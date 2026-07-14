Thẻ vàng và thẻ đỏ ở bán kết World Cup 2026: Ai có nguy cơ vắng mặt trận chung kết?

9 cầu thủ thoát án bị treo giò ngoạn mục ở bán kết World Cup

Đội tuyển Anh phải chịu thiệt thòi nhất ở vòng bán kết World Cup 2026, khi họ không thể thuyết phục được FIFA để gỡ án treo giò của cầu thủ Jarell Quansah (nhận thẻ đỏ trong trận vòng 16 đội gặp Mexico). Quansah thậm chí còn bị phạt nặng hơn (treo giò tổng cộng 2 trận), vì bị ủy ban kỷ luật nhận định là "lỗi chơi xấu nghiêm trọng" khi vào bóng bằng gầm giày đối với cầu thủ Gallardo (Mexico).

Các thẻ vàng đều được xóa sau vòng tứ kết World Cup, chỉ có đội tuyển Anh phải chịu thiệt vì chiếc thẻ đỏ của Quansah Ảnh: Reuters

Quyết định này gây tranh cãi, vì trước đó Ủy ban kỷ luật FIFA lại gỡ án phạt của cầu thủ Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ cũng với hành vi gần như tương tự, để được thi đấu trận vòng 16 đội nhưng thua đội Bỉ tỷ số 1-4.

Quansah đã "thụ án" treo giò ở trận tứ kết gặp Na Uy (Anh thắng tỷ số 2-1), và tiếp tục vắng mặt ở trận bán kết gặp Argentina. Anh chỉ có thể thi đấu trở lại khi "Tam sư" vào chung kết, hoặc phải tranh trận hạng ba (đều diễn ra vào cuối tuần này).

Quansah cũng chính là trường hợp duy nhất phải vắng mặt ở bán kết, trong khi có đến 9 cầu thủ còn lại của cả 4 đội vào bán kết đã tránh được việc nhận thêm một thẻ vàng nữa dẫn đến án treo giò.

Cụ thể, đội tuyển Argentina với hậu vệ Montiel; Anh là Jude Bellingham, Marc Guehi, O'Reilly và Declan Rice. Pháp là Barcola, Manu Kone, Michael Olise; và Tây Ban Nha là tiền đạo Ferran Torres. Tất cả cầu thủ này sau khi vào bán kết cùng đội nhà đã được xóa thẻ.

Làm thế nào mà các cầu thủ có thể bỏ lỡ trận chung kết World Cup?

Nhờ một điều luật có từ World Cup 2010 ở Nam Phi, sẽ không ai phải lo lắng về thẻ vàng ở vòng bán kết và sẽ vắng mặt ở trận chung kết, theo báo Tây Ban Nha, Diario AS.

Điều này là để ngăn ngừa một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, khi cầu thủ Michael Ballack (Đức) phải vắng mặt ở trận chung kết năm 2002 do nhận một thẻ vàng ở bán kết, và một thẻ vàng khác được tích lũy ở vòng đấu trước đó.

"Vì vậy, kể từ giải đấu năm 2010, FIFA đã áp dụng chính sách miễn trừ thẻ vàng sau vòng tứ kết - một động thái được thúc đẩy bởi việc một số ngôi sao lớn của World Cup bỏ lỡ các trận chung kết trước đó, sau những chiếc thẻ vàng được xem là quá đắt giá ở vòng bán kết.

Tại World Cup 2026, FIFA cũng áp dụng việc xóa thẻ vàng thêm một vòng, đó là ngay sau vòng bảng, vì giải đấu năm nay tăng 48 đội và tăng thêm 1 vòng đấu là vòng 32 đội", theo Diario AS.

Hiện tại, cách duy nhất để một cầu thủ bị đình chỉ thi đấu trận chung kết World Cup là nếu anh ta bị đuổi khỏi sân ở vòng bán kết - bằng cách nhận thẻ đỏ trực tiếp hoặc hai thẻ vàng.