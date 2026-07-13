Đội hình tiêu biểu tứ kết World Cup 2026: Messi sát cánh Mbappe, Bellingham trên hàng công
Dù không trực tiếp ghi bàn, Lionel Messi vẫn xứng đáng góp mặt trong đội hình tiêu biểu tứ kết World Cup 2026 (theo đánh giá của DAZN và One Football) khi tạo ra tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của nhà đương kim vô địch Argentina.
Thủ môn Bounou (Ma Rốc) là người bị loại duy nhất có mặt trong đội hình này. Nếu anh không chơi xuất sắc, đại diện châu Phi đã nhận một trận thua đậm hơn nhiều. Anh có đến 9 pha cứu thua, cản phá thành công cú đá phạt đền của Kylian Mbappe Hậu vệ trái O'Reilly (Anh) chơi dần tiến bộ trong màu áo "Tam sư". Anh phòng ngự chắc chắn, có nhiều tình huống hỗ trợ Anthony Gordon tấn công hiệu quả Hậu vệ phải Pedro Porro (Tây Ban Nha) cũng có những đóng góp tương tự cho Tây Ban Nha. Anh khiến Jeremy Doku không thể tạo khác biệt, cùng Lamine Yamal liên tục tạo ra mối nguy bên hành lang phải Trung vệ Pau Cubarsi (Tây Ban Nha) chơi ấn tượng ở tuổi 19. Anh không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn rất nguy hiểm trong những đường chuyền xuyên tuyến, phát động tấn công bất ngờ Trung vệ Lisandro Martinez (Argentina) đang có một kỳ World Cup quá ấn tượng. Anh đọc tình huống rất nhanh, chơi máu lửa và nhiều lần giúp công việc của Elimiano Martinez nhẹ nhàng hơn Tiền vệ trung tâm Alexis Mac Allister (Argentina) ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc. So với những gì đã thể hiện trong màu áo Liverpool ở mùa giải vừa rồi, anh giờ chơi hay hơn rất nhiều, là sự lựa chọn số 1 của HLV Lionel Scaloni Tiền vệ phòng ngự Manu Kone (Pháp) thay thế hoàn hảo, thậm chí sẵn sàng chiếm suất đá chính của Aurelien Tchouameni. Anh chơi quyết liệt và cực kỳ hiệu quả
Tiền vệ tấn công Jude Bellingham (Anh) tiếp tục bùng nổ với một cú đúp. Anh quá toàn diện, nhạy bén trong tấn công và bền bỉ trong hỗ trợ phòng ngự
Tiền đạo cánh Kylian Mbappe (Pháp) vẫn bùng nổ như thường lệ. Anh thực hiện hỏng quả phạt đền nhưng "lập công chuộc tội" bằng cú cứa lòng hiểm hóc, khai thông thế bế tắc cho Pháp. Ngoài ra, anh còn tạo ra 4 cơ hội cho đồng đội Tiền đạo cánh Ousmane Dembele (Pháp) ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháp sau một cú dứt điểm đẳng cấp. Sẽ là sai lầm nếu chỉ tập trung khóa chặt Mbappe mà quên đi chủ nhân của Quả bóng vàng 2025 Tiền đạo cắm Lionel Messi (Argentina) đóng góp 1 pha kiến tạo nhưng thực tế, anh làm được nhiều hơn thế. Anh là trung tâm trong các pha lên bóng của Argentina, tạo đến 6 cơ hội cho đồng đội và được Sofascore chấm điểm cao nhất
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