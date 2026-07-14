HLV Deschamps ‘Tây Ban Nha có Yamal thì Pháp có Mbappe’, HLV Fuente ‘chúng tôi sẽ nắm thế chủ động’

"Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá"

Theo HLV Deschamps của đội tuyển Pháp: "Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá, nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ. Ngoại trừ trận đấu với Cabo Verde, còn lại, họ đều thể hiện rất tốt và cho thấy đó là đội bóng được đánh giá cao.

Tôi không muốn gây áp lực lên họ. De la Fuente biết họ đang chịu áp lực, nhưng họ tấn công và phòng thủ tốt. Đó có thể là một trận đấu ngoạn mục giữa hai đội bóng có nhiều điều để thể hiện. Chúng tôi tập trung vào phòng thủ tốt, nhưng cũng tập trung vào tấn công".

HLV Deschamps xác nhận, Mbappe 100% đủ thể lực thi đấu trận bán kết Pháp vs Tây Ban Nha Ảnh: Reuters

Việc Tây Ban Nha đang sở hữu cầu thủ trẻ Lamine Yamal thi đấu rất nổi bật, liệu có khiến đội tuyển Pháp thay đổi đấu pháp hay không? HLV Deschamps đáp: "Đối đầu với Yamal không dễ, nhưng ông Luis de la Fuente cũng phải lo đối phó Mbappe của chúng tôi. Tôi nghĩ, cả hai đội đều phải có sự chuẩn bị để đối phó với những cầu thủ giỏi nhất từ hai bên".

Về tiền đạo Mbappe, HLV Deschamps khẳng định: "Cậu ấy hoàn toàn ổn, 100% đủ thể lực thi đấu. Mbappe đã tập luyện, nhưng cậu ấy có quyền thận trọng sau những gì đã xảy ra hôm trước (bị chấn thương và thay ra ở phút 76 trận tứ kết gặp Ma Rốc)".

HLV Deschamps cũng đánh giá: "Tây Ban Nha là đội thích kiểm soát bóng, thích gây sức ép, và việc họ chỉ để thủng lưới một bàn (sau 6 trận kể từ đầu giải), điều đó có nghĩa là họ phòng ngự rất tốt. Chúng ta sẽ xem ai có bóng và ai để thủng lưới.

Tôi không biết liệu trận đấu này có giống với các trận đấu trước đây hay không. Đây không phải là trận tái đấu. Họ có Yamal, và chúng tôi cũng có những cầu thủ tuyệt vời. Tôi không đánh giá thấp các trận đấu gần đây, nhưng tôi đã nghĩ về trận đấu này rồi. Chỉ có một suất vào chung kết, và cả hai đội đều muốn có nó. Chúng tôi sẽ không hài lòng nếu bị loại ở bán kết".

Tây Ban Nha đã thắng Pháp hai trận gần đây nhất, gồm bán kết UEFA Nations League (tháng 6.2025) và EURO 2024 (tháng 7.2024) lần lượt với tỷ số 5-4 và 2-1. Trong khi Pháp thắng Tây Ban Nha (2-1) gần nhất là ở trận chung kết UEFA Nations League (tháng 10.2021).

Đội tuyển Pháp sẽ phải tìm cách khóa chặt ngôi sao Yamal của Tây Ban Nha, cầu thủ vừa tròn 19 tuổi ngày 13.7 Ảnh: Reuters

"Tây Ban Nha sẽ đi trước Pháp một bước"

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng, để đánh bại được đội tuyển Pháp, "phải cần đi trước họ một bước". "Chúng tôi sẽ cố gắng áp đặt lối chơi kiểm soát bóng lên họ. Chúng tôi đã phân tích rất chi tiết về đội tuyển Pháp, chúng tôi đã biết nhau được một thời gian", ông De la Fuente nói thêm.

"Đội tuyển Pháp hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với gần đây mà chúng tôi đã gặp. Ngày mai là một trận bán kết khác. Tôi sẽ cố gắng lặp lại những kịch bản tích cực, nhưng có những tình tiết khác lại không tích cực như vậy. Chúng tôi cần cố gắng áp đặt lối chơi của mình. Chúng tôi có lối chơi hoàn toàn đối kháng, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng đi trước và nắm thế chủ động", HLV De la Fuente nhấn mạnh.

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp gặp Tây Ban Nha diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7 trên sân AT&T.

Theo AFP, HLV De la Fuente của Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho một sự "phục kích" khác để đánh bại đội tuyển Pháp một lần nữa. Nhưng họ cũng đặt niềm tin vào thầy trò HLV Deschamps, những người hứa hẹn sẽ có đủ bản lĩnh để chứng minh mình mới đích thực là ứng cử viên vô địch, và giành quyền với lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết World Cup, sau 2 kỳ 2018 (vô địch) và 2022 (á quân).