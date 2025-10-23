Cuba bắt trùm ma túy Trung Quốc bị Mỹ truy nã?

Theo các nguồn tin, người này là Zhi Dong Zhang, còn được biết đến với biệt danh "Anh Vương". Zhi từng trốn thoát khỏi nhà tù ở Mexico hồi tháng 7 và bị cả Mỹ lẫn Mexico truy nã.

Zhi hiện đang bị giam ở Cuba để chờ quyết định dẫn độ. Hai nguồn tin ở Cuba cho biết trùm ma túy trên sẽ được chuyển đến Mexico, song không nêu thời gian cụ thể.

Chân dung trùm ma túy Zhi Dong Zhang ẢNH: VĂN PHÒNG CÔNG TỐ MEXICO

Zhi Dong Zhang được cho là đã hợp tác chặt chẽ với các băng nhóm ma túy ở Mexico như Sinaloa và Jalisco New Generation, những nhóm bị Mỹ liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Mỹ cũng đã phát lệnh bắt Zhi với cáo buộc rửa tiền.

Chính phủ Mỹ, Trung Quốc, Cuba và Mexico chưa bình luận về vụ việc trên.

Zhi bị bắt ở Mexico tháng 10.2024 và chờ dẫn độ về Mỹ. Y sau đó chịu quản thúc tại gia và đã trốn thoát vào tháng 7. Vào năm ngoái, Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cho biết Zhi là một tay chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền có tiếng. Người này phụ trách thiết lập đầu mối với các băng nhóm khác để chuyển fentanyl từ Trung Quốc sang Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu và Mỹ.

Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã gây sức ép lên Mexico và Trung Quốc để ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy, đặc biệt là fentanyl. Chính phủ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã cam kết tăng cường hoạt động chống buôn lậu ma túy.

Fentanyl là một loại thuốc opioid tổng hợp mạnh hơn heroin gấp 50 lần, dễ sản xuất và rẻ hơn nhiều. Fentanyl đang trở thành nguyên nhân chính gây ra các vụ sử dụng quá liều ở Mỹ, vượt qua cả heroin và các loại thuốc opioid kê đơn như oxycodone. Những loại opioid vốn được sử dụng để giảm đau nhưng dễ gây nghiện và lạm dụng.