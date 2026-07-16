19 năm trước Messi tắm cho Yamal, chung kết World Cup 2026 Messi đấu Yamal: Sự thú vị của số phận!

Cuộc đối đầu trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ) vào rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam) vì thế không chỉ là trận tranh ngôi vô địch thế giới giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là màn hội ngộ đầy ý nghĩa của hai thế hệ cách nhau 19 năm.

Bức ảnh đặc biệt từ năm 2007

Những bức ảnh được chụp vào năm 2007 trong khuôn khổ chiến dịch từ thiện do báo Sport (Catalonia) phối hợp cùng UNICEF tổ chức. Khi đó, Barcelona thực hiện bộ lịch gây quỹ với sự tham gia của các cầu thủ đội một và những em nhỏ được lựa chọn thông qua chương trình bốc thăm.

Gia đình của Lamine Yamal, khi ấy sinh sống tại khu Rocafonda (TP.Mataro, Tây Ban Nha), là một trong những người may mắn được chọn. Cậu bé mới khoảng 6 tháng tuổi được ghép cùng Messi, lúc đó mới 20 tuổi và đang trên đường trở thành ngôi sao lớn của Barcelona.

Messi và Yamal sẽ có dịp tái ngộ ở chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt là Messi không chỉ bế Yamal mà còn cùng em bé tạo dáng trong một chiếc bồn tắm nhỏ, như thể đang tắm cho cậu bé. Ban đầu, chính Messi cũng tỏ ra khá lúng túng vì không quen bế trẻ nhỏ.

Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh, từng kể lại rằng Messi vốn rất ít nói và khá nhút nhát. Khi bước vào phòng thay đồ và nhìn thấy chiếc bồn tắm cùng em bé bên trong, siêu sao người Argentina ban đầu không biết phải bế Yamal như thế nào.

Ít ai ngờ khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy sau gần hai thập kỷ lại trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá thế giới.

Bộ ảnh chỉ thực sự gây bão mạng xã hội vào năm 2024 khi cha của Lamine Yamal, ông Mounir Nasraoui, đăng lại một phần hình ảnh trên Instagram cùng dòng chú thích: "Sự khởi đầu của hai huyền thoại".

Thời điểm đó, Yamal vừa tỏa sáng rực rỡ để giúp Tây Ban Nha vô địch EURO 2024. Còn hiện tại, khi đội bóng xứ bò tót lần đầu tiên vào chung kết World Cup kể từ năm 2010, những bức ảnh ấy càng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Sau chiến thắng trước Pháp ở bán kết (15.7), khi được hỏi về bức ảnh nổi tiếng này, Yamal chỉ cười và bày tỏ hy vọng được đối đầu Messi ở trận chung kết. Mong muốn ấy nhanh chóng trở thành hiện thực khi chỉ 1 ngày sau, đội tuyển Argentina vượt qua Anh để hoàn tất cặp đấu cuối cùng của World Cup 2026.

Yamal đang là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Màn đối đầu lịch sử của Messi và Yamal

Trận chung kết sắp tới cũng được xem là màn đối đầu giữa quá khứ và tương lai của Barcelona. Messi vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng xứ Catalonia với hàng loạt kỷ lục và danh hiệu. Trong khi đó, Yamal đang được kỳ vọng trở thành người kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại tại sân Camp Nou.

Messi liên tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu ở tuổi 39 ẢNH: REUTERS

Ở tuổi 39, Messi đứng trước cơ hội lập thêm cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ ngoài vị trí thủ môn lớn tuổi nhất từng góp mặt ở một trận chung kết World Cup.

Trong khi đó, Yamal mới bước sang tuổi 19 và sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử đá trận chung kết World Cup nếu được HLV Luis de la Fuente xếp đá chính. Trước anh, chỉ có Pele và Giuseppe Bergomi từng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải khi chưa tròn 19 tuổi.

19 năm trước, Messi cẩn thận bế một em bé trong chiếc bồn tắm nhựa tại Camp Nou để thực hiện buổi chụp hình từ thiện. Giờ đâu, em bé ấy đã trở thành ngôi sao sáng nhất của bóng đá Tây Ban Nha và sẽ đứng ở phía bên kia chiến tuyến trong trận đấu danh giá nhất hành tinh.

Một bức ảnh từng chỉ mang ý nghĩa nhân văn giờ đây được xem như biểu tượng cho sự tiếp nối giữa hai thế hệ. Và khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết World Cup vang lên, Messi và Yamal sẽ không còn là nhân vật trong một tấm ảnh gây sốt, mà là hai đầu tàu đưa Argentina và Tây Ban Nha bước vào cuộc chiến quyết định ngôi vương thế giới.