặt. Merino đã ghi bàn quyết định ở 2 trận knock-out liên tiếp sau khi vào sân thay người. Reuters nhận định tiền vệ của Arsenal đang trở thành "siêu dự bị" của World Cup 2026. Trong một giải đấu có lịch thi đấu dày và cường độ cao, chiều sâu đội hình có thể tạo ra khác biệt ở những phút cuối hoặc khi trận đấu bước vào hiệp phụ.

Đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha đều sở hữu hàng tiền vệ chất lượng, hứa hẹn tạo nên màn đấu trí hấp dẫn tại bán kết World Cup 2026. ẢNH: REUTERS

Ở World Cup, đội làm tốt hơn những chi tiết nhỏ thường là đội tiến gần hơn tới trận đấu cuối cùng.