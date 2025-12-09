Cuba xử tù cựu bộ trưởng về tội gián điệp, tham nhũng

Tòa án Nhân dân tối cao Cuba cũng tuyên ông Gil phạm một loạt tội danh tham nhũng trong phiên tòa thứ hai, bao gồm hối lộ, làm giả tài liệu công, lợi dụng chức vụ và trốn thuế. Ông Gil bị kết án 20 năm tù cho những tội danh này.

Ông Alejandro Gil phát biểu tại một cuộc họp báo ở Havana (Cuba) vào ngày 14.10.2021 Ảnh: AFP

"Thông qua các hành vi tham nhũng và lừa gạt, (ông Gil) đã lạm dụng quyền hạn được giao phó để trục lợi cá nhân, nhận tiền từ các công ty nước ngoài và hối lộ các quan chức nhà nước khác để hợp pháp hóa việc mua lại tài sản. Ông ta đã không tuân thủ quy trình làm việc với thông tin mật do mình xử lý, ông ta đã đánh cắp, làm hỏng và cuối cùng đã tiết lộ thông tin đó cho kẻ thù", phán quyết của tòa án viết.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong vòng 10 ngày. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của cựu Bộ trưởng Gil.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Gil, từng là thân tín của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, đã dẫn đầu các cuộc cải cách tiền tệ lớn ở Cuba vào năm 2021.

Sau khi ông Gill bị cách chức vào tháng 2.2024, đã không có thông tin gì về ông cho đến khi phiên tòa diễn ra, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tung tích của ông này, theo Reuters.

Vụ án tham nhũng này là vụ án gây chú ý nhất ở Cuba kể từ năm 1989, khi tướng Arnaldo Ochoa, một anh hùng của Cách mạng Cuba năm 1959 do cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro lãnh đạo, bị xét xử và xử bắn vì tội buôn ma túy, theo Reuters.