Mbappe thất vọng nặng nề vì thua Tây Ban Nha, chỉ thẳng sai lầm của Pháp

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Dallas (Mỹ), Mbappe đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn với kênh M6 về màn trình diễn của đội tuyển Pháp. Theo chân sút 27 tuổi, đội tuyển Pháp đã không thể hiện được những gì đã chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất kể từ đầu giải.

Mbape bày tỏ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã không chơi trận đấu như mình mong muốn. Cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật, xét về trình độ tổng thể mà chúng tôi thể hiện. Và khi bạn không làm những gì mình phải làm trong một trận bán kết World Cup, bạn sẽ không thể giành chiến thắng".

Mbappe cùng đội tuyển Pháp không thể vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp ẢNH: REUTERS

Mbappe nói thẳng về chiến thuật đội tuyển Pháp

Đội trưởng đội tuyển Pháp cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ khi thừa nhận Tây Ban Nha đã triển khai đúng lối chơi sở trường. Theo anh, đội bóng của HLV Luis de la Fuente kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt, trong khi Pháp lại thất bại trong mục tiêu gây sức ép từ phần sân đối phương.

Mbappe phân tích rằng kế hoạch của "Les Bleus" là pressing tầm cao để ngăn Tây Ban Nha triển khai bóng và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp liên tục mắc lỗi kỹ thuật, không đủ quyết liệt trong khâu gây áp lực và cũng không tạo ra được những tình huống nguy hiểm khi có cơ hội.

Mbappe thừa nhận: "Việc thay đổi cán cân trận đấu phụ thuộc vào chúng tôi, nhưng đó cũng chính là nơi chúng tôi thất bại. Chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật và không biết cách gây nguy hiểm cho họ khi cần thiết”.

Tiền đạo đang khoác áo Real Madrid cũng đưa ra góc nhìn chiến thuật về thất bại này. Anh cho rằng việc Pháp duy trì cách bố trí quân số ở khu trung tuyến khiến Fabian Ruiz và Rodri có quá nhiều khoảng trống để điều tiết trận đấu.

Theo Mbappe, khi đối đầu với một đội bóng kiểm soát bóng xuất sắc như Tây Ban Nha, đội tuyển Pháp lẽ ra cần gây sức ép theo kiểu một kèm một để buộc đối thủ phải chơi trong trạng thái bị động. Tuy nhiên, ngay cả khi giành lại bóng ở vị trí thuận lợi, những pha xử lý đầu tiên của đội tuyển Pháp cũng không đạt yêu cầu ở một trận bán kết World Cup.

Mbappe chia sẻ: "Nếu nhìn nhận một cách khách quan, chúng tôi đã không có đủ tất cả các yếu tố cần thiết để vào chung kết. Tất nhiên, đó là một sự thất vọng lớn và giá như chúng tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng nếu khách quan, chúng tôi đã không làm tất cả những gì có thể để giành quyền vào chung kết".

Mbappe thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha có chiến thuật hợp lý và xứng đáng thắng trận ẢNH: REUTERS

Khép lại cuộc phỏng vấn, đội trưởng đội tuyển Pháp nói anh và các đồng đội đang trải qua cảm giác vô cùng cay đắng khi giấc mơ vô địch World Cup tan vỡ ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết.

Mbappe nói thêm: "Cũng như mọi người khác, tôi rất thất vọng. Được vào chung kết là giấc mơ của chúng tôi, là cơ hội để đất nước tiếp tục mơ ước và làm nên lịch sử. Giờ đây, chúng tôi phải đối mặt với thất bại này một cách đường hoàng. Dù vậy, bóng đá không chờ đợi ai. Chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần, nghỉ ngơi, học hỏi từ thất bại và bắt đầu lại”.