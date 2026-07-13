Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026 mới nhất: Cuộc chiến khốc liệt của 4 anh hào thế giới

Pháp có "trả món nợ" thành công?

Trận bán kết World Cup 2026 đầu tiên sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 15.7 trên sân AT&T Stadium (Dallas), nơi đội tuyển Pháp chạm trán Tây Ban Nha trong màn so tài được nhiều người ví như trận "chung kết sớm" của giải đấu.

Pháp bước vào trận đấu với tư cách đội tuyển số 1 thế giới. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc khi lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup. Với những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, "Les Bleus" sở hữu đội hình được đánh giá thuộc hàng mạnh nhất giải.

Mbappe... ẢNH: REUTERS

hay Lamine Yamal sẽ ca khúc khải hoàn? ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, đối thủ của họ cũng không hề kém cạnh. Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch châu Âu và là đội bóng thể hiện lối chơi thuyết phục bậc nhất World Cup 2026. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng vượt trội với bộ khung gồm Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams và thần đồng Lamine Yamal.

Đây cũng là màn tái đấu rất đáng chú ý. Tại bán kết EURO 2024, chính Tây Ban Nha từng đánh bại Pháp với tỷ số 2-1 trên đường lên ngôi vô địch. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Dallas không chỉ là trận chiến vì tấm vé vào chung kết World Cup mà còn mang ý nghĩa của một màn "phục hận" đối với Mbappe và các đồng đội.

Messi tiếp tục viết tiếp một chương vĩ đại của sự nghiệp?

Một ngày sau đó, lúc 2 giờ ngày 16.7 trên sân Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Argentina sẽ gặp Anh trong trận bán kết còn lại.

Đây luôn là một trong những cặp đấu giàu cảm xúc nhất của bóng đá thế giới. Không chỉ gắn với những cuộc đối đầu lịch sử tại World Cup, trận đấu lần này còn là màn so tài giữa nhà đương kim vô địch thế giới và đội tuyển Anh đang được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà vua khi vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để tiến vào bán kết. Lionel Messi vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ. Ở tuổi 39, siêu sao này đang có 8 bàn thắng và vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới cũng như Quả bóng vàng World Cup.

Messi vẫn là nguồn cảm hứng bất tận của Argentina ẢNH: REUTERS

Còn Jude Bellingham đang bùng nổ cùng đội tuyển Anh ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Anh đang sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá toàn diện và gắn kết bậc nhất kể từ sau chức vô địch năm 1966. Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice hay Bukayo Saka giúp đội bóng của HLV Thomas Tuchel duy trì sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Điều thú vị là cả 4 đội góp mặt ở bán kết đều nằm trong tốp 4 bảng xếp hạng FIFA hiện nay. Pháp đứng đầu với 1.948,97 điểm, xếp trên Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho việc những đội tuyển mạnh nhất thế giới đã thực sự tiến sâu tại World Cup 2026. Với chất lượng chuyên môn vượt trội cùng sự hiện diện của hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới, 2 trận bán kết sắp tới được kỳ vọng sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao.