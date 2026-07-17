‘Chúa tể World Cup’ và những chiếc nhẫn đặc biệt dành cho nhà vô địch

FIFA vinh danh nhà vô địch World Cup theo phong cách NBA và NFL

Tại Mỹ, các nhà vô địch các giải đấu lớn như NBA (bóng rổ nhà nghề) hay NFL (bóng bầu dục), đều được nhận một chiếc nhẫn đặc biệt để vinh danh chiến tích của VĐV và đã trở thành truyền thống, bên cạnh cúp vô địch và HCV. FIFA cũng làm điều tương tự cho World Cup 2026, giải đấu bóng đá thế giới đang diễn ở khu vực Bắc Mỹ ở 3 nước đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.

World Cup 2026 đã đi đến hồi kết, với trận chung kết được chờ đợi giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Argentina lúc 2 giờ ngày 20.7 trên sân MetLife Ảnh: Reuters

World Cup 2026 đã đi đến hồi kết, với chỉ còn hai trận gồm tranh hạng ba (Pháp gặp đội tuyển Anh lúc 4 giờ ngày 19.7 trên sân Hard Rock ở Miami Gardens), và trận chung kết được chờ đợi giữa đội tuyển Tây Ban Nha gặp Argentina lúc 2 giờ ngày 20.7 trên sân MetLife.

"Lịch sử sẽ gọi tên sao trẻ Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha hay sẽ là danh thủ Messi và đội tuyển Argentina. Giữa họ, ai đăng quang cũng sẽ có một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới đang chờ đợi. FIFA đã làm điều đặc biệt hơn để vinh danh và đánh dấu sự kiện này, khi trao tặng cho những nhà vô địch thêm một chiếc nhẫn đặc biệt", hãng thông tấn Bernama cho biết.

"Bên cạnh cúp vàng World Cup danh giá và chiếc HCV như truyền thống, mỗi thành viên đội vô địch (30 người) sẽ nhận được một chiếc nhẫn vô địch. Những chiếc nhẫn này sẽ được trao ngay cho nhà vô địch ngay sau trận chung kết World Cup vào ngày 20.7 này tại New Jersey, New York, nơi Tây Ban Nha và Argentina sẽ tranh tài.

Những chiếc nhẫn vô địch là một phần của bộ sưu tập phiên bản giới hạn gồm 2.026 chiếc và được đánh số riêng lẻ để kỷ niệm giải đấu năm 2026. 30 chiếc nhẫn sẽ được trao cho các thành viên của đội vô địch.

1.996 chiếc còn lại sẽ được phát hành trên toàn thế giới dưới dạng vật phẩm lưu niệm được cấp phép chính thức. Mỗi chiếc nhẫn đều có hình chiếc cúp vô địch World Cup ở một mặt, trong khi mặt còn lại sẽ được tùy chỉnh để phản ánh danh tính của đội vô địch giải đấu", Bernama cho biết thêm.

Theo truyền thông thế giới, việc trao tặng chiếc nhẫn vô địch mang đến một yếu tố đặc trưng của thể thao khu vực Bắc Mỹ lâu nay tại một giải đấu của FIFA, phản ánh truyền thống lâu đời trong thể thao chuyên nghiệp Mỹ, về việc các đội vô địch nhận được nhẫn kỷ niệm cùng với cúp của họ.