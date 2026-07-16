Truyền thông châu Âu thán phục Messi, ca ngợi cách Argentina ngược dòng bản lĩnh hạ Anh

Sau tiếng còi mãn cuộc tại sân Mercedes-Benz (Atlanta) rạng sáng 16.7, truyền thông châu Âu từ Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Hà Lan đến Bồ Đào Nha đều dành những lời có cánh cho Messi và đội tuyển Argentina.

Tờ Marca mô tả đây là một trận đấu "không tưởng", khi Argentina gần như bị dồn vào chân tường nhưng vẫn biết cách tìm đến Messi để thay đổi cục diện. Nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha viết: "Argentina bị đánh bại hoàn toàn, nhưng họ đã tìm thấy Messi ở cánh phải và phần còn lại đã trở thành lịch sử. Argentina trở lại chung kết. Người Argentina đang khóc, còn Messi đang ăn mừng".

Marca cũng đặc biệt háo hức với trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, gọi đây là "Finalissima mà cả thế giới bóng đá chờ đợi", khi hai đội tuyển xuất sắc nhất giải sẽ tranh ngôi vô địch.

Messi cùng đội tuyển Argentina lại có màn ngược dòng không tưởng ẢNH: REUTERS

Messi lại xuất hiện ở thời điểm Argentina cần anh nhất

Trong khi đó, AS dành những mỹ từ đặc biệt cho đội trưởng Argentina. Tờ báo nhận định màn trình diễn của Messi "chắc chắn là một trong những màn trình diễn hay nhất lịch sử World Cup".

Theo AS, khi Argentina gặp khó khăn nhất, Messi vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối để thực hiện những quyết định mang tính bước ngoặt. Từ quả phạt góc đầy tính toán trong hiệp một cho đến bàn thắng và đặc biệt là hai pha kiến tạo ở thời điểm quyết định, tất cả đã biến trận đấu thành một chương đáng nhớ trong sự nghiệp huyền thoại của cầu thủ sinh năm 1987.

AS cũng nhấn mạnh: “Đây đã là lần thứ ba tại World Cup 2026 Argentina tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, sau các cuộc đối đầu với Cabo Verde và Ai Cập. Không ai khác, Messi tiếp tục là đạo diễn của những cuộc lội ngược dòng ấy”.

Báo La Gazzetta dello Sport (Ý) lại nhấn mạnh yếu tố chiến thuật. Theo nhật báo nổi tiếng này, đội tuyển Anh đã lựa chọn lùi sâu phòng ngự sau khi Anthony Gordon mở tỷ số và phải trả giá trước khả năng tạo khác biệt của Messi.

Tờ báo viết: "Ngôi sao Argentina truyền cảm hứng cho hai bàn thắng giúp Albiceleste tiến vào trận đấu với Tây Ban Nha". Đồng thời so sánh chiến thắng 2-1 lần này với cuộc đối đầu lịch sử giữa hai đội cách đây 40 năm tại Mexico, càng làm tăng ý nghĩa của màn ngược dòng.

Ở Pháp, L'Equipe gọi đây là "một màn lội ngược dòng anh hùng". Nhật báo thể thao hàng đầu nước Pháp đặc biệt ấn tượng khi Argentina vẫn ghi được hai bàn dù bị dẫn trước đến phút 85. Theo L'Equipe, đây là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới.

Báo De Telegraaf (Hà Lan) cũng mô tả chiến thắng của Argentina là "nghẹt thở". Tờ báo đánh giá Messi đã đưa đội tuyển của mình vào chung kết bằng khả năng dẫn dắt trận đấu và giữ sự bình tĩnh trong thời điểm căng thẳng nhất.

De Telegraaf nhấn mạnh chỉ vài phút trước khi hết giờ, Argentina vẫn bị dẫn 0-1, nhưng rồi "phép màu" đã xuất hiện với hai bàn thắng liên tiếp, giúp nhà đương kim vô địch hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Messi sẽ có trận chung kết World Cup thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Eurosport gọi đây là "điều không thể tin nổi". Kênh thể thao châu Âu đánh giá Argentina một lần nữa chứng minh tinh thần chiến đấu phi thường khi lật ngược thế trận chỉ trong những phút cuối.

Eurosport cũng lưu ý rằng trận đấu ban đầu diễn ra rất chặt chẽ, thậm chí phải đến phút 33 mới xuất hiện cú dứt điểm đầu tiên - thống kê chưa từng xuất hiện tại World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1966. Nhưng chính trong thế trận bế tắc ấy, Messi lại tạo nên sự khác biệt bằng hai pha kiến tạo quyết định.

Trong khi đó, Record (Bồ Đào Nha) xem việc Argentina vào chung kết là kết quả xứng đáng của nhà vô địch thế giới, đồng thời nhận định cuộc đối đầu với Tây Ban Nha sẽ là màn so tài giữa hai thế lực lớn nhất của World Cup 2026.

Với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh, Argentina giành quyền vào trận chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha. Đó cũng sẽ là cơ hội để Messi cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch thế giới và khép lại một hành trình đầy cảm xúc bằng danh hiệu lớn nhất bóng đá thế giới.