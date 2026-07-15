HLV Deschamps trách Pháp kém nguy hiểm vì chơi dưới sức, chê luôn trọng tài 'không đủ trình độ'

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Didier Deschamps đã có cuộc trả lời phỏng vấn với đài M6. Nhà cầm quân 57 tuổi không giấu được sự thất vọng khi đội tuyển Pháp dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết.

HLV Deschamps nói: "Rõ ràng là có rất nhiều sự thất vọng. Các cầu thủ rất suy sụp vì chúng tôi đã đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng chúng ta phải thực tế và thừa nhận rằng hôm nay chúng tôi chơi kém hơn về mặt kỹ thuật so với một đội bóng biết rõ họ đang làm gì. Phần lớn lỗi là do chúng tôi".

HLV Deschamps cho rằng các cầu thủ đội tuyển Pháp đã chơi dưới sức ẢNH: REUTERS

HLV Deschamps không hài lòng với cầu thủ lẫn trọng tài

Khác với nhiều lần trước đây, HLV người Pháp không tìm cách bào chữa cho thất bại. Ông thừa nhận các học trò đã không thể hiện đúng năng lực ở trận đấu quan trọng nhất từ đầu giải.

Theo HLV Deschamps, vấn đề lớn nhất của đội tuyển Pháp nằm ở khả năng triển khai tấn công. Ông phân tích: "Lý do chính là chúng tôi đã chơi dưới sức và kém nguy hiểm hơn trong tấn công so với khả năng của mình. Chúng tôi mắc nhiều lỗi kỹ thuật và bỏ lỡ những đường chuyền có thể tạo ra cơ hội. Đây là đẳng cấp cao nhất và chúng tôi phải chấp nhận điều đó, dù rất đau lòng".

Nhà cầm quân từng đưa đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 cũng dành lời khen cho đối thủ. Theo ông, Tây Ban Nha là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn và xứng đáng giành quyền vào chung kết nhờ màn trình diễn vượt trội.

Bên cạnh việc chỉ ra những hạn chế của đội nhà, HLV Deschamps còn gây chú ý khi đặt dấu hỏi về công tác điều hành trận đấu. Ông không trực tiếp chỉ trích trọng tài, nhưng ngầm bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định.

"Tôi chỉ đặt một câu hỏi và sẽ không tự trả lời: Trọng tài có đủ năng lực để điều khiển một trận bán kết World Cup hay không? Đã có một vài tình huống như vậy và tôi sẽ không bình luận thêm. Tôi không nói điều này vì chúng tôi thua hôm nay, nhưng đã có những tình huống nhất định và thường chúng cũng không có lợi cho chúng tôi", HLV Deschamps phát biểu.

Theo truyền thông Pháp, phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh một số tình huống ở hiệp một gây tranh cãi. Đáng chú ý là pha bóng dẫn đến quả phạt đền cho Tây Ban Nha khi Lamine Yamal tranh chấp với Lucas Digne. Phía đội tuyển Pháp cho rằng ngôi sao trẻ của Tây Ban Nha có thể đã để bóng chạm tay trước khi bị phạm lỗi, song trọng tài vẫn cho đội bóng áo đỏ hưởng phạt đền.

HLV Deschamps cho rằng tổ trọng tài đã mắc nhiều sai lầm ở trận bán kết ẢNH: REUTERS

Dù vậy, HLV Deschamps không đổ hoàn toàn trách nhiệm lên các quyết định của trọng tài. Ông nhấn mạnh nguyên nhân chính vẫn là màn trình diễn dưới sức của các cầu thủ và sự vượt trội của Tây Ban Nha trong phần lớn thời gian thi đấu.

Hướng về phía trước, HLV Deschamps khẳng định đội tuyển Pháp sẽ nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba. Ông khẳng định: "Tôi hoàn toàn quyết tâm. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cùng các cầu thủ và làm mọi thứ để kết thúc giải đấu theo cách tích cực nhất có thể. Đây là một thất bại lớn, nhưng điều đó không xóa bỏ những gì đội tuyển đã làm được tại World Cup lần này".