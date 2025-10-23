Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc bị Mỹ truy nã?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/10/2025 09:39 GMT+7

AFP ngày 22.10 dẫn các nguồn tin an ninh từ Mexico cho biết Cuba đã bắt giữ trùm ma túy chuyên buôn thuốc phiện fentanyl người Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, người này là Zhi Dong Zhang, còn được biết đến với biệt danh "Anh Vương". Zhi từng trốn thoát khỏi nhà tù ở Mexico hồi tháng 7 và bị cả Mỹ lẫn Mexico truy nã.

Zhi hiện đang bị giam ở Cuba để chờ quyết định dẫn độ. Hai nguồn tin ở Cuba cho biết trùm ma túy trên sẽ được chuyển đến Mexico, song không nêu thời gian cụ thể.

Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc bị Mỹ truy nã? - Ảnh 1.

Chân dung trùm ma túy Zhi Dong Zhang

ẢNH: VĂN PHÒNG CÔNG TỐ MEXICO

Zhi Dong Zhang được cho là đã hợp tác chặt chẽ với các băng nhóm ma túy ở Mexico như Sinaloa và Jalisco New Generation, những nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Mỹ cũng đã phát lệnh bắt Zhi với cáo buộc rửa tiền.

Chính phủ Mỹ, Trung Quốc, Cuba và Mexico chưa bình luận về vụ việc trên.

Zhi bị bắt ở Mexico tháng 10.2024 và chờ dẫn độ về Mỹ. Y sau đó chịu quản thúc tại gia và đã trốn thoát vào tháng 7. Vào năm ngoái, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết Zhi là một tay chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền có tiếng. Người này phụ trách thiết lập đầu mối với các băng nhóm khác để chuyển fentanyl từ Trung Quốc sang Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Mỹ.

Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép lên Mexico và Trung Quốc để ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy, đặc biệt là fentanyl. Chính phủ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết tăng cường hoạt động chống buôn lậu ma túy.

Fentanyl là một loại thuốc opioid tổng hợp mạnh hơn heroin gấp 50 lần, dễ sản xuất và rẻ hơn nhiều. Fentanyl đang trở thành nguyên nhân chính gây ra các vụ sử dụng quá liều ở Mỹ, vượt qua cả heroin và các loại thuốc opioid kê đơn như oxycodone. Những loại opioid vốn được sử dụng để giảm đau nhưng dễ gây nghiện và lạm dụng.

Tin liên quan

Cựu trùm ma túy khét tiếng Mexico nhận tội tại Mỹ

Cựu trùm ma túy khét tiếng Mexico nhận tội tại Mỹ

Cựu trùm ma túy Mexico Ismael 'El Mayo' Zambada đã thú nhận tại tòa án Mỹ rằng ông đã ra lệnh giết người và vận chuyển hàng triệu kg cocaine trong suốt nhiều thập niên cầm đầu băng nhóm Sinaloa đầy bạo lực.

Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị dẫn độ sang Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Trùm ma túy Mỹ Mexico Cuba Zhi Dong Zhang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận