Vợ Messi mặc trang phục ủng hộ chồng ở World Cup, CĐV luôn mong chờ: Vì sao?

Người hâm mộ trước mỗi trận đấu của đội tuyển Argentina và Messi, thường truy cập vào tài khoản mạng xã hội Instagram chính thức của Antonela, xem cô sẽ đăng tải hình ảnh mặc trang phục nào khi đến xem và ủng hộ chồng mình thi đấu.

Antonela và các con chọn trang phục màu xanh khi đến ủng hộ Messi và đội tuyển Argentina Ảnh: Chụp màn hình Antonela/Instagram

Thông thường, Antonela sẽ đăng tải hình ảnh khoảng vài giờ trước trận đấu. Cô thường đến xem cùng gia đình và không thể thiếu 3 cậu con trai, chỉ đôi khi cậu con trai đầu là Thiago vắng mặt vì bận thi đấu cho đội trẻ Inter Miami.

Các hình ảnh mới đây (ở trận tứ kết Argentina - Thụy Sĩ), Antonela đã chia sẻ một loạt bốn bức ảnh mới trên tài khoản Instagram của mình và nhanh chóng lan truyền rộng rãi, vì người hâm mộ đã háo hức chờ đợi điều này - nó đã trở thành một truyền thống, theo MARCA.

Bộ ảnh Antonela và các con của mình, gồm Ciro, Mateo và Thiago mặc áo màu xanh (trang phục sân khách) của đội tuyển Argentina, trong khi trên sân Messi và đồng đội mặc áo màu trắng sọc xanh da trời thi đấu (sân nhà). Cô viết dòng trạng thái cổ vũ: "Cố lên Argentina!", và: "Tiến thêm một bước nữa!!!".

Lý do Antonela chọn trang phục, muốn may mắn cho Messi

"Việc Antonela lựa chọn trang phục này không phải là ngẫu nhiên, và đó có thể đã trở thành một điều mê tín khác mà nhiều người hâm mộ không thể bỏ qua: kể từ khi World Cup 2026 bắt đầu, vợ của Messi và các con đã luân phiên mặc áo đấu chính thức của đội tuyển Argentina (áo màu trắng sọc xanh da trời) trong các trận đấu lẻ (thứ nhất, thứ ba và thứ năm), và áo đấu sân khách (màu xanh) trong các trận đấu chẵn (thứ hai, thứ tư và giờ là thứ sáu", MARCA tiết lộ.

Antonela và các con mặc áo sân nhà của đội tuyển Argentina trong các trận đấu lẻ (thứ nhất, thứ ba và thứ năm), theo MARCA Ảnh: Chụp màn hình Antonela/Instagram

"Câu chuyện bắt nguồn từ World Cup 2022 ở Qatar, khi sau trận ra quân Messi và đồng đội để thua ngược Ả Rập Xê Út, Antonela đã quyết định mặc áo đấu dự bị màu tím của đội tuyển Argentina trong phần còn lại của giải đấu - một thói quen mà các con trai cô cũng đã áp dụng, và cuối cùng gắn liền với chức vô địch World Cup.

Tại World Cup lần này, cô đã chọn cách thay đổi và đến nay nó luôn mang lại may mắn cho Messi và đồng đội, khi luôn vượt qua các trận đấu đầy khó khăn vừa qua", MARCA cho biết thêm.

"Bức ảnh may mắn", "Anto (tên gọi thân mật của Antonela), làm ơn hãy luôn mặc chiếc áo mà đội tuyển không mặc thi đấu - cô không biết đâu, nhưng nó đã trở thành một điều may mắn rồi", là vô số các lời nhắn mà người hâm mộ đã đăng vào các dòng trạng thái của Antonela trên Instagram, cũng theo MARCA.

Như vậy, với trận bán kết sắp tới khi Argentina gặp đội tuyển Anh (lúc 2 giờ ngày 16.7, giờ Việt Nam), Messi và đồng đội chính thức mặc áo sân khách (màu xanh) thi đấu và cũng là trận đấu lẻ thứ bảy tại World Cup 2026, Antonela và các con chắc chắn sẽ đến sân cổ vũ với áo màu trắng sọc xanh da trời, như một cách đã trở thành truyền thống.