Nhà báo thân Ronaldo chê Messi, gọi Bellingham là siêu sao mà Argentina phải lo ngăn chặn

"Chúng ta cần phải khiến Messi ngủ quên"

Ông Piers Morgan cũng đồng tình với đánh giá của cựu cầu thủ đội tuyển Anh, Joe Cole đó là: "Phải khiến Messi ngủ quên", trong trận bán kết nóng bỏng giữa đội tuyển Anh gặp Argentina lúc 2 giờ ngày 16.7 tại Atlanta (Mỹ).

Liệu người Anh có khiến được Messi ngủ quên? Ảnh: Reuters

"Tất cả những lời bàn tán đầy lo sợ về việc "làm thế nào để đội tuyển Anh ngăn chặn Messi?' thật là nực cười. Câu hỏi thích đáng hơn nhiều, là làm thế nào để Argentina phải ngăn chặn Bellingham? Cậu ấy mới là siêu sao thực sự của World Cup này", ông Morgan đăng tải dòng trạng thái mới nhất trên tài khoản mạng xã hội X ngày 14.7.

Những bình luận mới nhất của Morgan về Messi và Argentina, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội vì sự táo bạo của chúng, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Ông Morgan nổi tiếng là người luôn đứng về phía danh thủ Ronaldo (Bồ Đào Nha), được xem là đồng minh thân cận, và luôn có những cuộc phỏng vấn độc quyền với Ronaldo với nhiều sự kiện nổi bật xảy ra. Cụ thể như là vụ danh thủ này chia tay CLB M.U cuối năm 2022, hay việc đánh giá "vô địch World Cup chỉ sau 6-7 trận đấu, không thể phán xét ai là "GOAT" (vĩ đại nhất mọi thời đại)"…

Ông Morgan cũng luôn khẳng định Ronaldo là "GOAT", không xếp Messi thậm chí là đứng trong tốp 10 những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của bóng đá thế giới.

Mặc dù vậy, sau khi Ronaldo sớm bị loại ở World Cup 2026, ông Morgan đã chuyển hướng công kích Messi và đội tuyển Argentina được cho là đã được hưởng lợi nhiều từ các quyết định của trọng tài và FIFA tại World Cup 2026.

Trong khi đó, báo chí Anh tin rằng đội nhà sẽ đánh bại các nhà đương kim vô địch Argentina bất chấp có sự hiện diện của Messi đầy quyết tâm, để giành quyền vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966, và sẽ có lần thứ hai đăng quang.

Messi và Argentina cũng đang hướng tới kỷ lục lần thứ hai liên tiếp vô địch World Cup.