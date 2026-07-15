Báo Pháp chỉ trích dữ dội Mbappe cùng đồng đội, chỉ số thống kê tệ nhất trong 60 năm

Theo dữ liệu của Opta được báo L'Equipe dẫn lại, ở trận bán kết với Tây Ban Nha, “Les Bleus” chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,3 - con số thấp nhất của đội tuyển trong một trận đấu tại World Cup suốt 60 năm qua.

L'Equipe nhấn mạnh: “Con số 0,3 xG phản ánh rõ màn trình diễn bạc nhược của hàng công Pháp trước lối chơi kiểm soát đầy thuyết phục của Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội bóng xứ sở bò tót tạo ra xG lên tới 1,63 và giành chiến thắng xứng đáng với các pha lập công của Mikel Oyarzabal trên chấm phạt đền và Pedro Porro”.

Đội tuyển Pháp (áo xanh) có ngày thi đấu thất vọng, để thua Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Trận bán kết thất vọng của Mbappe cùng đồng đội

Theo L'Equipe, đội tuyển Pháp gần như lép vế ở mọi khía cạnh. Các học trò của HLV Deschamp không tạo được sức ép đáng kể, hiếm khi khiến hàng thủ Tây Ban Nha rơi vào trạng thái báo động và gần như không có phương án tấn công hiệu quả trong suốt 90 phút.

Ngay từ đầu trận, đội tuyển Pháp đã gặp khó khăn khi Michael Olise suýt nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Rodri. Đến phút 22, Lucas Digne mắc sai lầm khi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, tạo điều kiện để Oyarzabal mở tỷ số từ chấm phạt đền.

Tình hình càng trở nên tồi tệ khi trung vệ William Saliba phải rời sân vì chấn thương ở phút 30. Trong khi đó, bộ ba tấn công Dembele, Olise và Barcola gần như "mất tích", chỉ tạo được một vài tình huống dứt điểm thiếu chính xác.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận trước khi Pedro Porro nhân đôi cách biệt ở phút 58 sau pha phối hợp đẹp mắt. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente thậm chí còn suýt ghi thêm bàn nếu Lamine Yamal không rơi vào thế việt vị.

Điều khiến báo chí Pháp thất vọng nhất là phản ứng của hàng công. L'Equipe nhận xét đội tuyển Pháp "không hề có cá tính" sau khi bị dẫn bàn. Những cơ hội ít ỏi của Kylian Mbappe ở các phút 65 và 67 đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi Desire Doue cũng bỏ lỡ cơ hội với cú lốp bóng ở cuối trận.

Tờ báo thể thao hàng đầu nước Pháp đặc biệt chỉ trích bộ tứ tấn công gồm Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola. Đây là những cầu thủ từng được đánh giá sở hữu sức tấn công đáng sợ bậc nhất giải đấu, nhưng tất cả đều chơi dưới phong độ trong trận đấu quan trọng nhất từ đầu World Cup. Thậm chí, L'Equipe còn dùng dòng tiêu đề “Mbappe, Dembele, Olise và Barcola: Bộ tứ cầu thủ Pháp tan rã ở bán kết World Cup” để nói về màn trình diễn của những cầu thủ này.

Mbappe cũng bị báo Pháp chỉ trích sau thất bại trước Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

L'Equipe cho rằng kỳ vọng dành cho hàng công Pháp càng lớn thì sự thất vọng sau trận bán kết càng nặng nề. Trước hàng thủ của đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha, "bộ tứ trong mơ" của Les Bleus đã hoàn toàn sụp đổ, không thể hiện được khả năng tạo đột biến như ở các vòng đấu trước.

Ngoài hàng công, Lucas Digne cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi thất thế hoàn toàn trước tài năng trẻ Lamine Yamal. Hậu vệ cánh trái của Pháp liên tục gặp khó trong các tình huống đối đầu trực tiếp và chính sai lầm của anh đã dẫn đến quả phạt đền mở tỷ số, trước khi bị thay ra ở phút 73.