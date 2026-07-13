Sao trẻ Tây Ban Nha: 'Chúng tôi hoàn toàn không sợ Mbappe, dù anh ấy xuất chúng'

Hàng thủ Tây Ban Nha rất hiểu Mbappe

Để bước vào chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi, Tây Ban Nha phải vượt qua chướng ngại khổng lồ mang tên Pháp. "Gà trống Gô-loa" sở hữu hàng công mạnh nhất World Cup năm nay với 16 bàn sau 6 trận, trong đó, một nửa trong số này được ghi bởi Kylian Mbappe.

Mbappe có thể mờ nhạt ở EURO, nhưng bước tới World Cup, chân sút 28 tuổi lại như "cá gặp nước". Mbappe ghi 4 bàn trong lần đầu bước ra World Cup (2018), đoạt ngôi vua phá lưới năm 2022 với 8 bàn thắng, rồi tiếp tục dẫn đầu cuộc đua bàn thắng năm nay với 8 pha lập công. Mbappe chỉ cần chưa tới 3 kỳ World Cup để ghi 20 bàn, đứng nhì trong nhóm các chân sút vĩ đại nhất mọi thời tại sân chơi thế giới.

Cubarsi (áo trắng) chuẩn bị đối đầu Mbappe ẢNH: REUTERS

Theo Marca, Mbappe là mối đe dọa lớn nhất với đội tuyển Tây Ban Nha, song ngược lại, các "La Roja" cũng rất hiểu ngôi sao người Pháp. Mbappe khoác áo Real Madrid từ năm 2024 đến nay. Mùa giải 2025-2026, Mbappe ghi 25 bàn, kiến tạo 5 bàn sau 31 trận cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Cũng như nhiều đàn anh ở Tây Ban Nha, Pau Cubarsi từng nhiều lần đối đầu Mbappe ở các trận El Clasico. Trung vệ của Barcelona khẳng định: "Ai cũng biết Mbappe có khả năng làm được gì. Ngay cả khi Mbappe không dốc toàn lực cho trận đấu, anh cũng có thể xoay chuyển tình thế trong nháy mắt. Mbappe là người độc nhất vô nhị, giống như Lamine Yamal vậy. Chúng tôi phải luôn cảnh giác trong suốt 90 phút". Tuy nhiên, Cubarsi nhấn mạnh "Tây Ban Nha hoàn toàn không sợ Mbappe, dù anh ấy xuất chúng".

Dù Mbappe vẫn là ngôi sao sáng giá nhất, nhưng Cubarsi còn đánh giá cao một nguy cơ nữa của Pháp, mang teen Ousmane Dembele. Từng tập luyện cùng tiền vệ cánh này khi anh còn ở Barcelona, Cubarsi hiểu rõ Dembele khó đoán đến mức nào.

"Tôi đã tập luyện cùng Dembele vài lần. Các hậu vệ phải luôn cảnh giác vì Dembele thuận cả hai chân, nên có thể tấn công từ hai phía".

Sức mạnh tấn công vượt trội của Pháp đồng nghĩa hàng phòng ngự Tây Ban Nha phải giữ vững kỷ luật ngay từ tiếng còi khai cuộc, bởi cả Mbappe và Dembele đều đủ sức khai thác những sai lầm nhỏ nhất trong phòng ngự.

Tây Ban Nha thắng Pháp trong cả ba lần gặp gỡ gần nhất, lần lượt tại bán kết Nations League 2025 (5-4), bán kết EURO 2024 (2-1) và tứ kết EURO 2012 (2-0). Tuy nhiên, ở lần duy nhất so tài tại World Cup (2006), Pháp đã thắng Tây Ban Nha với tỷ số đậm 3-1 ở vòng 16 đội.