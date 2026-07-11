Thể thao World Cup 2026 Hàng loạt con số khó tin xuất hiện trước 'đại chiến' Tây Ban Nha - Pháp Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 11/07/2026 06:09 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Pháp cần chú ý đến những thống kê ấn tượng bên phía Tây Ban Nha để có thể đưa ra phương án đối phó hiệu quả ở trận bán kết World Cup 2026. Phút 88, chỉ 2 phút từ khi vào sân từ băng ghế dự bị, Mikel Merino ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha bằng cú đệm bóng cận thànhẢNH: REUTERSMerino trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi 2 bàn thắng ở 2 trận knock-out liên tiếp khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trước đó, anh cũng ghi bàn duy nhất ở phút 90+1 giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 16 độiẢNH: REUTERSPháp cần chơi tập trung cao độ khi Merino vào sân. Bởi anh luôn nguy hiểm nhất ở giai đoạn cuối trận, thời điểm nhiều cầu thủ xuống sức, dẫn đến việc lơ là hơn. Trong màu áo Arsenal, tiền vệ này đã ghi đến 6 bàn thắng ở mùa 2025-2026ẢNH: REUTERSSau trận này, Rodri cũng san bằng thành tích của Toni Kroos (thiết lập năm 2014) khi tung ra tổng cộng 62 đường chuyền xuyên tuyến vào khu vực 1/3 sân đối phương, nhiều nhất lịch sử World Cup. Anh vẫn là "trái tim" trong đội hình Tây Ban Nha và Pháp cần phải khóa chặt tiền vệ nàyẢNH: REUTERSHLV Luis de la Fuente là chiến lược gia sở hữu chuỗi bất bại dài nhất châu Âu, nếu chỉ tính các trận ở 2 giải lớn là EURO và World Cup với 12 chiến thắng và 1 trận hòa. Chỉ một mình ông chạm đến cột mốc nàyẢNH: REUTERSỞ World Cup 2026, thuyền trưởng Tây Ban Nha cũng luôn đưa ra những sự thay đổi, điều chỉnh nhân sự ấn tượng. Trong trận gặp Bỉ, ông bất ngờ cho Fabian Ruiz đá chính thay Pedri và tiền vệ của PSG đã ghi bàn mở tỷ số. Người hâm mộ chờ đợi cuộc đấu trí giữa ông và HLV Didier Deschamps ở bán kếtẢNH: REUTERSLamine Yamal có lần thứ 6 ra sân ở World Cup, kỷ lục về số trận thi đấu đối với một cầu thủ dưới 18 tuổi trong lịch sử giải đấu. Và gần như chắc chắn anh sẽ tiếp tục đá chính ở bán kết và là nhân tố Pháp phải dành sự "chăm sóc" đặc biệtẢNH: REUTERSVới chiến thắng trước Bỉ, Tây Ban Nha đã nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 35. Nếu đánh bại Pháp, "La Roja" sẽ trở thành đội tuyển quốc gia có chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá thế giới (bằng Ý)ẢNH: REUTERS Tin liên quan Courtois bật khóc khi chia tay World Cup theo kịch bản cay đắng nhất Rạng sáng 11.7 (giờ Việt Nam), thủ môn Thibaut Courtois không thể chơi trọn vẹn trận tứ kết giữa Bỉ và Tây Ban Nha. Sau khi anh rời sân, 'Quỷ đỏ' nhận bàn thua cay đắng và nói lời chia tay World Cup 2026. Cuộc đua vua phá lưới hay nhất lịch sử World Cup Na Uy - Anh (4 giờ ngày 12.7, trực tiếp trên VTV): ‘Tam sư’ phong tỏa Haaland Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề tây ban nha pháp merino tây ban nha pháp World Cup 2026
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