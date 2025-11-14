Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuba trước tình hình 'rất nghiêm trọng' như thời Covid-19 vì dịch bệnh do muỗi lây truyền

Văn Khoa
Văn Khoa
14/11/2025 09:39 GMT+7

Cuba đang phải chống chọi với làn sóng các bệnh do muỗi lây truyền lan rộng khắp quốc đảo này trong những tuần gần đây, ảnh hưởng đến gần một phần ba dân số, theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Cuba.

Sốt xuất huyết đã hoành hành ở Cuba từ lâu nhưng trở nên trầm trọng hơn do khủng hoảng kinh tế cản trở khả năng khử trùng, dọn dẹp rác thải ven đường và vá các đường ống bị rò rỉ của chính phủ, theo Reuters ngày 13.11.

- Ảnh 1.

Nhân viên Arnaldo Alvarez khử trùng bên trong một gara, một phần của chiến dịch y tế công cộng chống lại sự lây lan của virus chikungunya do muỗi truyền, tại Havana (Cuba) ngày 13.11

Ảnh: Reuters

Bệnh chikungunya cũng đã lây lan nhanh chóng trong những tháng gần đây. Căn bệnh này lây lan chủ yếu qua loài muỗi Aedes, cũng là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết và Zika.

"Tình hình rất nghiêm trọng", ông Francisco Duran, nhà dịch tễ học hàng đầu của Cuba, cảnh báo hôm 12.11, theo Reuters. Ông Duran cho biết chính phủ Cuba đang nỗ lực "căng thẳng" như trong đại dịch Covid-19 để tìm kiếm thuốc men và vắc xin nhằm giúp kiềm chế tác động của các virus gây bệnh do muỗi truyền.

Hôm 13.11, các nhân viên khử trùng đã kiểm tra các con hẻm và tòa nhà đông đúc ở một số khu vực của thủ đô Havana, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các virus do muỗi truyền, theo giới chức.

Bà Tania Menendez, một cư dân ở Havana, ca ngợi những nỗ lực này là bước đầu tiên cần thiết để chống lại bệnh do muỗi truyền, nhưng cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để dọn dẹp những con phố đầy rác thải và đường ống bị vỡ của thành phố. "Tất cả những vấn đề này góp phần vào sự lây lan của các dịch bệnh", bà Menendez nói.

Nhiều người dân Cuba đang phải chống chọi tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng. Họ không thể mua thuốc chống côn trùng và thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mất điện, khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cửa sổ và cửa ra vào mở trong điều kiện oi bức, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan, theo Reuters.

Tin liên quan

Cuba khắc phục hậu quả sau bão Melissa

Cuba khắc phục hậu quả sau bão Melissa

Giới chức Cuba đầu tuần này tiếp tục công tác đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả do bão Melissa gây ra hồi tuần trước, với sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế.

Cuba truy tố nguyên bộ trưởng về tội gián điệp

Cuba bác bỏ cáo buộc dính vào xung đột Nga-Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

Cuba bệnh do muỗi truyền Covid-19 Sốt xuất huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận