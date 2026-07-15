HLV Deschamps sai ở đâu khiến Pháp đại bại trước Tây Ban Nha?

Đội tuyển Pháp quá sơ suất

Pháp nắm trong tay ưu thế tuyệt đối trước màn thư hùng Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026. Học trò HLV Didier Deschamps được nghỉ nhiều hơn, di chuyển ít hơn, có lực lượng tối ưu. Trong khi Tây Ban Nha chỉ có điểm tựa lịch sử vốn dĩ... để tham khảo là chính, Pháp sở hữu chìa khóa quan trọng để mở cửa chung kết, mà thể lực nằm trong số đó.

Thế nhưng, Pháp đã đánh rơi tất cả, khi thua trận bán kết World Cup thậm chí còn bạc nhược hơn bán kết EURO trước đó 2 năm, trước chính Tây Ban Nha.

"Gà trống Gô-loa" thủng lưới giữa hiệp 1 sau sai lầm khó tha thứ của Lucas Digne, khi lúng túng đá trúng người Lamine Yamal trong vòng cấm. Sang hiệp 2, Pedro Porro đặt dấu chấm hết cho Pháp với cú sút góc hẹp, sau những pha ban bật trung lộ xé toang hàng thủ Pháp.

Pháp (áo xanh) dừng cuộc chơi ẢNH: REUTERS

"Tây Ban Nha trung thành và vận hành tốt lối chơi, triết lý của họ. Họ ưa thích kiểm soát bóng và làm chủ nhịp độ. Mục tiêu của Pháp là dâng cao pressing để không cho họ áp đặt lối chơi đó. Xét về khả năng kiểm soát, họ giỏi hơn chúng tôi. Pháp không làm được, lại mắc quá nhiều lỗi", Kylian Mbappe chia sẻ với báo chí sau trận.

Tây Ban Nha không thay đổi triết lý suốt 2 năm qua dưới thời HLV Luis de la Fuente. "La Roja" vẫn lấy kiểm soát bóng làm lẽ sống, nhờ nhạc trưởng Rodri kết hợp Fabian Ruiz ở giữa, hỗ trợ cho Mikel Oyarzabal, Dani Olmo và Lamine Yamal hoán đổi biến ảo ở tuyến trên.

HLV Deschamps biết không? Tất nhiên là có, sau 2 lần đối đầu Tây Ban Nha chỉ trong 2 năm, nhưng một lần nữa, ông lại để đối thủ cuốn phăng dù đang cầm lứa Pháp hay nhất.

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Deschamps đã sai, khi sắp xếp Lucas Digne, trung vệ chỉ được định giá 10 triệu euro và chơi cho những đội như Everton, Aston Villa, để theo kèm Yamal. Dù chưa bùng nổ như EURO 2024 (1 bàn sau 7 trận), nhưng đánh giá thấp Yamal là sai lầm của bất cứ HLV nào.

Suốt trận bán kết, Digne không kiềm tỏa nổi cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Yamal có sa sút phong độ, vẫn ở đẳng cấp vượt trội một trung vệ vừa được PSG mua về để dự bị cho Nuno Mendes.

HLV Deschamps đánh giá sai đối thủ ẢNH: REUTERS

Sao trẻ của Tây Ban Nha đã chạy chỗ luồn lưng, tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của Digne để bứt lên, buộc đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm. Trong hiệp 2, Yamal còn vượt qua Digne chỉ bằng một cú rướn người, song đáng tiếc bàn thắng bị từ chối vì việt vị.

Dù Yamal cực nguy hiểm, HLV Deschamps vẫn không có bất cứ giải pháp nào kiềm tỏa anh, ngoài trao hy vọng chân phương cho Digne. Tây Ban Nha đã "xới tung" cánh trái Pháp, khiến Digne phòng ngự khốn khổ. Hậu quả là, Kylian Mbappe đói bóng ở tuyến đầu, không được hỗ trợ và trở nên vô hại.

Tuyến giữa thua toàn diện

"Chúng tôi luôn rơi vào thế 2 đấu 3 ở khu trung tuyến. Mà đối đầu với Tây Ban Nha thì điều đó cực kỳ nguy hiểm. Fabian Ruiz và Rodri luôn rảnh chân để luân chuyển bóng. Sự liên lạc trong các tình huống pressing của chúng tôi có vấn đề", Mbappe phân tích thêm.

Pháp đã cuốn phăng 6 đối thủ trước đó ở World Cup nhờ bộ tứ tiền đạo cực giỏi: Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue và Michael Olise. Song, những "bại tướng" của Pháp như Ma Rốc, Paraguay, Thụy Điển hay Na Uy vốn dĩ không mạnh ở tuyến giữa, nên dễ dàng bị hàng công Pháp lấn lướt.

Sơ đồ 4-2-4 của Pháp hiệu quả trước những đội yếu hơn, nhờ tuyến tiền đạo áp đặt thế trận tốt, giúp tuyến giữa nhàn nhã.

Pháp để lỡ hat-trick chung kết World Cup ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, trước Tây Ban Nha có tuyến tiền vệ cầm bóng và pressing giỏi nhất thế giới, Pháp vẫn ngây thơ tin rằng có thể đá 4-2-4, với chỉ 2 tiền vệ là đủ để chống đỡ. Tây Ban Nha đã bóp nghẹt tuyến giữa Pháp, khiến Adrien Rabiot và Aurelien Tchouameni chỉ có thể đuổi bóng. Tuyến giữa bị vỡ vụn, Pháp không thể lên bóng mạch lạc. Các pha đẩy dài từ hàng thủ lên tuyến đầu bị bẻ gãy dễ dàng, khi Mbappe hay Dembele đều không giỏi tranh chấp.

HLV De la Fuente cũng nghiên cứu kỹ Pháp, khi cắt cử hậu vệ Marc Cucurella theo sát ngòi nổi Olise. Tân binh của Real Madrid đã khống chế hoàn toàn Olise, khiến chân chuyền số một bị cô lập.

HLV Deschamps không nhận ra vấn đề, khi ông rút một tiền đạo khỏi sân (Bradley Barcola), để thay bằng một... tiền đạo khác (Desire Doue). Hàng tiền vệ yếu đuối của Pháp bị lấn át đến những phút cuối cùng. Đó là lý do dẫu rất muốn, Mbappe cùng đồng đội cũng không thể đẩy lên, để tìm bàn danh dự.

Hành trình 14 năm dẫn dắt Pháp của Deschamps sẽ khép lại sau ngày 19.7, khi Pháp đá xong trận tranh hạng ba. Ông là công thần vĩ đại của bóng đá Pháp với 2 chung kết World Cup và 1 chung kết EURO, nhưng đáng buồn cho Deschamps, khi cái kết của ông lại là thất bại bạc nhược, dang dở trước đối thủ ông không thắng nổi dù chỉ một lần trong cả sự nghiệp.