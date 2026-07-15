Tranh cãi Olise thoát thẻ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Rodri, VAR bị chỉ trích

Rạng sáng 15.7 (giờ Việt Nam), trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha xuất hiện tình huống gây tranh cãi ngay trong hiệp 1. Phút 18, khi Rodri vừa thoát khỏi sự áp sát và chuyền bóng, Michael Olise lao về từ phía sau để thực hiện pha xoạc bóng nhằm ngăn cản tiền vệ của Tây Ban Nha.

Theo mô tả của The Guardian, ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich đã để gầm giày đạp trúng phần mắt cá và cẳng chân của Rodri, khiến tiền vệ từng giành Quả bóng vàng ôm chân đau đớn. Dù vậy, trọng tài chỉ cho Tây Ban Nha hưởng quả đá phạt mà không rút thẻ vàng hay thẻ đỏ đối với Olise.

Olise có pha phạm lỗi nguy hiểm với Rodri nhưng trọng tài lẫn tổ VAR đều bỏ qua ẢNH: REUTERS

VAR gây khó hiểu

Trong khi đó, The Athletic cũng nhận định Olise đã "rất may mắn" khi không bị xử phạt. Tờ báo này cho rằng pha vào bóng không có lực quá lớn, nhưng việc cầu thủ người Pháp để gầm giày hướng thẳng vào chân trụ của đối phương là chi tiết đủ để trọng tài cân nhắc một án phạt nặng hơn.

Sau tình huống trên, VAR tiến hành kiểm tra nhanh nhưng không yêu cầu trọng tài xem lại màn hình. Trận đấu tiếp tục và Olise vẫn được thi đấu bình thường.

Quyết định này của VAR lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Theo The Sun, nhiều CĐV cho rằng Olise đáng bị truất quyền thi đấu.

Một người hâm mộ bình luận: "Olise đã đạp gầm giày vào mắt cá chân của Rodri. Đó rõ ràng là thẻ đỏ. Tại sao cậu ấy thậm chí còn không nhận thẻ vàng?".

Một ý kiến khác viết: "Olise thật may mắn". Trong khi đó, có người đặt câu hỏi: "Đó là thẻ đỏ ở bất kỳ trận đấu nào. Tôi ngạc nhiên khi VAR thậm chí không yêu cầu xem lại".

Không ít CĐV Tây Ban Nha cũng bày tỏ sự bức xúc, cho rằng Rodri đã phải nhận một pha phạm lỗi có nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng nhưng trọng tài xử lý quá nhẹ.

Truyền thông Anh cho rằng cầu thủ người Pháp xứng đáng nhận thẻ sau pha vào bóng nguy hiểm ẢNH: REUTERS

Điều đáng chú ý là trước đó tại vòng 16 đội World Cup 2026, hậu vệ Jarell Quansah của đội tuyển Anh từng bị truất quyền thi đấu sau khi VAR xác định cú đá cao của anh trúng chân Jesus Gallardo (Mexico). Dù Quansah đã chạm bóng trước, trọng tài vẫn rút thẻ đỏ trực tiếp và sau đó cầu thủ này bị treo giò 2 trận.

Chính vì vậy, truyền thông Anh cho rằng pha phạm lỗi của Olise với Rodri cũng xứng đáng được xem xét kỹ hơn bằng VAR để bảo đảm sự thống nhất trong cách xử lý các tình huống nguy hiểm.

Ở diễn biến trận đấu, Tây Ban Nha sớm tạo lợi thế khi Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 22, đưa đội bóng áo đỏ vượt lên dẫn trước Pháp. Đến hiệp 2, họ có thêm bàn thắng do công của Pedro Porro để có thắng lợi chung cuộc 2-0, qua đó góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026.