Truyền thông Anh ‘dìm’ đội tuyển Argentina, tuyên bố cho Messi 'ngủ quên' ở bán kết

Báo chí Anh hạ thấp đội tuyển Argentina

Đội tuyển Anh đối đầu Argentina ở trận bán kết World Cup 2026, diễn ra lúc 2 giờ ngày 16.7. Đây là một trong những cặp đấu có truyền thống và biên niên sử đậm đặc nhất bóng đá đương đại, với những thù địch, dấu ấn huyền thoại và cả... bê bối.

Anh chiếm ưu thế với 6 chiến thắng (so với 3 của Argentina) sau 14 lần so tài, nhưng Argentina là đương kim vô địch thế giới, trong khi Anh đã 60 năm không lọt vào chung kết World Cup.

Dù vậy, truyền thông Anh vẫn đánh giá thấp Argentina. Phát biểu trên chương trình Stick to Football, cựu tiền đạo đội tuyển Anh Ian Wright khẳng định rằng đội bóng của Tuchel "sẽ đánh bại Argentina để lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup sau 60 năm".

Truyền thông Anh đánh giá thấp đối thủ ẢNH: REUTERS

"Nếu chúng ta gặp Pháp hay Tây Ban Nha, tôi nghĩ trình độ sẽ hoàn toàn khác," Wright nhận định. "Chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đó là trận chung kết sớm mà. Nhưng tôi không sợ Argentina như sợ Pháp hay Tây Ban Nha, bởi vì tôi nghĩ họ có nhiều điểm yếu".

Gary Neville cũng phân tích, cặp trung vệ Argentina gồm Lisandro Martinez và Cristian Romero có thể gặp khó khăn trước hàng công Anh: "Trận nào Argentina cũng thủng lưới. Hậu vệ của họ không giỏi lắm đâu", Neville đánh giá, song thận trọng: "Tuy nhiên, họ vẫn ghii bàn. Luôn có điều gì đó đặc biệt xảy ra khi họ khoác lên mình màu áo Argentina".

Nhật báo Daily Mail cho rằng Argentina lúc này "yếu kém trong phòng ngự, và phải dựa vào sự tỏa sáng của Lionel Messi để vượt qua cả Cape Verde và Ai Cập".

Thử thách lớn nhất của Anh là vô hiệu hóa Messi, chủ nhân của 8 bàn thắng sau 6 trận. Ở tuổi 39, Messi vẫn là thủ lĩnh dẫn dắt hàng công Argentina, đảm đương cả nhiệm vụ tạo đột biến, kiến tạo lẫn ghi bàn.

Tuy nhiên, cựu tiền vệ Joe Cole của Chelsea cho rằng cặp trung vệ của đội tuyển Anh, Marc Guehi và John Stones, sẽ kiềm chế được cầu thủ được cho là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đội tuyển Anh có kèm được Messi? ẢNH: REUTERS

"Đây là lần đầu đội tuyển Anh chạm trán Messi. Chúng ta sẽ khiến cậu ấy 'ngủ quên', khiến cậu ấy phải 'mất hình' ở trận này" Cole phân tích. "Đội tuyển Anh đủ tốc độ đối đầu Argentina. Chúng ta sẽ thắng và vào chung kết World Cup. Tôi dám khẳng định như thế".

Báo chí Argentina phẫn nộ

Sự tự tin của Anh đã khiến báo chí Argentina nổi giận. "Giới báo chí Anh và các cựu cầu thủ đang có vẻ rất tự mãn, họ đánh giá thấp sức mạnh của Argentina, trong khi ngôi sao Bellingham và HLV Tuchel lại đang công khai mâu thuẫn", tờ Ole phân tích.

Thực tế, Argentina đã ba lần vô địch World Cup, còn Anh đã không vô địch suốt 60 năm qua, thậm chí cũng... không vào được chung kết.

Trong trận tứ kết nổi tiếng với "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona, cựu ngôi sao Barcelona đã giúp Argentina giành chiến thắng 2-1 tại sân vận động Azteca cách đây 40 năm. Đến năm 1998, Anh chịu thất bại cay đắng trên chấm phạt đền trước Argentina tại St-Etienne.

Đến năm 2002, Anh mới đòi lại món nợ khi thắng Argentina nhờ quả phạt đền thành công của David Beckham.

Cả Anh và Argentina đều trải qua hành trình World Cup khó khăn. Anh thắng CHDC Congo (2-1), Mexico (3-2) và Na Uy (2-1) ở vòng knock-out, trong khi Argentina hạ Cabo Verde (3-2), Ai Cập (3-2) và Thụy Sĩ (3-1) trên đường vào chung kết.