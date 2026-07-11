Hàng loạt con số khó tin xuất hiện trước 'đại chiến' Tây Ban Nha - Pháp

Ở World Cup 2026, thuyền trưởng Tây Ban Nha cũng luôn đưa ra những sự thay đổi, điều chỉnh nhân sự ấn tượng. Trong trận gặp Bỉ, ông bất ngờ cho Fabian Ruiz đá chính thay Pedri và tiền vệ của PSG đã ghi bàn mở tỷ số. Người hâm mộ chờ đợi cuộc đấu trí giữa ông và HLV Didier Deschamps ở bán kết