HLV Scaloni nói cực hay về người thầy Fuente, tiết lộ tương lai Messi sau chung kết World Cup

"Chiếc xe buýt rời khách sạn thôi cũng khiến tôi lo lắng về Tây Ban Nha"

HLV Scaloni đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và thẳng thắn trước trận chung kết World Cup 2026, khi đội tuyển Argentina thân yêu của ông sẽ đối đầu với Tây Ban Nha của người thầy bóng đá đáng kính của mình, HLV Luis de la Fuente. Tây Ban Nha cũng nơi ông Scaloni và gia đình thường xuyên sinh sống.

HLV Scaloni luôn tôn trọng người thầy đáng kính của mình, HLV Luis de la Fuente. Giờ họ sẽ là đối thủ ở trận chung kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

"Điều gì khiến tôi lo lắng nhất về đội tuyển Tây Ban Nha? Chỉ là việc chiếc xe buýt rời khách sạn thôi cũng khiến tôi lo lắng. Họ là một đội bóng tuyệt vời, một đội tuyển quốc gia tuyệt vời. Họ đã có một chuỗi trận rất tốt với Luis (de la Fuente), điều đó khiến tôi hạnh phúc", HLV Scaloni thành thật chia sẻ.

Ông cũng nói về cái ôm chân thành cùng HLV Luis de la Fuente tại sự kiện lễ hội chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 18.7 tại New York (Mỹ), ngay trước buổi họp báo. "Tôi sẽ không nói những gì tôi đã nói với ông ấy, vì chúng tôi đang ở trong một tình huống kỳ lạ, như giữa chốn hoang vu... Tôi nói với ông ấy rằng, tôi ở đó vì ông (tham gia sự kiện trên), nếu không thì tôi đã không đi. Và những điều khác tôi sẽ không nói với bạn", HLV Scaloni chia sẻ thêm.

HLV Scaloni nói ra điều này xảy vì khi HLV Luis de la Fuente và cầu thủ Rodri (Tây Ban Nha) tham gia sự kiện trên, khi chuẩn bị đến phần trả lời phỏng vấn đã bị nhiều người la ó và không rõ lý do vì sao.

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Ông Luis đã tỏ ra rất tức giận và phản ứng với những người la ó từ dưới khán phòng: "Tôi được dạy từ nhỏ phải tôn trọng mọi người, và tất cả chúng ta nên học bài học đó. Luôn luôn tôn trọng". Vài phút sau sự cố này, HLV Scaloni đã bước đến ôm lấy người thầy của mình.

HLV Luis de la Fuente từng là giảng viên khóa đào tạo bằng HLV cao cấp của bóng đá châu Âu mà ông Scaloni từng theo học, sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu trước đây.

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha, cũng là thầy của HLV Scaloni (Argentina) Ảnh: Reuters

Làm sao để đối phó với Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup?

"Luis biết tôi là người như thế nào... nhưng anh ấy sẽ không biết tôi nghĩ gì về bóng đá", HLV Scaloni nhấn mạnh.

Nhà cầm quân này cũng phân tích về đối thủ Tây Ban Nha quá quen thuộc: "Đúng vậy, chúng tôi đã phân tích họ vì chúng tôi có thể đối đầu với họ vào tháng 3 (trận chung kết Finalissima), nhưng cũng không nhiều hơn những đội khác.

Chúng tôi cũng đã phân tích các đối thủ còn lại của mình tại World Cup bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Có rất nhiều đối thủ mà chúng tôi đã phân tích để chuẩn bị cho các trận đấu tiềm năng. Và việc phân tích quá mức cũng không tốt. Chúng tôi biết cách họ chơi, chúng tôi biết điểm mạnh của họ, và chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn họ khai thác những điểm mạnh đó".

Cũng theo HLV Scaloni: "Giữa Tây Ban Nha và Argentina, cả hai đội đều có một số nét tương đồng. Nhưng mỗi đội cũng đều có những nét riêng, nhưng có một lối chơi chung là tấn công thông qua kiểm soát bóng. Chúng tôi có lối chơi tương tự; chúng tôi mạnh về kiểm soát bóng… theo nghĩa đó, chúng tôi thực sự giống nhau. Hy vọng trận đấu chung kết này sẽ là một màn trình diễn hay".

HLV Scaloni xem Messi là tấm gương cho tất cả mọi người, đặc biệt với giới cầu thủ của Argentina Ảnh: Reuters

Messi giải nghệ sau chung kết World Cup?

"Liệu trận đấu chung kết sắp tới có phải là trận đấu World Cup cuối cùng của Messi? Tôi không biết, ai mà biết được? Bạn phải hỏi cậu ấy. Cậu ấy không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên, nên…", HLV Scaloni lấp lửng.

Ông cũng tiết lộ điều đã trao đổi với Messi: "Messi nói với tôi, "chúng ta đã là một phần của lịch sử thuần túy", nhưng người thực sự là lịch sử chính là cậu ấy, một huyền thoại. Nghe cậu ấy nói vậy khiến tôi vô cùng tự hào. Việc cầu thủ vĩ đại nhất thế giới từng chứng kiến lại nghĩ như vậy về nhóm cầu thủ này thực sự là điều tuyệt vời".

"Lọt vào chung kết World Cup ở tuổi 39, tôi nghĩ điều đó thật khó tin. Đó là lý do tại sao khi tôi nói, chúng ta nên tận hưởng điều đó, chúng ta phải trân trọng những gì Messi làm. Anh ấy là lịch sử và huyền thoại, cùng toàn bộ nhóm cầu thủ đã dẫn dắt chúng ta đến những năm tháng tuyệt vời.

Mặc dù mọi người nghĩ rằng các cầu thủ bóng đá Argentina có thể làm được, nhưng đạt được điều đó rất khó. Tôi đã nói với Messi trong một buổi nói chuyện: những gì anh đã làm thật đáng kinh ngạc. Lòng biết ơn vô bờ bến từ ban huấn luyện. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thắng, nhưng ngay cả khi không, hành trình này cũng thật đáng kinh ngạc. Một tấm gương cho tất cả mọi người", HLV Scaloni nhấn mạnh.