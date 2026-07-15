Thủ tướng Tây Ban Nha chúc mừng đội tuyển vào chung kết, Yamal 'thắng áp đảo' Mbappe

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez viết: "Hướng đến trận chung kết! Một lần nữa, đội tuyển Tây Ban Nha khiến tất cả chúng ta được mơ ước. Cố lên, Tây Ban Nha!".

Thông điệp ngắn gọn nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ, sau khi La Roja có màn trình diễn thuyết phục để đánh bại đội tuyển Pháp.

CĐV Tây Ban Nha ăn mừng khi đội nhà xuất sắc đánh bại Pháp để vào chung kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tại sân Dallas, Tây Ban Nha chơi chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén ở những thời điểm quyết định. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 bằng một pha dứt điểm đẹp mắt.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente sẽ góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026, gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha lọt vào chung kết World Cup, sau chức vô địch lịch sử tại Nam Phi năm 2010.

Yamal sở hữu thông số khủng khi đối đầu đội bóng của Mbappe

Bên cạnh chiến thắng của toàn đội, Lamine Yamal tiếp tục là cái tên gây chú ý nhất. Dù không trực tiếp ghi bàn, tài năng 19 tuổi vẫn tạo dấu ấn bằng pha xử lý bóng khôn ngoan, buộc hàng thủ Pháp phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền để Oyarzabal khai thông thế bế tắc.

Đáng chú ý hơn, chiến thắng này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Yamal trước Kylian Mbappe ở các trận đấu loại trực tiếp một lượt. Theo thống kê, đây đã là lần thứ sáu liên tiếp Yamal giành chiến thắng mỗi khi đối đầu với ngôi sao người Pháp ở các trận đấu mang tính "một mất một còn".

Mbappe không có thành tích tốt mỗi khi chạm trán đội bóng có sự góp mặt của Yamal ẢNH: REUTERS

Chuỗi trận bắt đầu từ bán kết EURO 2024, nơi Yamal ghi siêu phẩm giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp. Sau đó, Barcelona của anh liên tiếp vượt qua Real Madrid của Mbappe ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha và Cúp Nhà vua, trước khi Tây Ban Nha thắng Pháp tại bán kết UEFA Nations League 2025. Đầu năm 2026, Barcelona tiếp tục đánh bại Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, và giờ là chiến thắng tại bán kết World Cup.

Nếu tính tổng các lần chạm trán ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Yamal đã thắng 9 trong 12 lần đối đầu với Mbappe.

Ở chiều ngược lại, thất bại trước Tây Ban Nha đánh dấu cột mốc đáng quên với Mbappe. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, đội trưởng đội tuyển Pháp bị loại ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup, qua đó khép lại chuỗi thành tích ấn tượng từng giúp anh vô địch năm 2018 và vào chung kết năm 2022.