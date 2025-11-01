Cuba truy tố nguyên bộ trưởng về tội gián điệp

Ông Alejandro Gil (61 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba từ năm 2019 cho đến khi bị cách chức vào tháng 2.2024, theo AFP.

Ông Alejandro Gil khi còn làm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFP tại Havana (Cuba) ngày 17.12.2019 Ảnh: AFP

Ngay sau đó, giới chức Cuba thông báo ông Gil đang bị điều tra vì "phạm những sai phạm nghiêm trọng", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Văn phòng Tổng công tố Cuba đã ra thông cáo vào tối 31.10 rằng văn phòng đã yêu cầu cựu Bộ trưởng Gil và những cá nhân bị cáo buộc khác (danh tính của họ không bị tiết lộ), phải chịu trách nhiệm về "tội gián điệp" và "hành vi gây tổn hại đến hoạt động kinh tế".

Văn phòng Tổng công tố Cuba cũng đề cập các tội danh "tham ô, nhận hối lộ, làm giả tài liệu công, trốn thuế, lợi dụng chức vụ, rửa tiền, vi phạm quy định bảo vệ tài liệu mật, trộm cắp và làm hư hỏng tài liệu hoặc các vật phẩm khác đang được chính quyền quản lý".

Hiện không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về những người có thể hưởng lợi từ các hoạt động gián điệp mà ông Gil bị cáo buộc đã thực hiện.

Văn phòng Tổng công tố Cuba thông báo thêm rằng "bị cáo đã bị đề nghị mức án tù, tùy thuộc vào hành vi đã gây ra", nhưng không nêu rõ ngày xét xử dự kiến.