TRỰC TIẾP, 2 giờ ngày 15.7, Pháp - Tây Ban Nha: Cuộc chiến của tham vọng!

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng

Sự đối đầu của 2 thái cực

Trên bảng xếp hạng FIFA cũng như vị thế bóng đá lục địa già, 2 đội tuyển Pháp - Tây Ban Nha luôn là những "ông kẹ" với chiều sâu đội hình đáng mơ ước. Đến lúc này, Pháp đang là "số 1" trên bảng xếp hạng FIFA cũng như trong danh sách dự đoán vô địch của Opta với 33,58%.

Trong khi đó Tây Ban Nha đứng thứ 2 trong dự đoán của Opta với 23,84% và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng cập nhật của FIFA (kém đội thứ 2 Argentina chưa tới 1 điểm). Họ cũng đang sở hữu đội hình đắt bậc nhất tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, cách 2 đội bóng này tiếp cận trận đấu sẽ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Đội tuyển Pháp dưới thời HLV Didier Deschamps tiếp tục xây dựng hình ảnh một "cỗ máy" mạnh mẽ, lạnh lùng và thực dụng đến tàn nhẫn.

HLV Deschamps nhắm đến trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp ảnh: AFP

Với dàn sao trải đều từ hàng thủ đến hàng công, Gà trống Gaulois sở hữu khả năng chuyển trạng thái nhanh như chớp. Sự xuất sắc của những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện trong tích tắc như Mbappe, Dembele, Olise, Doue… chính là vũ khí hạng nặng mà bất cứ hàng thủ nào cũng phải e dè.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý kiểm soát bóng làm chủ cuộc chơi quay xung quanh thủ lĩnh Rodri và các vệ tinh tài năng như Gavi, Pedri, Yamal... La Roja phiên bản hiện tại là sự pha trộn hoàn hảo giữa sức trẻ nhiệt huyết của những Yamal và kinh nghiệm từ các trụ cột.

So với hành trình vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha đã không còn vội vã ào ạt, thay vào đó kiên nhẫn "bóp nghẹt" đối phương bằng những đường chuyền đan xen đầy tính toán, chờ đợi đối thủ mắc sai lầm để tung ra đòn kết liễu.

Yamal và các đồng đội Tây Ban Nha đang rất tự tin khi thắng Pháp 7/10 lần gặp nhau ảnh: reuters

Chìa khóa của trận đấu này chắc chắn sẽ nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Tây Ban Nha muốn áp đặt thế trận, họ buộc phải thắng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát khu trung tuyến trước hàng tiền vệ cơ động, giàu sức mạnh thể chất của Pháp.

Đó sẽ là cuộc va chạm giữa nhu và cương, của nhãn quan chiến thuật thông minh và đẳng cấp kỹ thuật thượng thừa của những Rodri, Pedri, Gavi, Olmo, Ruiz... với chất thép và thể lực của Kone, Rabiot, Emery... sẵn sàng chơi áp sát, "băm nhỏ" lối chơi kỹ thuật của đối thủ ngay từ trứng nước.

Đây cũng sẽ là màn đấu trí giữa 2 bộ não bóng đá hàng đầu, nơi Deschamps sẽ đánh dấu kỷ lục 26 trận tại World Cup và 14 năm dẫn dắt Les Bleus với sự thông minh và khả năng đọc trận đấu rất hay của HLV Fuente đã thắng 12 trong 13 trận cùng Tây Ban Nha.