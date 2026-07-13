Kịch bản khó tin nhất chờ đợi cả thế giới: Chung kết World Cup 2026 sẽ hay chưa từng thấy

Messi và giấc mơ vô địch World Cup 2 lần liên tiếp

Argentina đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup kể từ Brazil của Pele vào các năm 1958 và 1962. Trong hơn 60 năm qua, hàng loạt nhà vô địch hùng mạnh như Brazil, Đức, Ý, Pháp hay Tây Ban Nha đều không thể làm được điều này.

Messi vẫn rất khao khát dù đã bước sang tuổi 39 ẢNH: REUTERS

Ngay cả Argentina của Diego Maradona cũng thất bại ở trận chung kết World Cup 1990 sau khi đăng quang năm 1986. Pháp vô địch năm 2018, nhưng thất bại trước chính Argentina vào năm 2022.

Nếu Lionel Messi cùng các đồng đội lên ngôi trên đất Mỹ, họ sẽ trở thành một phần của lịch sử. Đó cũng có thể là lời khép lại hoàn hảo nhất cho sự nghiệp quốc tế của siêu sao người Argentina, người đã có chức vô địch World Cup 2022 và đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu thứ hai.

Anh chờ ngày "bóng đá trở về nhà"

Lần duy nhất "Tam sư" vô địch World Cup diễn ra vào năm 1966 trên sân Wembley. Kể từ đó, họ liên tục gục ngã trong những thời khắc quyết định dù sở hữu nhiều thế hệ tài năng.

Nước Anh, quê hương của bóng đá, đã không được ăn mừng một danh hiệu lớn quá lâu. Liệu Jude Bellingham và Harry Kane có giúp "Tam sư" giải cơn khát? ẢNH: REUTERS

Từ David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard cho đến Harry Kane, Jude Bellingham hay Bukayo Saka, bóng đá Anh luôn được kỳ vọng nhưng chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Chính vì thế, nếu đội tuyển Anh đăng quang tại World Cup 2026, câu khẩu hiệu nổi tiếng "Football is coming home" sẽ lần đầu tiên trở thành hiện thực ở sân chơi lớn nhất hành tinh sau 6 thập niên chờ đợi.

Mbappe có sánh ngang Vua bóng đá Pele?

Kylian Mbappe đã vô địch World Cup năm 2018 khi mới 19 tuổi. Nếu tiếp tục đăng quang tại World Cup 2026, đội trưởng Pháp sẽ sở hữu 2 chức vô địch thế giới trước tuổi 28. Tính đến thời điểm này, người duy nhất trong lịch sử vô địch World Cup 2 lần trước tuổi 28 là Pele. Ông cùng đội tuyển Brazil vô địch vào năm 1958 (khi mới 17 tuổi) và năm 1962 (21 tuổi).

Yamal liệu có tiếp tục đánh bại được Mbappe thêm một lần nữa? ẢNH: REUTERS

Yamal đứng trước kỳ tích tuổi 18

Lamine Yamal mới 18 tuổi nhưng đã là ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Năm 2024, anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch EURO. Chỉ 2 năm sau, thần đồng của Barca đang đứng trước cơ hội bổ sung thêm World Cup vào bộ sưu tập danh hiệu. Nếu điều đó xảy ra, Yamal sẽ trở thành người duy nhất vô địch EURO lẫn World Cup ở tuổi 18.

Dù chiếc cúp vàng cuối cùng thuộc về ai, World Cup 2026 gần như chắc chắn vẫn sẽ được nhớ đến như một trong những kỳ World Cup giàu dấu ấn lịch sử nhất.