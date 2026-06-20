Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bị cấm rời khỏi đất nước

Thẩm phán Tây Ban Nha Juan Carlos Peinado đã ra lệnh cho bà Gomez phải nộp hộ chiếu và phải trình diện trước tòa 2 lần/tháng cho đến khi có phán quyết cuối cùng trong vụ án, theo AFP trích dẫn nội dung phán quyết.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và phu nhân Begona Gomez tại Rio de Janeiro (Brazil) ngày 18.11.2024 Ảnh: AFP

Tòa án thông báo "sẽ ban hành chỉ thị cho tất cả các cửa khẩu biên giới và sân bay dân sự và quân sự" để đảm bảo bà Gomez tuân thủ lệnh cấm rời khỏi đất nước. Chưa có ngày ấn định cho phiên tòa trong vụ án nhạy cảm này.

Hồi tháng 4, thẩm phán Peinado đã chính thức khởi tố bà Gomez về tội biển thủ, lợi dụng chức quyền, tham nhũng trong kinh doanh và sử dụng công quỹ một cách không hợp lý.

Ông Peinado đã mở cuộc điều tra vào tháng 4.2024 để xác định xem bà Gomez có lợi dụng vị trí là phu nhân của Thủ tướng Sanchez để trục lợi cá nhân hay không. Cả bà Gomez lẫn ông Sanchez đều phủ nhận cáo buộc này.

Vụ án tập trung vào cáo buộc bà Gomez lợi dụng ảnh hưởng của mình với tư cách là phu nhân thủ tướng để có được và quản lý một vị trí tại Đại học Complutense ở Madrid, và sử dụng các nguồn lực công và các mối quan hệ cá nhân để phục vụ lợi ích riêng. Vụ án bắt nguồn từ đơn khiếu nại của một nhóm chống tham nhũng có liên hệ với cánh hữu.

Khi cuộc điều tra về bà Gomez được mở vào tháng 4.2024, ông Sanchez đã tạm thời đình chỉ các nhiệm vụ công của mình trong vài ngày để xem xét liệu có nên tiếp tục tại vị hay không.

Bà Gomez luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái. Thủ tướng Sanchez đã bác bỏ các cáo buộc chống lại vợ mình, cho rằng đó là một âm mưu của cánh hữu nhằm làm suy yếu chính phủ của ông.