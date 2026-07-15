Trọng tài mắc sơ suất 'khó đỡ', vì sao hủy quả đá phạt của Pháp trận thua Tây Ban Nha?

Chỉ ít phút sau tiếng còi khai cuộc trên sân Dallas, Tây Ban Nha được hưởng một quả đá phạt sát rìa vòng cấm đội tuyển Pháp. Khi chuẩn bị đánh dấu vị trí hàng rào, trọng tài Ivan Barton bất ngờ phát hiện mình không mang theo bình xịt bọt dùng để xác định khoảng cách.

Tình huống khiến trận đấu phải tạm dừng trong ít phút. Một trọng tài khác lập tức chạy vào sân để đưa bình xịt cho ông Barton trước khi trận đấu được tiếp tục. Theo mô tả của báo The Sun, vị trọng tài người El Salvador tỏ ra khá ngượng ngùng sau sai sót hiếm gặp ở một trận đấu quan trọng bậc nhất của World Cup 2026.

Trọng tài Ivan Barton phải chạy ra ngoài, lấy bình xịt từ trợ lý ẢNH: REUTERS

Ngay sau đó, mạng xã hội X xuất hiện hàng loạt bình luận hài hước. Một CĐV viết: "Trọng tài ơi, sao lại quên bình xịt của mình chứ?". Người khác bình luận: "Trọng tài quên mang bình xịt... tôi chịu thua rồi".

Dù chỉ là một sự cố nhỏ, tình huống này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội bởi rất hiếm khi xảy ra ở một trận bán kết World Cup, nơi công tác điều hành luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Quyết định khác gây tranh cãi

Không lâu sau sự cố kể trên, trọng tài Ivan Barton tiếp tục khiến người hâm mộ bối rối với một quyết định khác.

Ở cuối hiệp 1, trọng tài ban đầu xác định đội tuyển Pháp được hưởng một quả đá phạt ngay sát vòng cấm sau pha va chạm giữa Fabian Ruiz và Ousmane Dembele. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi các cầu thủ chuẩn bị thực hiện tình huống cố định, ông Barton bất ngờ hủy bỏ quyết định và cho trận đấu tiếp tục.

Trọng tài Ivan Barton ban đầu xác định cho đội tuyển Pháp được hưởng quả đá phạt ẢNH: REUTERS

Ông đột ngột thay đổi quyết định, khiến cầu thủ đội tuyển Pháp (áo xanh) bất ngờ ẢNH: REUTERS

Theo giải thích của báo L'Equipe (Pháp), quyết định hủy quả đá phạt của trọng tài Ivan Barton không phải do VAR can thiệp. Dẫn lời hai cựu trọng tài quốc tế Saïd Ennjimi và Bruno Derrien, tờ báo này nhận định nhiều khả năng trọng tài biên đã cung cấp thêm thông tin để trọng tài chính thay đổi quyết định, bởi VAR không được phép can thiệp vào các tình huống đá phạt thông thường. Sau khi xác định Fabian Ruiz không phạm lỗi với Ousmane Dembele, ông Barton đã sửa lại quyết định và cho trận đấu tiếp tục bằng một quả thả bóng theo đúng luật, do trận đấu bị dừng bởi sai sót của chính trọng tài.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến công tác điều hành, Tây Ban Nha là đội nhập cuộc hiệu quả hơn. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente mở tỷ số trong hiệp một sau cú đá phạt đền chính xác của Mikel Oyarzabal. Đến hiệp 2, Pedro Porro lập công, ấn định thắng lợi 2-0 và đưa đội tuyển Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026.