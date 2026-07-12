Nhìn lại những trận bán kết World Cup kinh điển nhất, hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc

Khi World Cup 2026 chuẩn bị bước vào vòng bán kết, người hâm mộ lại có dịp nhìn lại những trận đấu đã góp phần làm nên lịch sử giải đấu. Đây luôn là vòng đấu đặc biệt, nơi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ còn đúng một trận đấu, đồng thời cũng là sân khấu để những huyền thoại khẳng định tên tuổi.

Ý 4-3 Tây Đức (1970): "Trận đấu của thế kỷ"

Nếu chỉ được chọn một trận bán kết hay nhất trong thế kỷ 20, rất nhiều người sẽ nhắc đến cuộc đối đầu giữa Ý và Tây Đức tại World Cup 1970 trên sân Azteca (Mexico).

Ý dẫn trước từ rất sớm nhưng Karl-Heinz Schnellinger gỡ hòa ở phút bù giờ, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Những gì diễn ra sau đó đã đi vào lịch sử khi hai đội ghi tới 5 bàn chỉ trong 30 phút hiệp phụ. Cuối cùng, Ý giành chiến thắng 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Một trong những trận đấu để đời của 'Hoàng đế bóng đá' Franz Beckenbauer ẢNH: REUTERS

Đó cũng là trận đấu mà Franz Beckenbauer thi đấu gần như trọn vẹn với cánh tay bị trật khớp và phải băng cố định trước ngực. FIFA sau này gọi đây là "Trận đấu của thế kỷ", còn bên ngoài sân Azteca vẫn đặt một tấm bia tưởng niệm trận cầu lịch sử này. Trận đấu cũng góp phần đưa Franz Beckenbauer đến với hình tượng "Hoàng đế bóng đá".

Tây Đức 3-3 Pháp (1982): Cuộc lội ngược dòng không tưởng

Nếu trận đấu năm 1970 được nhớ đến bởi chất lượng chuyên môn, thì bán kết World Cup 1982 giữa Tây Đức và Pháp lại nổi tiếng bởi sự kịch tính đến nghẹt thở.

Sau khi hòa 1-1 trong 90 phút, đội tuyển Pháp dẫn trước 3-1 ở hiệp phụ và tưởng như đã cầm chắc tấm vé vào chung kết. Thế nhưng, Tây Đức ghi liền 2 bàn để gỡ hòa 3-3 trước khi giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu.

Ký ức về Maradona sống lại trước trận bán kết World Cup Anh - Argentina

Đây cũng là trận đấu gây tranh cãi bởi pha va chạm giữa thủ môn Harald Schumacher và Patrick Battiston khiến cầu thủ Pháp bất tỉnh, gãy răng nhưng trọng tài không thổi phạt. Cho đến nay, đây vẫn được xem là một trong những tình huống gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup.

Brazil 1-7 Đức (2014): Cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup

Khó có trận bán kết nào tạo ra cú sốc lớn hơn cuộc đối đầu giữa Brazil và Đức tại World Cup 2014.

Được thi đấu trên sân nhà và mang theo kỳ vọng vô địch, Brazil lại sụp đổ theo cách không ai có thể tưởng tượng. Chỉ trong vòng 29 phút đầu tiên, Đức ghi tới 5 bàn thắng, khiến cả sân Mineirao chết lặng.

Trận đấu mà đội tuyển Brazil để thua Đức 1-7 ngay trên sân nhà ẢNH: REUTERS

Chung cuộc, Brazil thua 1-7 trong thất bại nặng nề nhất lịch sử đội tuyển. Trận đấu nhanh chóng được gọi bằng cái tên "Mineirazo" (từ này được ghép giữa tên sân Mineirão và hậu tố "-azo" trong tiếng Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, mang nghĩa một cú sốc hay thảm họa) trở thành nỗi ám ảnh của bóng đá Brazil và là một trong những kết quả gây chấn động nhất lịch sử World Cup.

Croatia 2-1 Anh (2018): Giấc mơ dang dở của "Tam sư"

World Cup 2018 chứng kiến đội tuyển Anh tiến rất gần trận chung kết đầu tiên kể từ năm 1966. Kieran Trippier giúp "Tam sư" vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 bằng một cú đá phạt đẹp mắt.

Tuy nhiên, Croatia cho thấy bản lĩnh đáng nể. Ivan Perisic gỡ hòa trước khi Mario Mandzukic ghi bàn quyết định trong hiệp phụ, giúp đại diện Balkan thắng 2-1 và lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết World Cup. Đó cũng là hành trình đáng nhớ nhất của thế hệ Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic và Mandzukic.

Thế hệ vàng của bóng đá Croatia đã làm nên lịch sử khi đánh bại đội tuyển Anh để vào chung kết World Cup 2018 ẢNH: REUTERS

Lịch sử World Cup cho thấy nhiều trận bán kết còn được nhắc đến nhiều hơn cả trận chung kết. Đó là nơi sản sinh những cuộc lội ngược dòng khó tin, những khoảnh khắc gây tranh cãi, những thất bại lịch sử và cả màn trình diễn để đời của các huyền thoại.

World Cup 2026 cũng đang đứng trước cơ hội viết thêm một chương mới. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Anh gợi lại ký ức về những màn thư hùng kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona đến các cuộc chạm trán đầy cảm xúc tại World Cup.

Với truyền thống mà vòng bán kết đã tạo dựng suốt nhiều thập niên, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng những trận đấu sắp tới sẽ tiếp tục mang đến những khoảnh khắc đủ sức trở thành một phần của lịch sử bóng đá thế giới.