Áo đấu thủ môn Vozinha của Cabo Verde được bán giá kỷ lục: Hơn 330 triệu đồng

Theo UOL (Brazil), chiếc áo của thủ thành 40 tuổi Vozinha đã được một nhà sưu tầm đến từ Mỹ mua lại sau cuộc đấu giá sôi động. Có tổng cộng 59 lượt trả giá từ 16 quốc gia, trong đó có Brazil, trước khi mức giá chốt đạt 11.116 euro (hơn 330 triệu đồng).

Đây là chiếc áo được chuẩn bị để Vozinha sử dụng trong trận hòa 0-0 giữa Cabo Verde và Ả Rập Xê Út ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026. Dù cuối cùng anh không mặc khi thi đấu, chiếc áo vẫn được thủ môn kỳ cựu ký tặng trước khi đưa lên sàn đấu giá, tạo nên sức hút lớn với các nhà sưu tầm.

Chiếc áo Vozinha chuẩn bị ở trận hòa Ả Rập Xê Út được đem bán đấu giá. Đây cũng là trận đấu mà anh cùng Cabo Verde giành 1 điểm, qua đó đủ điều kiện vượt qua vòng bảng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, mức giá 11.116 euro đã vượt qua kỷ lục trước đó của Alisson Becker. Chiếc áo thủ môn người Brazil mặc trong trận Liverpool gặp Tottenham năm 2025 từng được bán với giá 10.131 euro (khoảng 307 triệu đồng). Trong khi đó, chiếc áo Manuel Neuer sử dụng ở trận Đức gặp Scotland năm 2024 được bán với giá 9.047 euro (khoảng 274 triệu đồng).

Không chỉ vượt qua Alisson và Neuer, chiếc áo của Vozinha còn trở thành món đồ thủ môn có giá trị cao nhất từng được giao dịch trên MatchWornShirt.

Kỳ World Cup đáng nhớ của Vozinha

Giá trị chiếc áo đấu tăng mạnh không nằm ngoài dự đoán khi Vozinha là một trong những hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đội tuyển Cabo Verde gây bất ngờ khi bất bại ở vòng bảng. Đội bóng châu Phi lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, Uruguay 2-2 và Ả Rập Xê Út 0-0 để giành quyền vào vòng 32 đội.

Ở trận đấu loại trực tiếp, Cabo Verde chỉ chịu dừng bước sau thất bại 2-3 trước Argentina của Lionel Messi sau hiệp phụ. Dù bị loại, Vozinha vẫn nhận được vô số lời khen nhờ hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, trong đó nhiều lần từ chối những cú dứt điểm nguy hiểm của Messi.

Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng trước Tây Ban Nha ở trận mở màn đã biến thủ môn 40 tuổi thành hiện tượng trên mạng xã hội. Theo UOL, tài khoản Instagram của Vozinha tăng từ khoảng 50.000 người theo dõi trước World Cup lên hơn 29 triệu người theo dõi chỉ sau vài tuần, giúp anh trở thành thủ môn có lượng người theo dõi nhiều nhất thế giới.

Vozinha cùng các đồng đội được chào đón nồng nhiệt khi trở về nước ẢNH: REUTERS

Trong đoạn video được đăng tải sau giải đấu, Vozinha thừa nhận bản thân hoàn toàn bất ngờ trước sự nổi tiếng đến quá nhanh. Thủ môn Cabo Verde kể lại: "Có người hỏi tôi biết mình có bao nhiêu người theo dõi không. Tôi trả lời là không. Khi họ nói con số đã lên tới hàng trăm nghìn, rồi tiếp tục tăng nhanh, tôi hoàn toàn không tin. Tôi nghĩ họ đang đùa".

Anh cũng gọi World Cup 2026 là "khoảnh khắc tuyệt vời nhất" trong sự nghiệp: "Đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi và của tất cả người dân Cabo Verde. Được thực hiện điều đó trên sân khấu lớn nhất thế giới là điều không thể tin nổi. Tôi cũng không thể tưởng tượng rằng chỉ sau một trận đấu, cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến như vậy".