HLV Deschamps có cơ hội bước vào hàng ngũ HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup: Nếu Pháp lại vô địch

Chỉ chưa đầy 2 năm trước, ít ai nghĩ Didier Deschamps sẽ còn được nhắc đến như một ứng viên cho danh hiệu HLV vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Sau thất bại trước đội tuyển Ý ở trận mở màn UEFA Nations League và việc dừng bước ở bán kết EURO 2024, nhà cầm quân người Pháp phải hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội. Người hâm mộ la ó ngay trên sân nhà, còn giới chuyên môn cho rằng chu kỳ 10 năm của ông cùng đội tuyển Pháp đã đi đến hồi kết.

Didier Deschamps đang ở rất gần cột mốc lịch sử cho bản thân mình ẢNH: REUTERS

Thế nhưng, theo The Guardian, HLV Deschamps đã đáp trả tất cả bằng màn lột xác ngoạn mục của Les Bleus tại World Cup 2026. Nếu giúp đội tuyển Pháp lên ngôi, ông sẽ trở thành HLV thứ hai trong lịch sử giành 2 chức vô địch World Cup.

Từ đội bóng thực dụng thành cỗ máy tấn công

Trong nhiều năm, Deschamps luôn bị gắn với hình ảnh của một HLV thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn hơn là bóng đá đẹp. Ngay cả khi vô địch World Cup 2018, ông vẫn bị đánh giá là chưa khai thác hết tiềm năng của dàn cầu thủ tài năng. Tại EURO 2024, nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Pháp quá phụ thuộc vào Kylian Mbappe và thiếu một hệ thống tấn công rõ ràng.

Sau thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha ở bán kết EURO, HLV Deschamps tuyên bố sẽ mang đến "luồng sinh khí mới" cho đội tuyển.

Ban huấn luyện của đội tuyển Pháp ẢNH: REUTERS

Ông giữ đúng lời hứa. Chiến lược gia 57 tuổi thay đổi sơ đồ chiến thuật, giảm một tiền vệ để chuyển sang hệ thống 4-2-3-1 giàu sức tấn công hơn. Michael Olise được trao cơ hội ra mắt đội tuyển quốc gia, trong khi Desire Doue, Ousmane Dembele và Mbappe tạo thành bộ tứ tấn công đầy tốc độ và sáng tạo.

Theo The Guardian, chưa đội bóng nào tại World Cup 2026 sở hữu hàng công có tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành như đội tuyển Pháp. Ngay cả khi để thua đội tuyển Tây Ban Nha 4-5 ở bán kết UEFA Nations League năm 2025, Deschamps vẫn nhận được nhiều lời khen bởi ông đã tìm ra công thức phù hợp cho thế hệ cầu thủ mới.

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Hoàn thành cuộc chuyển giao thế hệ

Một trong những thử thách lớn nhất với Deschamps là quá trình chuyển giao lực lượng.

Đội tuyển Pháp lần lượt chia tay Hugo Lloris, Raphael Varane, Olivier Giroud và Antoine Griezmann - những trụ cột từng góp công lớn giúp Les Bleus vô địch World Cup 2018. Đặc biệt, việc Griezmann giải nghệ quốc tế vào năm 2024 được xem là mất mát lớn bởi tiền vệ này luôn là "cánh tay phải" của Deschamps trên sân. Thay vì tiếc nuối thế hệ cũ, Deschamps nhanh chóng đặt niềm tin vào những cái tên trẻ như Olise, Doue hay Bradley Barcola.

Kylian Mbappe và HLV Deschamps có mối quan hệ rất khắng khít ẢNH: REUTERS

Theo The Guardian, không chỉ thay đổi về chiến thuật, Deschamps còn thay đổi cách làm việc. Ông trở nên gần gũi, cởi mở hơn với các cầu thủ trẻ. Bầu không khí trong đội tuyển được cải thiện rõ rệt, các cầu thủ sẵn sàng trao đổi với HLV và đoàn kết hơn trước.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 là khoảnh khắc Mbappe chạy đến ôm Deschamps sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Thụy Điển. Đó là trận đấu đầu tiên Deschamps trở lại sau khi vắng mặt vì mẹ qua đời.

"Tôi đã nói ngay từ ngày đầu tiên rằng cậu ấy đang mang trong mình một sứ mệnh", Deschamps nói về Mbappe.

Ông đã đưa bóng đá Pháp đến nhiều thành công vang dội ẢNH: REUTERS

Tiền đạo 27 tuổi đang quyết tâm xóa đi ký ức đau đớn sau thất bại ở chung kết World Cup 2022 và đưa đội tuyển Pháp trở lại đỉnh cao. Mối quan hệ giữa Mbappe và Deschamps cũng được ví như sự gắn kết giữa Deschamps với HLV Aimé Jacquet tại World Cup 1998, khi chính Deschamps là đội trưởng nâng cao chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp.

Chỉ còn một bước đến lịch sử

Trước mắt Deschamps là thử thách mang tên đội tuyển Tây Ban Nha, đối thủ được đánh giá là toàn diện nhất mà đội tuyển Pháp phải đối mặt tại World Cup năm nay.

Nếu giúp đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2026, Didier Deschamps sẽ trở thành HLV thứ 2 trong lịch sử bóng đá thế giới giành 2 chức vô địch World Cup, sau huyền thoại Vittorio Pozzo, người đã đưa đội tuyển Ý đăng quang liên tiếp vào các năm 1934 và 1938. Đồng thời, Deschamps cũng sẽ gia nhập nhóm 3 nhân vật hiếm hoi từng vô địch World Cup ít nhất 3 lần với tư cách cầu thủ và HLV.