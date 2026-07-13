David Beckham và Messi ‘phải chia tay nhau một đêm’

"David Beckham phải chọn ủng hộ đội tuyển Anh, quê hương ông, "phản bội" lại sự trung thành lâu nay mà ông luôn dành cho Messi", báo Tây Ban Nha, MARCA nhấn mạnh. Khi còn thi đấu, ông Beckham cũng nhiều năm là thủ quân của đội tuyển Anh, và nằm trong số những người khoác áo thi đấu nhiều nhất, xếp thứ tư, với 115 lần khoác áo, ghi 17 bàn.

David Beckham và vợ, cùng các con từ bây giờ sẽ ủng hộ đội tuyển Anh, thay vì là Messi và Argentina như ở các trận trước đây Ảnh: Reuters

"Cái gọi là "sự phản bội" này mang tính biểu tượng nhiều hơn là cá nhân. Ai cũng biết, David Beckham quý mến Messi ra sao. Danh thủ 39 tuổi người Argentina này là người đã nâng tầm và giúp CLB Inter Miami, đội bóng do ông Beckham sáng lập, làm Chủ tịch và đồng sở hữu, hiện đã phát triển vượt bậc và lớn mạnh ra toàn cầu.

Nhưng sắp tới đây, Beckham phải gạt bỏ mọi tình riêng này, để toàn tâm ủng hộ đội tuyển Anh khi gặp Argentina tại bán kết World Cup 2026", MARCA chia sẻ.

Trong khi đó, MLSsoccer.com tiết lộ, trước khi đội tuyển Anh gặp Argentina, David Beckham và các con của mình luôn dành sự ủng hộ cực lớn cho Messi.

"Beckham đã theo dõi rất sát sao giải đấu của Messi. Ông đã có mặt trên khán đài trong các trận đấu của Argentina với Cabo Verde và Ai Cập, và hết sức phấn khích khi chứng kiến Messi dẫn dắt các đồng đội vượt khó ngoạn mục để đi tiếp. Sau các trận này, ông Beckham đều chia sẻ: "Messi một con người rất đặc biệt, không chỉ vì những gì anh ấy làm trên sân cỏ, mà còn vì con người anh ấy bên ngoài sân cỏ", theo MLSsoccer.com.

David Beckham phải "phản bội" Messi

Mặc dù vậy, ở trận tứ kết Argentina - Thụy Sĩ, ông Beckham không đến Kansas City để ủng hộ Messi như thường lệ. Ông chọn ở lại Miami, vì lý do phải đến ủng hộ đội tuyển Anh thi đấu với Na Uy tại đây, trên sân Hard Rock ở Miami Gardens. Trước đó, ông Beckham cũng mở cửa sân tập của Inter Miami để đội tuyển Anh đến tập luyện và có đầy đủ điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho trận đấu.

Cũng từ bây giờ, Messi thi đấu mà không có sự ủng hộ của ông David Beckham, vì Argentina gặp đội tuyển Anh ở bán kết Ảnh: Reuters

"Trên sân Hard Rock, người ta chứng kiến cảnh Beckham phấn khích tột độ sau khi Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa và bàn ấn định chiến thắng tỷ số 2-1 của đội tuyển Anh trước Na Uy. Trước đó, cựu danh thủ này hết sức bồn chồn và lo lắng, khi "Tam sư" bị đối thủ dẫn trước 1-0 và còn bỏ lỡ không ít cơ hội sớm kết liễu trận đấu.

Sắp tới đây, ở trận đấu đặc biệt giữa Anh - Argentina tại Atlanta, một trong những trận đấu thuộc loại kinh điển trong lịch sử World Cup. Ông Beckham phải chọn "phản bội" Messi.

Trận đấu này, chính ông Beckham khi còn thi đấu cũng là một nhân chứng, khi từng bị chính đối thủ (Diego Simeone) gài bẫy để phải nhận thẻ đỏ (năm 1998). Phải 28 năm sau sự kiện đó, ông Beckham và Simeone vừa gặp lại nhau để giảng hòa ngay tại World Cup 2026", cũng theo MARCA.