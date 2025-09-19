Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tình báo Anh tuyển gián điệp Nga trên 'mạng tối'

Thụy Miên
Thụy Miên
19/09/2025 07:33 GMT+7

Tình báo Anh đang sử dụng một mạng lưới có biệt danh dark web trên internet để tuyển gián điệp và thu thập thông tin mật do các gián điệp ở Nga cũng như trên thế giới chuyển về, theo Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Anh hôm 18.9.

Tình báo Anh tuyển gián điệp Nga qua dark web để bảo vệ quốc gia - Ảnh 1.

Cơ quan Tình báo Mật của Anh (MI6) đang tuyển gián điệp trên dark web

ảnh: reuters

Tình báo Anh, cụ thể là Cơ quan Tình báo Mật của Anh MI6, đang sử dụng cổng dark web gọi là Silent Courier, theo đó cho phép người dùng chuyển giao thông tin chi tiết về những hoạt động phi pháp ở bất kỳ đâu, hoặc đề nghị hợp tác.

Dark web (hay Web tối) là một phần của Deep web (tức Web chìm). Dark web bao gồm những trang web và máy chủ đã được cố tình ẩn đi. Những người điều hành trang web không muốn bất kỳ ai biết họ là ai và họ chắc chắn không muốn bất kỳ ai cũng có thể truy cập trang web của họ, và thường bị biến thành công cụ của tội phạm ma túy, khủng bố và ấu dâm.

"Giờ đây, chúng tôi kêu gọi những ai đang nắm giữ thông tin nhạy cảm liên quan đến bất ổn toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố quốc tế hoặc hoạt động tình báo của các quốc gia thù địch, hãy liên hệ với MI6 thông qua kênh trực tuyến an toàn", Reuters dẫn phát biểu dự kiến của Giám đốc MI6 Richard Moore tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 19.9.

"Cánh cổng trực tuyến của chúng tôi đang mở ra cho bạn", theo bài phát biểu sắp diễn ra của ông Moore.

MI6 được thành lập từ năm 1909 nhưng không được chính thức công nhận cho đến thập niên 1990. Cơ quan này thường hoạt động trong bóng tối, và chỉ có người đứng đầu (biệt danh C) là người duy nhất của MI6 được công khai danh tính. "C" sắp tới là bà Blaise Metreweli, giám đốc MI6 đầu tiên là nữ giới.

Trong đoạn video giới thiệu kèm theo thông báo, MI6 cho biết cơ quan trước đây hoạt động dựa vào các cuộc gặp trực tiếp, nhưng hiện sẽ chuyển sang tận dụng tính ẩn danh của dark web.

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sẽ được công bố trên kênh YouTube của MI6, theo Bộ Ngoại giao Anh.

Ngoại trưởng Yvette Copper cho biết, trong bối cảnh thế giới thay đổi và những mối đe dọa phải đối mặt đang nhân lên, cơ quan này phải đảm bảo đi trước một bước các thế lực đối địch. Và việc sử dụng dark web sẽ cho phép MI6 tuyển mộ các gián điệp mới cho Anh tại Nga và trên khắp thế giới một cách an toàn.

Tin liên quan

Tình báo Israel ‘quay xe’ khiến quân đội phải không kích Qatar?

Tình báo Israel ‘quay xe’ khiến quân đội phải không kích Qatar?

Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đã lên kế hoạch cho chiến dịch trên bộ nhằm ám sát thủ lĩnh Hamas tại Qatar, song đã không thực hiện do lo ngại tổn hại đến tiến trình đàm phán ngừng bắn.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Tình báo Ukraine nói Nga sắp thử tên lửa 'bất khả chiến bại' Burevestnik

Khám phá thêm chủ đề

tình báo anh MI6 Dark Web gián điệp Nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận