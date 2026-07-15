Kết quả bán kết World Cup 2026: Tây Ban Nha dạy Pháp bài học về tư duy chơi bóng

Yamal tranh bóng cùng Mbappe trận Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 ảnh: reuters

Tây Ban Nha dễ dàng "bỏ túi" Pháp để vào chung kết

Rạng sáng ngày 15.7, sân Dallas đã chứng kiến trận so tài được kỳ vọng là kinh điển giữa Tây Ban Nha và Pháp - 2 nhà cựu vô địch thế giới đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trước trận bán kết World Cup 2026.

Nhưng đáng tiếc những kịch tính và bùng nổ tóe lửa giữa 2 gã khổng lồ mà người hâm mộ chờ đợi đã không xảy ra. Đơn giản vì đó là trận đấu hoàn toàn một chiều, khi La Roja đã dạy cho Les Bleus cách chơi bóng bằng đầu thay vì sức.

Cách Lamine Yamal tinh quái cài người để đón cú… đá của Digne để kiếm quả phạt đền (Oyarzabal sút thành công để có bàn thứ 5 tại World Cup 2026, kéo dài mạch sút 11 m thành công 100% cho Tây Ban Nha), hay tình huống đánh trung lộ kinh điển khi Olmo bất chấp bị áp sát đã kịp nhả bóng để Pedro Porro đánh bại Maignan ở thế đối mặt nâng tỷ số lên 2-0 cho thấy chất quái và kỹ thuật của Tây Ban Nha.

Pedri và Tây Ban Nha đã hoàn toàn khiến Mbappe "tịt ngòi" ảnh: reuters

Không phải vô cớ Tây Ban Nha đã thắng Pháp trong 2 lần gặp nhau trước đó: bán kết EURO 2024 và chung kết Nations League 2025. Pháp rất mạnh và toàn diện, giàu sức mạnh và thể lực cũng rất thích chơi bóp nghẹt.

Nhưng Tây Ban Nha lại chơi hay hơn hẳn, bằng tư duy và cảm hứng chơi bóng, sự gắn kết ăn ý với bộ não mang tên Rodri. Thực tế, đây là lần thứ 3 liên tiếp Tây Ban Nha dạy Pháp bài học về tư duy chơi bóng!

Nhìn vào các con số, người ta thấy Pháp không quá thua kém về kiểm soát bóng (44% so với 48%) hay dứt điểm (sút 8 trúng 2 so với sút 10 trúng 2). Nhưng thực tế sân cỏ lại là màn tra tấn một chiều, khi Pháp chủ yếu chạy theo bóng và không tự tạo ra pha tấn công đáng kể nào.

World Cup 2026 chứng kiến lần đầu tiên từ năm 1990 mà vòng bán kết lại xuất hiện gồm toàn những nhà vô địch trước đó là Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Argentina. Nhưng cách La Roja khiến những chú gà trống Gô-loa bế tắc như "gà mắc tóc" đang đẩy họ lên vị thế ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Yamal ăn mừng cùng Pedro Porro sau bàn thứ 2 cho Tây Ban Nha ảnh: reuters

Năm 2010, Tây Ban Nha lần đầu tiên lọt vào chung kết và đoạt ngôi vô địch bằng thứ bóng đá áp đảo mọi đối thủ. Sau 16 năm, thầy trò HLV Fuente đang trình diễn thứ bóng đá tương tự: bóp nghẹt mọi giấc mơ chơi bóng, khiến đối phương trở thành khách ngay trên sân bóng của mình.

Bất kể đối diện Pháp sở hữu bộ đôi Mbappe - Dembele đã ghi được 13 trong tổng số 16 bàn thắng của Les Bleus (Mbappe 8 bàn, Dembele 5 bàn), Olise có 5 đường kiến tạo, nhưng La Roja vẫn dễ dàng làm vỡ vụn cơ hội chơi bóng của đối thủ.

Sự tương phản rất rõ ràng: Trước khi bước vào trận bán kết, Pháp đã tung ra đến 47 cú sút trúng đích tại World Cup 2026, nhiều nhất kể từ năm 1998 khi họ vô địch trên sân nhà với 53 cú sút.

HLV Fuente đang tạo ra Tây Ban Nha quá hay và đáng sợ ảnh: reuters

Trung bình 7,8 cú sút trúng đích mỗi trận của Pháp là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1966, trong khi 3,3 cú sút trúng đích mỗi 90 phút của Kylian Mbappe là con số cao nhất của một cầu thủ người Pháp kể từ năm 1966 trong một mùa giải (trên 150 phút thi đấu).

Nhưng trước La Roja, tất cả trở nên vô nghĩa: Pháp chỉ có được 2 cú sút trúng đích nhưng cực kỳ vô hại, còn Mbappe đơn giản là con số 0. Kỷ lục số cú sút trúng đích có thể sẽ bị Pháp phá vỡ, nhưng sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Pháp giúp Tây Ban Nha kéo dài mạch không thua đáng kinh ngạc của mình: chỉ thua 1 trong 28 trận tại các giải đấu lớn, bất bại trong 15 trận gần nhất và giữ sạch lưới đến 10 lần.

Với phong cách "hút cạnh ô-xy chơi bóng" của đối thủ như thế, liệu Anh hay Argentina có cản bước được La Roja ở trận chung kết vài ngày tới, nhất là khi Tây Ban Nha có đội trưởng Rodri hay nhất của mình, cùng dàn vệ tinh Ruiz, Olmo, Yamal, Oyarzabal... quá ăn ý xung quanh?!