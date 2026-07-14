HLV Ai Cập bất ngờ nhắc tên Messi, lần đầu giải thích hành động khó hiểu trận thua Argentina

Sau hơn một tuần kể từ khi Ai Cập bị Argentina loại đầy tiếc nuối, HLV Hossam Hassan đã lên tiếng làm rõ về hành động khoanh tay rồi giơ lên trước ống kính truyền hình trong lúc phản ứng quyết định của trọng tài FranCois Letexier. Cử chỉ này từng khiến dư luận quốc tế xuất hiện nhiều đồn đoán, trong đó có ý kiến cho rằng ông muốn kích hoạt quy trình xử lý hành vi phân biệt chủng tộc.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Ai Cập phủ nhận hoàn toàn cách hiểu đó. HLV Hassan chia sẻ trên kênh ON E của Ai Cập tối 14.7 (giờ Việt Nam): "Cử chỉ đó không mang ý nghĩa liên quan đến phân biệt chủng tộc. Tôi chỉ muốn nói với trọng tài rằng ông ta không công bằng".

HLV Hossam Hassan phải nhận thẻ vàng vì hành động của mình ẢNH: REUTERS

Messi tiến đến tranh luận với ban huấn luyện Ai Cập

Theo lời kể của HLV Hassan, tình huống hỗn loạn bắt nguồn từ bàn thắng thứ hai của Mostafa Zico bị từ chối sau khi VAR xác định cầu thủ này phạm lỗi với Lisandro Martinez. Quyết định khiến toàn bộ băng ghế huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội.

Điều khiến ông bất ngờ là Messi cùng một số cầu thủ Argentina cũng tiến đến khu vực tranh cãi. HLV Hassan kể: "Họ đến chỗ chúng tôi khi tôi đang nói chuyện với trọng tài. Sau đó Messi tiến lại gần và liên tục hỏi: Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đây là một trong số rất ít lần tôi thấy cậu ấy tham gia vào một cuộc tranh cãi như vậy".

Nhà cầm quân 59 tuổi cho biết ông chủ động không đáp trả Messi để tránh làm căng thẳng tình hình.

"Tôi không muốn nói gì với Messi. Tất cả những gì tôi nói đều hướng về trọng tài. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì xảy ra là không công bằng. Tôi cố gắng tránh mọi lời qua tiếng lại với Messi vì tôn trọng sự nghiệp của cậu ấy", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, HLV Hassan còn tiết lộ Messi đã trải qua những cảm xúc rất mạnh trong trận đấu.

"Cuối cùng cậu ấy đã khóc vì chịu áp lực và cảm xúc quá lớn", HLV Ai Cập chia sẻ.

Ai Cập từng dẫn trước Argentina 2-0 nhưng cuối cùng để thua 2-3 sau bàn quyết định ở những phút bù giờ. Đây là kết quả khiến đội bóng châu Phi lỡ cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Trong cuộc phỏng vấn, HLV Hassan tiếp tục bày tỏ sự tiếc nuối và cho rằng các quyết định của trọng tài ở khoảng 13 phút cuối đã ảnh hưởng đáng kể đến cục diện trận đấu. Thuyền trưởng đội tuyển Ai Cập nói: "Những quyết định đảo ngược, các thẻ vàng, những pha phạm lỗi và cả tình huống chúng tôi cho rằng đáng được hưởng phạt đền đã tạo áp lực rất lớn lên các cầu thủ. Dù vậy, tôi không trách họ. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng".

Thầy trò HLV Hossam Hassan vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi dù phải dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Theo HLV Hassan, sau trận đấu ông đã vào phòng thay đồ để động viên toàn đội và cảm ơn các học trò vì màn trình diễn quả cảm trước nhà đương kim vô địch.

Bên cạnh việc nhắc lại trận thua Argentina, HLV Hassan khẳng định ông tự hào khi đã đưa Ai Cập lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng và vào tới vòng 16 đội World Cup.

Chiến lược gia này cũng bác bỏ những đoạn video AI lan truyền trên mạng xã hội, trong đó cho thấy ông có hành động bạo lực với các cầu thủ sau trận đấu. Đồng thời, ông khẳng định: "Tôi vỗ lưng và động viên các cầu thủ. Việc Ai Cập mới chỉ bốn lần dự World Cup là điều đáng tiếc. Tôi hứa rằng chừng nào còn dẫn dắt đội tuyển, chúng tôi sẽ không để Ai Cập bỏ lỡ thêm một kỳ World Cup nào nữa".