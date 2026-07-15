Hai số 10 sẽ định đoạt trận bán kết Anh đấu Argentina

Trận bán kết giữa Anh và Argentina không đơn thuần là màn thư hùng giữa hai thế lực bóng đá có ngót nửa thế kỷ so kè thù hận, mà còn là cuộc đấu của những số 10 hay nhất World Cup 2026, đó là Jude Bellingham và Lionel Messi, đến từ hai thế hệ hoàn toàn khác biệt.

Messi rất giàu kinh nghiệm trận mạc Ảnh: REUTERS

Đến lúc này, khoa học thể thao không còn lý giải được sự phi thường của Messi. Ở tuổi 39, độ tuổi 99% số cầu thủ đã giải nghệ, thiên tài người Argentina vẫn miệt mài gồng gánh đội bóng trên lưng. Kỳ World Cup nhiều khả năng là cuối sự nghiệp, lại đang chứng kiến Messi phiên bản hoàn thiện và đáng sợ nhất. Anh chạy ít nhất giải, nhưng lại ghi bàn nhiều nhất. Sự xuất chúng trong từng lần chạm bóng, quan sát và động não của Messi đã phá vỡ mọi thước đo, giới hạn thể thao, rằng cường độ hiện đại không còn có chỗ cho sự thong thả và tận hưởng.

Báo chí Anh dùng từ "siêu việt" và "vĩ đại nhất lịch sử" dành cho thủ quân Argentina, dù tiền vệ 39 tuổi chưa từng chơi bóng ở Anh, cũng chưa từng đối đầu đội tuyển Anh. Tầm ảnh hưởng lớn của Messi thể hiện rất rõ hình mẫu của một số 10 cổ điển: cầm trịch lối chơi khiến đội bóng phải vận hành, xoay vần quanh mình, tham gia trọn vẹn cả khâu kiến thiết, ghi bàn và luôn có mặt ở mọi điểm nóng tấn công.

Jude Bellingham lại đi con đường khác. Chàng tiền vệ lớn lên ở Birmingham là điển hình của số 10 hiện đại, đứng sau hỗ trợ trung phong Harry Kane. Bellingham không cầm nhịp như một nhạc trưởng với cây đũa thần, không phải chân kiến tạo chủ lực. Cái giỏi của anh nằm ở tư duy "timing": lựa chọn thời điểm tăng tốc, chạy vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương và ghi bàn. Anh không có kỹ thuật cá nhân vượt trội, nhưng sở hữu tư duy vị trí siêu việt, luôn biết đứng ở nơi cần để khai thác khoảng trống ghi bàn, hoặc hút người để mở đường cho đồng đội băng lên. Anh cũng nằm trong nhóm chạy nhiều nhất, chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm.

Nếu Bellingham là số 10 mang âm hưởng hiện đại, khi hưởng lợi chặt chẽ từ hệ thống và góp sức nâng tầm hệ thống ấy lên, thì Messi sẵn sàng đứng ngoài hệ thống khi cần và thực hiện những pha xử lý nằm ngoài mọi khuôn khổ chiến thuật.

Bởi Messi quá xuất sắc, HLV Lionel Scaloni đã xây dựng Argentina xoay quanh học trò, để anh có thể chạy ít nhưng vẫn nhận bóng nhiều, và mỗi khi anh có bóng, các vệ tinh phải lấp đầy khoảng trống, chạy chỗ tạo ra hỗn loạn để thiên tài Argentina nắm lấy thời cơ. Điều đó cũng lý giải tại sao Argentina lại giỏi ngược dòng hơn là kiểm soát trận đấu như Pháp, Tây Ban Nha. Argentina cần sự rối loạn từ đối thủ và chính họ. Và rồi trong những khoảnh khắc ấy, một cầu thủ có tư duy vượt lên tất cả như Messi sẽ định đoạt cuộc chơi.

Trẻ hơn Messi 16 tuổi, Bellingham không có đặc quyền ấy. Song giống với Messi, số 10 của Anh có bản lĩnh hơn người. Anh giữ được cái đầu lạnh và khí chất ngạo mạn để không bị áp lực xô ngã. Pha bứt tốc rồi sút chân trái chéo góc hạ gục Orjan Nyland ở trận gặp Na Uy của anh diễn ra khi đội Anh đang chịu sức ép lớn nhất. Cú đúp vào lưới Mexico tại "pháo đài" Azteca rực lửa cũng vậy. Những bàn thắng dù đơn giản và gọn gàng, nhưng xuất phát từ ngôi sao mang trái tim sư tử.

Đội tuyển Anh cần sự kiêu hãnh, vững vàng của Bellingham để vượt qua Argentina. Cuộc đấu của hai số 10 sẽ định đoạt bán kết World Cup 2026.