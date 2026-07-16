Giám đốc trọng tài FIFA Colina lên tiếng về ‘vua áo đen’ gây tranh cãi trận Pháp thua Tây Ban Nha

Thất bại 0-2 rạng sáng 15.7 trước Tây Ban Nha khiến đội tuyển Pháp lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026. Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps cho biết ông không muốn trở thành "người hay than phiền", nhưng vẫn đặt dấu hỏi về năng lực của trọng tài Ivan Barton (El Salvador), người điều khiển trận bán kết.

"Tôi có một câu hỏi mà sẽ không tự trả lời: Liệu trọng tài có đủ tư cách, đẳng cấp điều khiển một trận bán kết World Cup hay không?", chiến lược gia đội tuyển Pháp phát biểu. Trong buổi họp báo sau đó, ông tiếp tục nhấn mạnh đây chỉ là một câu hỏi chứ không phải lời phàn nàn, đồng thời cho rằng cần nhìn nhận toàn bộ diễn biến trận đấu thay vì chỉ tập trung vào một vài tình huống.

HLV Didier Deschamps không hài lòng với trọng tài sau trận thua ở bán kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

"Trọng tài chúng tôi đều đẳng cấp"

Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau, FIFA đã đưa ra phản hồi thông qua Giám đốc trọng tài Pierluigi Collina. Khi được ký giả trang L’Equipe (Pháp) hỏi liệu trọng Ivan Barton có đủ năng lực bắt chính một trận bán kết World Cup hay không cựu trọng tài nổi tiếng người Ý khẳng định dứt khoát: "Có, chắc chắn là như vậy. Người bắt trận bán kết Pháp thua Tây Ban Nha dĩ nhiên đủ đẳng cấp".

Không chỉ bảo vệ riêng trọng tài Ivan Barton, ông Collina còn gửi thông điệp mạnh mẽ nhằm bảo vệ toàn bộ đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. "Các trọng tài của chúng tôi đều thuộc đẳng cấp thế giới", vị đứng đầu bộ phận trọng tài FIFA nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên ông Pierluigi Collina phải lên tiếng giữa làn sóng tranh cãi về công tác trọng tài tại World Cup 2026. Trước đó, hàng loạt quyết định gây tranh luận, đặc biệt ở vòng 16 đội, đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc áp dụng VAR cũng như cách điều hành của các trọng tài.

Một trong những tình huống gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo Folarin Balogun (Mỹ), khi các quyết định của tổ trọng tài và VAR tạo nên cuộc tranh luận kéo dài trên truyền thông cũng như mạng xã hội.

Dù vậy, ông Collina bác bỏ mọi nghi ngờ về tính độc lập của các trọng tài. Ông khẳng định không có bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài có thể tác động đến các quyết định trên sân.

Ông Collina nhấn mạnh: "Không ai có thể nghi ngờ tính liêm chính của các trọng tài World Cup. Không ai có thể cho rằng công tác trọng tài bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, kể cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino".

FIFA cho rằng trọng tài Ivan Barton đủ năng lực điều hành trận đấu quan trọng ở World Cup ẢNH: REUTERS

Theo FIFA, các trọng tài được lựa chọn cho World Cup đều trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo và đánh giá nghiêm ngặt trước khi làm nhiệm vụ ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Ban tổ chức cũng cho rằng các trọng tài đang phải chịu áp lực rất lớn khi mọi quyết định đều được phân tích dưới góc nhìn của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.