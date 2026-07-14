Trận bán kết đắt nhất lịch sử World Cup

Dựa trên giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng hiện nay, Diario AS cho biết: "Tổng giá trị của hai đội lên đến hơn 3 tỉ USD. Trong đó, khoảng cách giữa hai đội Pháp - Tây Ban Nha chênh lệch nhau đến 350 triệu USD. Đội tuyển Pháp có giá trị cao nhất tại World Cup 2026, lên đến 1,78 tỉ USD. Còn đội tuyển Tây Ban Nha được định giá 1,43 tỉ USD. Trận bán kết này còn có sự góp mặt của 4 trong 5 cầu thủ có giá trị cao nhất tại giải đấu. Hai đội bóng hàng đầu Pháp và Tây Ban Nha gặp nhau, với những tài năng xuất chúng và giá trị của họ cũng thuộc hàng đầu thế giới".

Yamal là cầu thủ có giá trị cao nhất World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo Diario AS, cầu thủ có giá trị nhất World Cup 2026 là Lamine Yamal của Tây Ban Nha, người vừa tròn 19 tuổi ngày 13.7, được định giá khoảng 234 triệu USD; kế đến là Mbappe (Pháp) với 210 triệu USD; và Olise (Pháp) cùng Pedri (Tây Ban Nha), cả hai đều có giá trị ước tính khoảng 175 triệu USD. Cầu thủ khác duy nhất nằm trong top 5 này là Haaland của Na Uy (đã bị loại ở tứ kết), được định giá khoảng 234 triệu USD, ngang bằng Yamal.

Ngoài những cái tên nổi bật trên, cuộc đối đầu Pháp - Tây Ban Nha còn có 7 cầu thủ khác được định giá từ 117 triệu USD trở lên, trong khi 22 cầu thủ còn lại của cả hai đội có giá trị ít nhất phải từ 58 triệu USD trở lên. Trong số này, Tây Ban Nha có 7 cầu thủ, trong khi Pháp là 15 người.

"Xét theo vị trí, các thủ môn của đội tuyển Pháp có tổng giá trị thị trường vào khoảng 67 triệu USD, Tây Ban Nha là 114 triệu USD. Nhưng ở hàng thủ, Pháp vượt trội với tổng giá trị khoảng 473 triệu USD so với 337 triệu USD của Tây Ban Nha. Ở hàng tiền vệ, Tây Ban Nha lại chiếm ưu thế với tổng giá trị 491 triệu USD so với 365 triệu USD của Pháp", cũng theo Diario AS.

"Khoảng cách lớn nhất nằm ở hàng công. Mặc dù Tây Ban Nha sở hữu cầu thủ có giá trị cao nhất giải đấu là Yamal (234 triệu USD), nhưng dàn tiền vệ cánh và tiền đạo của Pháp (tiêu biểu là các ngôi sao hàng đầu gồm Mbappe, Ousmane Dembele, Olise, Doue, Cherki hay Zaire-Emery…) có tổng giá trị thị trường vào khoảng 877 triệu USD. Chiều sâu đội hình tấn công "cực khủng" và đầy giá trị này chính là lý do giúp đội tuyển Pháp bước vào trận bán kết với Tây Ban Nha, trước mắt là với lợi thế vượt trội về tổng giá trị thị trường, đã hơn xa đối thủ lên đến khoảng 350 triệu USD", Diario AS nhấn mạnh.

"Tất cả những giá trị trên cũng đã giúp trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha trở thành trận bán kết World Cup có giá trị nhất từ trước đến nay, vượt qua mọi trận đấu trước đó trong lịch sử giải đấu về tổng giá trị thị trường. Thậm chí là đắt nhất trong mọi trận đấu ở lịch sử World Cup", Diario AS kết luận.



