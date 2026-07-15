HLV Tây Ban Nha: 'Pháp đã thua vì phải đối đầu đội tuyển mạnh nhất thế giới'

Ở trận bán kết rạng sáng 15.7, đội tuyển Tây Ban Nha tạo ra màn trình diễn thuyết phục trước dàn sao tấn công của đội tuyển Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền trước khi Pedro Porro ghi bàn ấn định chiến thắng, đưa đội bóng xứ bò tót lần thứ hai trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh La 1 ngay sau trận đấu, HLV De la Fuente trước hết bày tỏ niềm tự hào về những gì các học trò đã thể hiện.

Ông chia sẻ: "Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này. Đó là niềm hạnh phúc và sự tự hào khi được làm việc với những cầu thủ như thế này. Chúng tôi đã tiến thêm một bước, nhưng vẫn còn một bước nữa và sẽ cố gắng hoàn thành nó".

HLV De la Fuente giúp đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết sau 16 năm chờ đợi ẢNH: REUTERS

"Trận thắng xứng đáng cho Tây Ban Nha"

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết việc góp mặt ở trận chung kết World Cup là phần thưởng mà không phải đội tuyển nào cũng có cơ hội chạm tới.

HLV De la Fuente nói: "Hiện giờ có rất nhiều cảm xúc được giải tỏa. Được vào chung kết World Cup là một điều xa xỉ, chỉ dành cho số ít người được chọn. Bạn phải tận hưởng khoảnh khắc này, bởi để có mặt ở đây là một trách nhiệm rất lớn".

HLV De la Fuente cũng dành sự ghi nhận cho cả quá trình xây dựng đội tuyển kể từ khi tiếp quản ghế huấn luyện. Theo ông, thành công hiện tại không đến từ một trận đấu hay một giải đấu, mà là kết quả của sự kiên định với triết lý đã được đặt ra từ gần bốn năm trước.

"Khi chúng tôi bắt đầu cách đây gần bốn năm, cả ban huấn luyện đều thống nhất theo đuổi một ý tưởng. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ con đường đó. Chính sự kiên trì ấy đã đưa đội tuyển đến trận chung kết World Cup", chiến lược gia 65 tuổi nhấn mạnh.

Đáng chú ý nhất là phát biểu đầy tự tin của HLV De la Fuente khi được hỏi về việc Tây Ban Nha vừa loại một ứng viên vô địch như đội tuyển Pháp. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã gặp một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Nhưng hôm nay, Pháp phải đối đầu với đội mạnh nhất thế giới và phải thua trận".

Phát biểu này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Tây Ban Nha. Nhiều tờ báo cho rằng đây không phải sự kiêu ngạo, mà là sự khẳng định cho những gì "La Roja" đã thể hiện xuyên suốt giải đấu. Trước Pháp, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận, áp đảo ở khu trung tuyến và vô hiệu hóa gần như toàn bộ sức mạnh của hàng công gồm Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola.

HLV De la Fuente tuyên bố đội tuyển Tây Ban Nha đang là đội mạnh nhất thế giới ẢNH: REUTERS

Chiến thắng 2-0 cũng đưa Tây Ban Nha trở lại trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2010. Chỉ còn một trận đấu nữa, HLV De la Fuente và các học trò sẽ có cơ hội khép lại hành trình gần bốn năm xây dựng đội tuyển bằng danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Ở trận đấu cuối cùng của giải, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina (2 giờ ngày 16.7).