Cuba trước tình hình 'rất nghiêm trọng' như thời Covid-19 vì dịch bệnh do muỗi lây truyền

Sốt xuất huyết đã hoành hành ở Cuba từ lâu nhưng trở nên trầm trọng hơn do khủng hoảng kinh tế cản trở khả năng khử trùng, dọn dẹp rác thải ven đường và vá các đường ống bị rò rỉ của chính phủ, theo Reuters ngày 13.11.

Nhân viên Arnaldo Alvarez khử trùng bên trong một gara, một phần của chiến dịch y tế công cộng chống lại sự lây lan của virus chikungunya do muỗi truyền, tại Havana (Cuba) ngày 13.11 Ảnh: Reuters

Bệnh chikungunya cũng đã lây lan nhanh chóng trong những tháng gần đây. Căn bệnh này lây lan chủ yếu qua loài muỗi Aedes, cũng là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika.

"Tình hình rất nghiêm trọng", ông Francisco Duran, nhà dịch tễ học hàng đầu của Cuba, cảnh báo hôm 12.11, theo Reuters. Ông Duran cho biết chính phủ Cuba đang nỗ lực "căng thẳng" như trong đại dịch Covid-19 để tìm kiếm thuốc men và vắc xin nhằm giúp kiềm chế tác động của các virus gây bệnh do muỗi truyền.

Hôm 13.11, các nhân viên khử trùng đã kiểm tra các con hẻm và tòa nhà đông đúc ở một số khu vực của thủ đô Havana, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các virus do muỗi truyền, theo giới chức.

Bà Tania Menendez, một cư dân ở Havana, ca ngợi những nỗ lực này là bước đầu tiên cần thiết để chống lại bệnh do muỗi truyền, nhưng cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để dọn dẹp những con phố đầy rác thải và đường ống bị vỡ của thành phố. "Tất cả những vấn đề này góp phần vào sự lây lan của các dịch bệnh", bà Menendez nói.

Nhiều người dân Cuba đang phải chống chọi tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng. Họ không thể mua thuốc chống côn trùng và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mất điện, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cửa sổ và cửa ra vào mở trong điều kiện oi bức, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan, theo Reuters.