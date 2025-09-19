Tình báo Anh tuyển gián điệp Nga trên 'mạng tối'

Cơ quan Tình báo Mật của Anh (MI6) đang tuyển gián điệp trên dark web ảnh: reuters

Tình báo Anh, cụ thể là Cơ quan Tình báo Mật của Anh MI6, đang sử dụng cổng dark web gọi là Silent Courier, theo đó cho phép người dùng chuyển giao thông tin chi tiết về những hoạt động phi pháp ở bất kỳ đâu, hoặc đề nghị hợp tác.

Dark web (hay Web tối) là một phần của Deep web (tức Web chìm). Dark web bao gồm những trang web và máy chủ đã được cố tình ẩn đi. Những người điều hành trang web không muốn bất kỳ ai biết họ là ai và họ chắc chắn không muốn bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web của họ, và thường bị biến thành công cụ của tội phạm ma túy, khủng bố và ấu dâm.

"Giờ đây, chúng tôi kêu gọi những ai đang nắm giữ thông tin nhạy cảm liên quan đến bất ổn toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố quốc tế hoặc hoạt động tình báo của các quốc gia thù địch, hãy liên hệ với MI6 thông qua kênh trực tuyến an toàn", Reuters dẫn phát biểu dự kiến của Giám đốc MI6 Richard Moore tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 19.9.

"Cánh cổng trực tuyến của chúng tôi đang mở ra cho bạn", theo bài phát biểu sắp diễn ra của ông Moore.

MI6 được thành lập từ năm 1909 nhưng không được chính thức công nhận cho đến thập niên 1990. Cơ quan này thường hoạt động trong bóng tối, và chỉ có người đứng đầu (biệt danh C) là người duy nhất của MI6 được công khai danh tính. "C" sắp tới là bà Blaise Metreweli, giám đốc MI6 đầu tiên là nữ giới.

Trong đoạn video giới thiệu kèm theo thông báo, MI6 cho biết cơ quan trước đây hoạt động dựa vào các cuộc gặp trực tiếp, nhưng hiện sẽ chuyển sang tận dụng tính ẩn danh của dark web.

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sẽ được công bố trên kênh YouTube của MI6, theo Bộ Ngoại giao Anh.

Ngoại trưởng Yvette Copper cho biết, trong bối cảnh thế giới thay đổi và những mối đe dọa phải đối mặt đang nhân lên, cơ quan này phải đảm bảo đi trước một bước các thế lực đối địch. Và việc sử dụng dark web sẽ cho phép MI6 tuyển mộ các gián điệp mới cho Anh tại Nga và trên khắp thế giới một cách an toàn.