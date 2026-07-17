Yamal nói gì về bức ảnh Messi tắm cho mình hồi bé xíu: Thật tuyệt khi đối đầu chung kết World Cup

Messi đối đầu với dàn cầu thủ từng 'lẽo đẽo' theo anh xin chữ ký

Messi nói sau trận Argentina thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2-1 để vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha: "Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì đó là trận chung kết World Cup. Tây Ban Nha là một đội bóng tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc và lối chơi rất đặc trưng. Họ là một đội bóng mà tôi rất hiểu rõ, với triết lý bóng đá mà họ đã theo đuổi trong nhiều năm".

Ảnh: TV360

Messi có lẽ cũng không nghĩ rằng, sẽ có ngày anh đối đầu với những 'cậu nhóc' ở Học viện La Masia trong một trận chung kết World Cup Ảnh: Reuters

Anh chia sẻ thêm: "Tôi cũng biết các cầu thủ của họ. Tôi đã đối đầu với nhiều người trong số họ, và tôi vẫn theo dõi họ. Một số người trong số họ chơi cho Barcelona, một CLB mà tôi yêu thích và vẫn tiếp tục theo dõi. Và đương nhiên, tôi kỳ vọng đó sẽ là một trận đấu rất cân bằng".

Câu "một số người trong số họ chơi cho Barcelona" như Messi nói, trong đó đa số là các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia nổi tiếng của đội bóng xứ Catalan này, như Yamal, Eric Garcia, Cubarsi, Gavi, Dani Olmo hay thủ môn Joan Garcia, còn Pedri là người được chính Messi tín nhiệm ngay từ khi còn là cầu thủ trẻ vừa gia nhập Barcelona năm 2019 từ CLB Las Palmas. Messi cũng trưởng thành từ La Masia khi còn là một cậu bé chân ướt chân ráo từ quê nhà Rosario đến Barcelona khi xưa.

Báo chí Tây Ban Nha cũng nhanh chóng tìm lại rất nhiều hình ảnh khi Messi đã là ngôi sao hàng đầu thi đấu cho Barcelona, được số cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay như trên, từng "lẽo đẽo" chạy theo anh xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

Sau nhiều năm, Messi đã chia tay Barcelona, vô địch World Cup và đến Mỹ thi đấu cho Inter Miami cũng đã nhiều năm nay. Thế rồi, như một cơ duyên kỳ diệu trong "vũ điệu cuối cùng" của mình tại World Cup năm nay, Messi và đội tuyển Argentina một lần nữa góp mặt ở trận chung kết và đối đầu với chính đội tuyển Tây Ban Nha có nhiều cậu bé từng chạy theo anh xin chữ ký. Đây là điều thật sự đặc biệt hiếm thấy", theo MARCA.

Mong ước của Yamal

Trước khi Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu trận bán kết với Pháp, trong cuộc phỏng vấn trên kênh DAZN, một hình ảnh thú vị giữa Yamal và Messi đã được chia sẻ lại. Khi đó, trước câu hỏi: "Liệu bạn có muốn đối mặt với Messi trong trận chung kết World Cup 2026 hay không?". Yamal đáp: "Gặp Messi trong trận chung kết World Cup 2026 sẽ thật tuyệt vời. Tôi hy vọng vậy! Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn một chút, và Leo (Messi) cũng vậy".

Mong ước này giờ thành sự thật, khi Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha và Messi cùng Argentina đều giành quyền vào chung kết, diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7 trên sân MetLife.

Mong ước của Yamal gặp Messi ở chung kết World Cup đã thành sự thật Ảnh: Reuters

Hình ảnh thú vị giữa Yamal và Messi là bức ảnh được chụp vào năm 2007 trong một chiến dịch từ thiện do Quỹ FC Barcelona tổ chức. Trong buổi chụp ảnh, Messi, khi đó 20 tuổi, đã tham gia cùng với một số gia đình được chọn thông qua một cuộc xổ số từ thiện. Thật trùng hợp, danh thủ người Argentina này đã chụp ảnh cùng với Yamal, khi đó mới 6 tháng tuổi.

"Vào thời điểm đó, không ai có thể tưởng tượng được tương lai sẽ ra sao: Messi sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, trong khi đứa bé đó sẽ lớn lên trở thành một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của môn thể thao này. Nhiều năm sau, khi Yamal bắt đầu gây chú ý tại Barcelona, bức ảnh này lại xuất hiện và trở thành một hiện tượng toàn cầu", cũng theo MARCA.

Khi được hỏi về bức ảnh lan truyền trên mạng này, Yamal (vừa bước sang tuổi 19 vài ngày vừa qua) mỉm cười và thừa nhận rằng, việc được cùng Messi thi đấu trong trận chung kết World Cup 2026 sắp tới đây sẽ là một điều vô cùng đặc biệt.

"Câu chuyện đằng sau bức ảnh dường như không thể nào diễn tả bằng lời: một Messi trẻ tuổi bắt đầu hành trình hướng tới sự nghiệp huyền thoại như ngày nay, và một em bé mà gần hai thập kỷ sau cũng đã trở thành một trong những cái tên lớn nhất của bóng đá thế giới.

Giờ đây, số phận đã đưa họ đến với nhau một lần nữa - nhưng lần này trong hoàn cảnh hoàn toàn khác. Họ sẽ không cùng nhau chụp ảnh hay tham gia sự kiện từ thiện; họ sẽ đối đầu với nhau trên sân khấu lớn nhất của bóng đá, với chiếc cúp vô địch World Cup 2026 và một vị trí trong lịch sử đang chờ đợi", MARCA chốt lại.