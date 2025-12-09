Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuba xử tù cựu bộ trưởng về tội gián điệp, tham nhũng

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2025 09:10 GMT+7

Tòa án Nhân dân tối cao Cuba ngày 8.12 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Kinh tế Alejandro Gil sau phiên tòa xét xử kín, kết tội ông làm gián điệp, theo Reuters.

Tòa án Nhân dân tối cao Cuba cũng tuyên ông Gil phạm một loạt tội danh tham nhũng trong phiên tòa thứ hai, bao gồm hối lộ, làm giả tài liệu công, lợi dụng chức vụ và trốn thuế. Ông Gil bị kết án 20 năm tù cho những tội danh này.

- Ảnh 1.

Ông Alejandro Gil phát biểu tại một cuộc họp báo ở Havana (Cuba) vào ngày 14.10.2021

Ảnh: AFP

"Thông qua các hành vi tham nhũng và lừa gạt, (ông Gil) đã lạm dụng quyền hạn được giao phó để trục lợi cá nhân, nhận tiền từ các công ty nước ngoài và hối lộ các quan chức nhà nước khác để hợp pháp hóa việc mua lại tài sản. Ông ta đã không tuân thủ quy trình làm việc với thông tin mật do mình xử lý, ông ta đã đánh cắp, làm hỏng và cuối cùng đã tiết lộ thông tin đó cho kẻ thù", phán quyết của tòa án viết.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong vòng 10 ngày. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của cựu Bộ trưởng Gil.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Gil, từng là thân tín của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, đã dẫn đầu các cuộc cải cách tiền tệ lớn ở Cuba vào năm 2021.

Cuba truy tố cựu Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch về tội gián điệp

Sau khi ông Gill bị cách chức vào tháng 2.2024, đã không có thông tin gì về ông cho đến khi phiên tòa diễn ra, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tung tích của ông này, theo Reuters.

Vụ án tham nhũng này là vụ án gây chú ý nhất ở Cuba kể từ năm 1989, khi tướng Arnaldo Ochoa, một anh hùng của Cách mạng Cuba năm 1959 do cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro lãnh đạo, bị xét xử và xử bắn vì tội buôn ma túy, theo Reuters.

Tin liên quan

Cuba trước tình hình 'rất nghiêm trọng' như thời Covid-19 vì dịch bệnh do muỗi lây truyền

Cuba trước tình hình 'rất nghiêm trọng' như thời Covid-19 vì dịch bệnh do muỗi lây truyền

Cuba đang phải chống chọi với làn sóng các bệnh do muỗi lây truyền lan rộng khắp quốc đảo này trong những tuần gần đây, ảnh hưởng đến gần một phần ba dân số, theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Cuba.

Cuba truy tố nguyên bộ trưởng về tội gián điệp

Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc bị Mỹ truy nã?

Khám phá thêm chủ đề

Cuba cựu Bộ trưởng Tài chính Gián điệp Alejandro Gil tham nhũng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận