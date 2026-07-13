Đội hình tiêu biểu tứ kết World Cup 2026: Messi sát cánh Mbappe, Bellingham trên hàng công

Thủ môn Bounou (Ma Rốc) là người bị loại duy nhất có mặt trong đội hình này. Nếu anh không chơi xuất sắc, đại diện châu Phi đã nhận một trận thua đậm hơn nhiều. Anh có đến 9 pha cứu thua, cản phá thành công cú đá phạt đền của Kylian Mbappe