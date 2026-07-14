Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha: Định đoạt trong 90 phút, Mbappe tiếp tục tỏa sáng

Pháp công hay đấu Tây Ban Nha thủ giỏi

2 giờ ngày 15.7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp chạm trán đội tuyển Tây Ban Nha ở trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra trên sân vận động AT&T (Texas, Mỹ). Đây là trận đấu giữa đội bóng có hàng tấn công hay nhất với đội bóng có khả năng phòng thủ tốt nhất và cũng là 2 ứng viên số 1 và số 2 cho danh hiệu vô địch, theo đánh giá của siêu máy tính Opta.

Mbappe hứa hẹn tỏa sáng khi cùng đội tuyển Pháp chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7 ẢNH: REUTERS

Tính đến trước bán kết với Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp ghi được tổng cộng 16 bàn thắng qua 6 trận đấu. Trong đó Mbappe có 8 lần lập công, cùng với Messi (Argentina) dẫn đầu danh hiệu vua phá lưới. Không chỉ ghi bàn, Mbappe còn tạo ra 16 cơ hội cho các đồng đội, trong đó có 3 kiến tạo. Đối tác của Mbappe trên hàng công của Les Bleus là Dembele cũng thi đấu đầy ấn tượng với 5 bàn thắng, 2 kiến tạo. Tiền vệ Michael Olise cũng đóng vai trò hết sức quan trọng khi có đến 5 kiến tạo với pha xử lý tinh tế.



Trong khi đó đội tuyển Tây Ban Nha chỉ bị thủng lưới 1 bàn sau 6 trận. Lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả giúp đội tuyển Tây Ban Nha giảm sức ép cho hàng phòng ngự. Aymeric Laporte, Dayot Upamecano cùng thủ môn Unai Simon tạo nên bức tường thành cực kỳ vững chắc cho đội tuyển Tây Ban Nha. Chưa kể tiền vệ Rodri có khả năng đánh chặn hiệu quả, giảm tải cho hàng phòng ngự.

Đội tuyển Pháp sáng giá hơn

Tài năng trẻ Lamine Yamal (Tây Ban Nha) có duyên ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp, là ngôi sao đáng xem ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Những cuộc chạm trán đỉnh cao giữa đội tuyển Pháp với Tây Ban Nha đều diễn ra đầy hấp dẫn và bùng nổ bàn thắng. Tại vòng 16 đội World Cup năm 2006, đội tuyển Pháp vượt qua Tây Ban Nha với tỷ số 3-1. Tại bán kết EURO 2024, Tây Ban Nha là đội giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Ở bán kết Nations League tháng 6 năm ngoái, Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 5-4.

Tài năng trẻ Lamine Yamal là người ghi 3 bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp trong 2 lần chạm trán gần nhất. Anh chưa có phong độ cao ở World Cup lần này nhưng được kỳ vọng tỏa sáng đúng lúc, khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu.

Trong 25.000 mô phỏng của siêu máy tính Opta trước trận bán kết giữa đội tuyển Pháp với Tây Ban Nha, Mbappe cùng các đồng đội sáng giá hơn với 43,9% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, Tây Ban Nha là 29% và khả năng hòa là 27,1%.

Dự đoán tỷ số: đội tuyển Pháp thắng Tây Ban Nha 2-1 trong thời gian thi đấu chính thức.











